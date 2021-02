Sitzt alles? Sandy Mallion hat für jede Kleidergröße die richtige Auswahl. (Vasil Dinev)

Bassum-Bramstedt. Hach, was braucht man nicht alles für den schönsten Tag im Leben? Schöne Deko, gutes Essen, die Liebsten und – ganz wichtig – die richtige Kleidung. Und wer schon mal geheiratet hat, der weiß: Das geht ganz schön ins Geld. Gerade Brautmode lassen sich die Händler einiges kosten, aber auch mit einem Abendkleid spielt man schnell in höheren Preisligen mit. Und nach der Party? Hängt das Kleid im Schrank und wird nicht mehr angezogen. Und genau da kommt Sandy Mallion ins Spiel. „Warum sollte ich so viel Geld für ein Kleid ausgeben, das ich nur einen Abend trage?“, fragt die Bramstedterin. Und entschied sich, Braut- und Abendmode in ihrer Mini-Boutique „The Dress Parlour“ (etwa: Kleiderstube) anzubieten. „Ich kann doch lieber die Hälfte für ein Kleid ausgeben und den Rest etwa in die Flitterwochen stecken“, findet sie.

Und Kleiderstube passt perfekt für ihre Boutique, die seit ein paar Monaten – „im Oktober bin ich das Projekt ernsthaft angegangen“ – betreibt. In dem Raum hängen an Kleiderständern und -stangen zahlreiche Brautkleider, Abendkleider, stehen passende Schuhe in verschiedenen Farben, hat sie Schmuck aufgestellt und natürlich darf ein Spiegel auch nicht fehlen. Mit ein bisschen schöner Deko verziert: fertig. „Ich hatte ein paar Abendkleider im Schrank und diesen Raum übrig“, erzählt Mallion über den Ursprung ihrer Idee. Danach wurde sie auch von Freunden und Bekannten angesprochen und dachte sich: „Da müsste ich doch etwas draus machen.“ Also überlegte sie und eröffnete ihre Mini-Boutique. „Der Raum ist klein und gemütlich, da passte es ganz gut“, sagt sie über „The Dress Parlour“.

Nur ein Kleid wäre ja langweilig: Auch Schuhe und Taschen verkauft Mallion Second-Hand. (Vasil Dinev)

Sie selbst wurde in Deutschland geboren, lebte aber bis zu ihrem elften Lebensjahr in England und seit drei Jahren in Bassum. „In England sind Secondhand-Shops gang und gäbe. Hier ist das nicht so ausgeprägt“, hat sie beobachtet. Zwar gebe es auch in der Umgebung (etwa in Syke oder Twistringen) Secondhand-Läden, einen für Braut- und Abendmode hat sie vergebens gesucht. „Ich bin ein richtiger Secondhand-Fan“, sagt Mallion und lacht. Die Bramstedterin hat ihre Kleider bislang von Freundinnen oder aus dem Internet gekauft, sie in ihrer Boutique vorbereitet und postet Bilder und Beschreibungen davon in den sozialen Netzwerken. Im Moment ist ihr aber wichtig, die vorhandenen Kleidungsstücke unter die Kundinnen zu bringen.

Da sie durch den zweiten Lockdown seit November zu Hause ist, „kann ich mehr vorbereiten und Zeit investieren, wenn die Kinder im Bett sind“, sieht sie auch die Vorteile an der derzeitigen Situation. Aber dennoch wäre es schön, wenn bald Kundinnen vorbeikommen und Kleider anprobieren können. Das macht doch auch die Magie vom Kleidshoppen aus. Durch die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie läuft derzeit der Kontakt vor allem über Facebook, Instagram oder Ebay-Kleinanzeigen. Von Kleidergröße 34 bis 52 hat sie für jede Größe – und für jedes Alter – etwas auf Lager. Sie freut sich, dass nach und nach Anfragen eintrudeln und das Geschäft zu laufen beginnt. „Es kommen gerade viele Anfragen zu Brautmode. Es ist interessant, da man ja im Moment gar nicht feiern darf. Aber es spricht sich herum“, sagt sie über die Mundpropaganda ihres Geschäfts. Umso mehr ist sie gespannt darauf, wann genau Feiern und Kleidershoppen wieder möglich sind. Vorbereitet ist sie jedenfalls. Mallion: „Wenn die Normalität wieder einkehrt, dann kann man auch vorbeikommen.“