Für die Umwandlung des Naturrasenplatzes "B" in einen Kunstrasenplatz gibt es für die Stadt Bassum nun weniger Geld. Die Lücke soll mit eigenen Mitteln geschlossen werden. (Dinev)

Bassum. Der Kunstrasenplatz kommt. Das haben die Mitglieder des Bassumer Stadtrates in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause im Juni denkbar knapp beschlossen (wir berichteten). Allerdings könnte dieser nun teurer werden als gedacht. Die Bedingung für die Finanzierung war ursprünglich, dass 63 Prozent der Kosten durch Förderung gedeckt werden (Höchstsatz). So hätte der Anteil der Stadt Bassum für die Umwandlung bei 37 Prozent (rund 275 000 Euro) gelegen. Allerdings erhält die Lindenstadt nach Prüfung einen Förderhöchstsatz von maximal 53 Prozent. Daher diskutiert der Stadtrat in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 29. August, ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Am Kirchhof 4, über eine Änderung des Beschlusses, dem er im Juni noch mit 15:13 bei zwei Enthaltungen gefasst hat.

Konkret geht es darum, dass eine Lücke in der Finanzierung durch die niedrige Förderung entsteht. „Diese Lücke ist allerdings so hoch, dass sie allein durch die Sportvereine nicht aufgefangen werden kann“, heißt es dazu in der Vorlage. Insgesamt geht es um Mehrkosten von 73 500 Euro. So würde sich der Anteil der Stadt Bassum von rund 275 000 Euro auf 346 000 Euro erhöhen. Denn die Verwaltung schlägt bereits in der Vorlage vor, diese Lücke mit städtischen Mitteln zu schließen.

Keine Förderung ist sicher

Grund für den Förderantrag nach der Zile-Richtlinie war, dass die Kosten in Höhe von 735 000 Euro nicht allein von der Stadt Bassum zu stemmen gewesen wären, da der Kunstrasenplatz nicht die einzige Investition in der nächsten Zeit ist. „Deshalb wurde bereits im Beschluss zum Sportstättenentwicklungskonzept festgelegt, dass eine Fremdmittelbeteiligung von 63 Prozent erfolgen muss“, heißt es weiter. Allerdings betonte Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko bereits in der Vergangenheit, dass keine Förderung sicher sei. So auch beim Antrag für den Kunstrasenplatz. „Der Förderhöchstsatz für Kommunen wird anhand der Steuereinnahmekraft im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre festgesetzt“, teilte der Regionalmanager der Win-Region, Michael Wenzel, mit.

Im Jahr 2020/2021 soll der Naturrasenplatz „B“ zwischen dem Kindergarten Kinder-Reich und dem Hallenbad in einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage umgewandelt werden – trotz der höheren Kosten, wie die Empfehlung der Verwaltung lautet. Die Gesamtkosten müssten, wenn dem Vorschlag gefolgt wird, durch 53 Prozent Fremdmittel gedeckt werden. Ebenso müsste die neue Höhe der Gegenfinanzierung im Haushalt veranschlagt werden. So würde sich die Förderung von rund 463 000 Euro auf rund 390 000 Euro verringern.

Das sollte aber die einzige Änderung in der Causa Kunstrasenplatz sein. Die Frage, ob durch das geplante Verbot der Europäischen Union auch in Bassum die Umwandlung auf der Kippe steht, beantwortete Norbert Lyko auf Nachfrage seitens unserer Redaktion bereits: „Wir wussten davon und deswegen haben wir uns natürlich gegen eine Verfüllung mit Gummigranulat entschieden." Daher werde das Verbot nicht greifen, weil das Verbot lediglich Kunststoffgranulat und Gummi-Mulchmaterialen umfasst. Nicht so in Bassum, "hier ist ausschließlich Sand als Füllstoff vorgesehen".