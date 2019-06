Britta Deuwerth erklärte den Unternehmen, was BNI ist und wie die Anwesenden davon profitieren können. (Sebi Berens)

Bassum. Fast jeder hat eines, jeder braucht eines. In der heutigen Zeit kommt man um ein Netzwerk nicht herum. Damals wie heute sind Kontakte das A und O. Gerade Unternehmer profitieren von ihrem Netzwerk, können so ihre Kontakte weiterempfehlen und bekommen auch Empfehlungen selbst an die Hand. Das Unternehmernetzwerk BNI (Business Network International) hatte in Kooperation mit Bassums Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher zu einem ersten Informationsabend eingeladen. Britta Deuwerth, die für die Region Nordwest zuständig ist, erklärte den rund 20 Unternehmern in Neubruchhausen, was BNI ist und wie sie davon profitieren können. „Wir wollen das Bewusstsein für links und rechts fördern“, erzählte Deuwerth.

Damit meint sie natürlich keine politischen Richtungen, sondern die möglichen Kontakte, die entstehen können. Denn: Einmal in der Woche treffen sich die Unternehmer, die sich in einem Team organisiert haben, um gemeinsam von 7 bis 8.30 Uhr zu frühstücken und sich auszutauschen. Das Ziel ist, auch für Bassum ein Team aufzubauen, damit die regionalen Firmen ihre Kontakte „in einem geschützten Raum“, wie Deuwerth betonte, an die anderen Mitglieder des Netzwerkes weitergeben. Das soll dazu führen, dass die einzelnen Unternehmer mehr Umsatz generieren. „Nach dem ersten halben Jahr wird er sich verdreifachen“, prognostizierte Deuwerth. Das liege auch daran, dass das Vertrauen untereinander erst einmal aufgebaut werden müsse. „Netzwerk ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, verdeutlichte die Expertin, die selbst seit acht Jahren dabei ist.

Dabei gibt es BNI schon länger. 1985 wurde das Unternehmen in den USA gegründet. Vor 16 Jahren ging das erste Team in Deutschland an den Start. Mittlerweile verzeichnet BNI 256 000 Mitglieder in 75 Ländern und 9050 Unternehmerteams. Gleichzeitig betonte Deuwerth: „Es steht und fällt mit den Mitgliedern.“ Der Vorteil von einem BNI-Team im Gegensatz zu einem Business-Lunch: Es herrscht Branchenexklusivität. Wenn sich also ein Maler den Platz gesichert hat, dann landet ein zweiter Maler mit seiner Bewerbung auf der Warteliste. Entweder wartet man, bis ein Platz frei ist, oder man gründet ein neues Team. „So hat man keinen Druck, weil ein Mitbewerber auch vor Ort ist“, sagte Deuwerth und fügte hinzu: „Wer sich auf einen der wenigen freien Plätze bewerben möchte, kann sich als Besucher jederzeit kostenfrei und unverbindlich zum Netzwerken anmelden.“

In Stuhr gibt's bereits ein Team, Uwe Schmidt hat es mitbegründet: „Die Türen werden einem nicht zugeschlagen und es macht Spaß, sich aufzuraffen“, sagt der Unternehmer, der seit vier Jahren dabei ist. Die Frühstückstreffen laufen dabei mehr oder weniger gleich ab. Jeder Unternehmer, optimal seien zum Start 25 bis 30, stellt sich kurz vor und hört einen Impulsvortrag eines Teilnehmers. „Das Wichtigste ist bei uns Kontinuität“, betonte Deuwerth. Um diese auch zu gewährleisten, darf man dreimal im Halbjahr fehlen. „Wenn man einen Vertreter schickt, kann man natürlich auch mal abwesend sein“, versicherte die Expertin.

Bevor das Team gegründet werden kann, treffen sich Interessierte noch zweimal abends, „dann geht es in den Frühmodus“, sagte Deuwerth. Das nächste Treffen im Gasthaus Zur Post findet am Dienstag, 16. Juli, von 18 bis 20 Uhr statt. Weitere Infos gibt's bei Britta Deuwerth unter der Nummer 01 75 / 5 94 54 07 oder per E-Mail an b.deuwerth@bni-nordwest.de.