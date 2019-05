Künftig weniger Verkehr: Der Engelbergplatz soll abends häufiger als Platz genutzt werden, nicht als Durchfahrtsstraße. (Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Freitag, 11 Uhr. Auto um Auto fährt von der Bruchhöfener Straße in die Brautstraße, von der Sulinger Straße in die Bahnhofstraße. Dass dort, wo so viele Reifen lautstark über das Kopfsteinpflaster rollen, eigentlich ein Platz ist, lässt sich nur erahnen. Der Engelbergplatz liegt hier zwischen dem Ristorante Italia, der Cocktail-Bar Kzwei und dem Gasthaus Barbarossa. Diese Mischung verheißt Gutes, klingt nach summenden kulinarischen Abenden auf dem Engelbergplatz. Wenn da nicht die Autos wären. Und da will die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen jetzt ansetzen.

„Der Platz vor Schuback ist jetzt hergerichtet, auch vor Bullenkamp stehen jetzt Bänke und Blumenkübel“, erzählt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Nun sei der Engelbergplatz dran. Mittendrin im historischen Ortskern von Vilsen, von pittoresken alten Häusern und kleinen Gassen umringt. Ein Kleinod. Eins, das ganz zwangsläufig zum Verweilen einlädt. Die drei Gasthäuser haben auch Tische und Stühle draußen stehen. Aber Bormann findet: Da ist mehr drin.

„Wir hatten eine Diskussion im Wege-Ausschuss“, erinnert sich der Verwaltungs-Chef. Dort sei beschlossen worden, dass das Jahr 2019 genutzt werden soll, um den Engelbergplatz besser zu nutzen. An fünf, sechs Wochenenden soll der Verkehr vom Engelbergplatz ferngehalten werden. Freitags, sonnabends und sonntags. Nur abends. Dann soll der Verkehr von der Sulinger Straße durch die Braustraße geleitet werden, alle anderen Zufahrten zum Engelbergplatz werden gesperrt. Was dann im historischen Zentrum Vilsens stattfindet, liegt in der Hand der drei Wirte: Bernhard Helmke, Christian Kropp und Lionello Brandolino.

Bernd Bormann kann sich Veranstaltungen vorstellen wie Open-Air-Konzerte oder Kleinkunstabende. „Aber wir können auch einfach den Engelbergplatz freihalten, damit mehr Menschen beim Essen abends draußen Platz finden.“ Das sei Sache der Wirte, so sei es besprochen. Die Gastronomen indes haben sich in dieser Sache noch nicht zusammengesetzt. „Das sind alles noch Spekulationen“, sagt beispielsweise Bernhard Helmke. Und auch Lionello Brandolino hat „noch keine konkrete Idee“. Dabei kann es Bormann zufolge im Juni losgehen. Also heute.

An der Samtgemeinde bleibt die Organisation des Umfeldes hängen. Straßen sperren, Baken aufstellen, Umleitungsschilder positionieren. Das braucht naturgemäß einen gewissen Vorlauf, zumindest am Anfang. Für ein Jahr sei dieses Prozedere abgesprochen, lässt Bernd Bormann wissen. „Wenn die Testphase vorbei ist, wollen wir auch noch mit der Werbegemeinschaft sprechen“, erklärt der Verwaltungs-Chef. Langfristig solle der Engelbergplatz auch für andere Veranstaltungen geöffnet werden. „Es kann im nächsten Jahr durchaus sein, dass auch andere partizipieren.“

Nun ist es aber erst einmal am Wirte-Trio. „Sollte das positiv laufen, könnte man das auch verstetigen“, findet Bernd Bormann. Heißt: Es könnte zum Beispiel auch ein absenkbarer Poller kommen.