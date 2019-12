An der Grundschule Heiligenfelde herrscht Platzmangel, auch ohne Ganztag. Darum soll das alte Gebäude saniert werden und ein Anbau soll mehr Platz schaffen. (Vasil Dinev)

Syke. Ab 2025 soll für Grundschüler der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft treten. Für die Schaffung von mehr Ganztagsplätzen in Schulen hat die Bundesregierung im November daher einen Zuschuss in Höhe von zwei Milliarden Euro beschlossen (wir berichteten). Die zwei mit den neun Nullen kann Claudia Prößler, Leiterin des Fachbereichs Bildung bei der Stadt Syke, jedoch nur ein müdes Lächeln entlocken. Denn grob auf die 15 399 Grundschulen in diesem Land umgerechnet, bedeutet diese Summe, dass jede Schule ungefähr 130 000 Euro erhalten könnte. Da sich die Verteilung dabei nach den Schülerzahlen rechnet, variiert die endgültige Summe, für die Stadt Syke ist sie jedoch in jedem Fall nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Stehen doch allein an der Grundschule in Heiligenfelde Investitionen in Höhe von 4,6 Millionen Euro im Raum.

An der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heiligenfelde wurden zwar gerade im Sommer nach einem Wasserschaden die Rohre und der Boden eines Klassenraums ausgetauscht sowie ein Mobilbau zu einem Hort umfunktioniert (der SYKER KURIER berichtete), doch das waren lediglich Reparaturen. Das Gebäude ist einfach in die Jahre gekommen und benötigt dringend eine Anpassung, auch an die geänderten Anforderungen. Inklusion, Ganztag, Differenzierung für die Förderung sind nur einige davon.

„Wir haben einen Anbau geplant“, berichtet Bürgermeisterin Suse Laue. Dieser soll Platz schaffen für: Lehrmittelräume – ganz „dringend benötigt“, wie sie betont, da durch Inklusion und Differenzierung inzwischen etwa mehr Bücher, Globen oder Atlanten gebraucht werden, Werkräume, eine „kleine Küche“ für Back- und Kochaktionen mit den Grundschülern, Differenzierungsräume, einen Musikraum, ein Stuhllager und einen Geräteraum für den Hausmeister enthalten. Außerdem muss das Lehrerzimmer vergrößert werden. Zudem muss für den nun gesetzlich festgelegten Ganztag auch in Heiligenfelde eine Mensa geschaffen werden. Hinzu kommen spezielle Räume für die Randstundenbetreuung über den Schultag hinaus. Derzeit teilen sich Schule und die Hortgruppe noch einen Mobilbau auf dem Nachbargrundstück. Dadurch konnte die Raumsituation zumindest vorübergehend entlastet werden, erzählt Claudia Prößler. Eine Dauerlösung stelle das jedoch nicht dar.

Die Planungsvergabe für diese Bauarbeiten soll im Januar 2020 erfolgen – in Absprache mit der Schulleitung. Die europaweite Architekturausschreibung läuft bereits. Dann erfolgen Bauantrag und die Ausschreibung der Gewerke. „Wenn wir Glück haben, können wir im Spätherbst noch anfangen“, hofft Suse Laue auf eine zügige Umsetzung. Zusätzlich zu den räumlichen Erweiterungen stellt die Stadt in Heiligenfelde auch drei pädagogische Mitarbeiter ein, mit je 29 bis 33 Wochenstunden. „Zur Unterstützung des Ganztags“, wie die Bürgermeisterin sagt. Dieser ist in der Hachestadt übrigens als offener Ganztag geplant, also zur freiwilligen Nutzung und nicht verpflichtend.

Eine weitere Baustelle hat die Stadt Syke in Barrien. Dort wurde in diesem Schuljahr nur dreizügig eingeschult, auch der aktuelle dritte Jahrgang läuft mit drei Klassen. Dadurch hat sich die Raumsituation etwas entspannt und es ist weiter möglich, zwei kleinere Klassenräume als Förder- und Differenzierungsräume zu nutzen, hieß es im vergangenen Schulausschuss. Allerdings könne das im Hinblick auf die zu erwartenden Schülerzahlen und den Ganztagsausbau nur eine vorläufige Lösung sein.

Auf lange Sicht benötigt auch die Grundschule Barrien eine Mensa, Differenzierungsräume, eine Hausmeisterwerkstatt und Räume für die Randstundenbetreuung. Die Stadt plant daher eine Erweiterung. Dort soll jedoch noch eine Abstimmung mit dem neuen Schulleiter, Björn Scheer, erfolgen, wie Suse Laue betont. „Wir gucken, was notwendig ist“, fügt die Bürgermeisterin hinzu. Dennoch hofft man bei der Stadt darauf, dass sie die Planung bis Sommer 2020 ausschreiben kann. Läuft alles planmäßig, könnte zu Schuljahresbeginn 2022/2023 alles fertig sein. Fünf neue Mitarbeiter mit je 29 bis 33 Wochenstunden sollen dann auch in Barrien zur Unterstützung des Ganztags eingestellt werden. Die erforderlichen Investitionen werden derzeit auf 3,4 Millionen Euro geschätzt.