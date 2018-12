Die Ohne-Rassismus-AG des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen hat sich mit ihrem Lehrer Tim Schöning (Zweiter von links) zusammengesetzt und die Wiederholung geplant. (Janina Rahn)

Bruchhausen-Vilsen. Sie treffen sich in ihrer Freizeit und in den Schulpausen, um zu planen. „Das Thema ist sehr aktuell und wir wollen ein Zeichen setzen“, sagt Sabrina Riemers von der Ohne-Rassismus-AG des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen. Um das auch zu tun, veranstaltet die Schule in ihrer Mensa zum zweiten Mal das Turn-Up-4-Tolerance-Festival. Die Vorbereitungen laufen auch zum Ende des Jahres auf Hochtouren, denn viel Zeit bleibt nicht mehr. Schließlich muss am Sonnabend, 26. Januar, alles vorbereitet sein. Denn ab 18 Uhr spielt die erste von vier Bands.

Dass es überhaupt ein zweites Festival gibt, war nach dem Ende des Schuljahres noch gar nicht klar. „Viele, die letztes Jahr organisiert haben, sind nicht mehr auf der Schule“, erzählt Leonard Bröker. Nach und nach haben sich knapp 13 Schülerinnen und Schüler zwischen der sechsten bis zwölften Klasse gefunden, um die Neuauflage des Festivals zu organisieren. Auch zwei alte Bekannte sind wieder mit dabei: Nils Borcherding und Henry Wohlers. Beide gehen zwar nicht mehr zu Schule, aber wollen das neue Team unterstützen, soweit es eben geht. „Das letzte Mal hat das sehr viel Spaß gemacht. Und es ist eben einfacher, wenn mehr Leute dabei sind“, weiß etwa Wohlers. Lehrer Tim Schöning ergänzt: „Man kann kein Festival mit drei Leuten stemmen.“ Für Borcherding ist die Botschaft des Festivals besonders wichtig: „Es gibt auch hier in Bruchhausen-Vilsen Rassismus. Das Festival zeigt, dass es keinen Platz dafür gibt.“

Mit dem Thema identifizieren

Das sehen die Anderen genau so. Virginia Grabs will etwa den Besuchern einen Denkanstoß mit der Musik geben. Denn, und das ergänzt Bröker: „Es geht um die politische Botschaft.“ Daher haben sich die Schüler auch für Bands entschieden, die sich in ihren Songtexten gegen Rassismus und für Toleranz einsetzen. „Es gibt viele Bands aus dem Raum Bremen, die sich mit unserem Thema identifizieren“, freut es Grabs. Diesmal kommen Radio Havanna, Kafvka, Faakmarwin und Boranbay in die Mensa des Gymnasiums. „Die Schüler hatten Ideen, wer kommen könnte, und wir haben dann die Booker angefragt“, erzählt Lehrer Schöning. Manchmal hatten diese dann auch andere Vorschläge, die ebenfalls gut zum Festival passen könnten.

Als es dann eine Liste mit potenziellen Bands gab, begann das Anhören. „Wir haben uns Anfang September an einem Nachmittag zusammengesetzt und uns die Bands angehört. Danach haben wir diskutiert“, sagt Bröker über den Ablauf. So sei ihnen wichtig gewesen, ein schönes Konzert zu veranstalten, im Preisrahmen zu bleiben und „zu hören, was uns gefällt“, wie er hinzufügt. Zwar wird das Festival unter anderem vom Landschaftsverband Weser-Hunte gefördert, dennoch dürfen die Schüler keine zu großen Sprünge machen. „Wir nehmen faktisch nichts ein“, sagt Schöning.

Ordentlich Werbung gemacht

Damit die Bands nicht in einer leeren Mensa spielen, müssen die Schüler noch ordentlich die Werbetrommel rühren. Dafür haben sich die Schüler etwas Besonderes ausgedacht. „Wir haben kurze Stop-Motion-Videos gedreht, um die Bands anzukündigen“, sagt Grabs. Stop-Motion wird dafür verwendet, Gegenständen wie etwa einem Wasserglas Leben einzuhauchen. So wirkt es, als würde sich das Glas von selbst bewegen. Allerdings wird der Effekt mit vielen Schnitten erzeugt. Die Schüler hatten im Vorfeld mit Lochern unzählig viel Konfetti ausgestanzt. „Das Zusammenschneiden des Videos ging dann relativ schnell“, erinnert sich Schöning. Danach unterlegten sie das Video noch mit der Musik der Band und stellten es auf Facebook. Generell sind Social-Media-Kanäle für die Schüler wichtig, denn „Schüler in unserem Alter sollen das Festival wahrnehmen“, sagt Bröker.

Bald ist das noch einfacher, denn die Planungen für das Festival sind weit fortgeschritten. Flyer, Plakate und Armbänder sind gedruckt und bereit, verteilt zu werden. „Wir müssen unbedingt Werbung machen, so ein Konzert ist kein Selbstläufer“, weiß auch Tim Schöning. Die ersten Plakate wurden bereits aufgehängt, die ersten Flyer verteilt: „Die Schüler waren auf den Weihnachtsmärkten sehr aktiv“, freut es den Lehrer, dass sich die Schüler für mehr Toleranz gerade in Zeiten des Rechtsextremismus einsetzen. In den kommenden Tagen geht es dann in der Umgebung mit dem Aufhängen und Verteilen weiter, um möglichst viele Menschen aufmerksam zu machen. Bis zum letzten Januar-Wochenende ist also noch viel zu tun für die Ohne-Rassismus-AG. Bröker, der sich wie das gesamte Team darauf freut, wiegelt ab: „Es sind nur noch Kleinigkeiten.“



Weitere Informationen zum Festival und die Möglichkeit, sich die Bands noch einmal genauer anzuhören, gibt es im Internet auf www.turn-up-4-tolerance.jimdosite.com. Dort sind auch die Karten für drei Euro erhältlich. An der Abendkasse müssen Interessierte fünf Euro bezahlen.