Die Lackierkabine ist das Prunkstück der neuen, 200 Quadratmeter großen Lackierhalle.

Syke. Der Schulbetrieb in den Berufsbildendenen Schulen (BBS) in Syke ist wie bei allen anderen Schulen in diesen Tagen ausgesetzt. Dennoch wird am Grevenweg weiter fleißig gearbeitet. Handwerker sind dabei, dem neuen Anbau und den Umbauarbeiten mit denen im Sommer 2018 begonnen wurde, den letzten Schliff zu geben.

Vier Ausbildungsberufe im Bereich Fahrzeugtechnik bieten die Berufsbildenden Schulen in Syke an: Kfz-Mechatroniker in den beiden Fachrichtungen Pkw und Nutzfahrtechnik, Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik sowie Berufskraftfahrer. Berufe, in denen sich in den letzten Jahrzehnten eine Menge geändert hat. Mit der Elektro-Mobilität kommt nun die nächste Herausforderung auf diese Sparte zu – und damit auch auf die Berufsausbildung. „Nach 30 Jahren wurden die Räumlichkeiten den technischen Gegebenheiten angepasst“, sagt Schulleiter Horst Burghardt daher zur Erweiterung dieses Bereichs.

Im Wesentlichen besteht diese Erweiterung aus einer neuen 800 Quadratmeter großen Halle für neue Kraftfahrzeug-Werkstätten. „Sie ist so hoch, dass wir hier auch Lkw heben können“, sagt Burghardt. Das war in der alten Halle nicht mehr möglich. Die Lastwagen und vor allem auch die Landmaschinen wie Mähdrescher und Trecker waren vor 30 Jahren, als diese Halle gebaut wurde, noch um einiges kleiner, so der Schulleiter. Eingebaut wird zudem auch Hoch-Volt-Technik, die für die neuen Elektro-Automobile benötigt wird.

Beliebte Ausbildungsberufe

Darüber hinaus ist im neuen Anbau Platz für vier Unterrichtsräume, in einen davon kann sogar ein Auto reingefahren werden. Das Anschauungsmaterial für den Unterricht ist also direkt vor Ort. Vervollständigt wird die Modernisierung mit neuen Multimediaboards und Touchscreens in allen vier Klassenzimmern des Fahrzeugtechnikbereichs. „Das sind immer noch mit die beliebtesten Ausbildungsberufe“, so Burghardt.

Die alte Halle hingegen wird umgerüstet und bekommt neue Aufgaben. In der 650 Quadratmeter großen Halle bleiben die Arbeitsplätze für die Pkw bestehen. Sie werden allerdings durch einen eigenen Bereich nur für Elektroautos ergänzt. Daran grenzt zudem die alte rund 200 Quadratmeter große Bauhalle an, die zu einer Lackierhalle umfunktioniert wurde. Dort haben TÜV und Dekra gerade die neue Lackierkabine abgenommen. „Die alte genügte nicht mehr den Anforderungen. In die neue passt sogar ein Auto komplett rein“, ist Burghardt stolz auf sein neues Prunkstück. Die nächste Lackierkabine dieser Art befinde sich nämlich erst in Hannover bei der dortigen Handwerkskammer. Dazu wurde auch die Beleuchtung angepasst. „Sie entspricht nun den Anforderungen für Lackierarbeiten“, so der Schulleiter weiter. Das heißt, die Lampen können nun auch auf Tageslicht eingestellt werden, um die Ergebnisse besser überprüfen zu können. Eine neue Mischanlage für die Lacke, ein neues Gefahrenstofflager und eine neue Absaugungsanlage runden die Erneuerung ab. Die Erstausstattung mit Lacken sowie die Regale zum Lagern der Farben wurden dabei von der Firma Standox gespendet. „Hier gibt es jede Farbe, die man haben will“, freut Burghardt sich über die Spende und die Möglichkeiten, die den Schülern damit gegeben werden.

Für die neue Lackierkabine weichen mussten hingegen die Zimmerer, die die Halle als Bauhalle genutzt haben. Sie erhielten auf dem Hof eine eigene neue Halle. Auf rund 200 Quadratmetern haben sie nun ebenfalls mehr Platz für den praktischen Teil ihrer Ausbildung, da sie sich den Bereich nicht mehr teilen müssen. Neu strukturiert und ausgebaut wurde zudem der Bereich für die Klempnerlehrlinge. Ein bisheriger Außenbereich von 150 Quadratmetern wurde überdacht und mit einer Galerie versehen. „Auch in diesem Bereich hat sich viel getan“, betont Burghardt und verweist auf neue Technologien im Zusammenhang mit regenerativen Energien. Für Demonstrations- und Übungsobjekte gibt es in den neuen Räumlichkeiten nun ausreichend Platz. Das wirkt sich wiederum auf die computergesteuerte Blechbearbeitung aus, die in diesem Zusammenhang ebenfalls neu strukturiert werden konnte.

4,5 Millionen Euro Umbaukosten

Im Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Da die Handwerker auch in Corona-Zeiten weiter arbeiten können, geht man beim Landkreis Diepholz davon aus, dass dieser Termin auch eingehalten werden kann, teilt Mischa Flaspöhler von der Landkreisverwaltung mit. Investiert wurden rund 4,5 Millionen Euro für den Aus- und Umbau.