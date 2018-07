Zeig mal: Suse Laue wirft mit Bernd Siemers einen letzten Blick auf die Baupläne. Am Ende sind sich beide einig: passt alles. (Michael Braunschädel)

Syke. Während die Lütten der Hachestadt die letzten Tage der Sommerferien genießen, wird in den Kitas und Schulen schwer geschuftet. Die Stadt nutzt die kinderfreie Zeit, um in der Kita Wundertüte, der Grundschule Heiligenfelde und weiteren Einrichtungen Sanierungsarbeiten durchzuführen. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Bernd Siemers vom Syker Bauamt geben einen Überblick.

Kita Wundertüte: Gerade einmal acht Jahre ist die Kindertagesstätte an der Sulinger Straße alt, "schon" wird angebaut. Doch dank des vorausschauenden Architekten, der schon vor der Grundsteinlegung an Ausbaumöglichkeiten gedacht hat, war dies halb so schlimm. Der Anbau integriert sich daher ideal an den Neubau des in Form von Flugdrachen angelehnten Gebäudes. War bisher Platz für zwei Krippen- und eine Kitagruppe, soll nun eine zweite Kitagruppe entstehen. Untergebracht werden in dem Anbau aber die 15 Zwerge von einer der Krippengruppen. "Unsere Überlegung war, dass wir auf diese Art einen Krippen- und einen Kita-Bereich schaffen, ohne Mauern ziehen zu müssen", erklärt Suse Laue.

Die Erzieher freuen sich derweil über ein neues, fast doppelt so großes Mitarbeiterzimmer. "Durch die vierte Gruppe brauchen wir erst recht mehr Platz", sagt Siemers. Über den leicht abschüssigen Flur geht es dann in das eigentliche Herzstück des 340 000 Euro teuren Projektes: den Gruppenraum. "Die Besonderheit zu den anderen Räumen ist, dass wir hier keine Empore gebaut haben. Dafür haben wir einen größeren Ruheraum geschaffen", erklärt Bernd Siemers. Schon die anderen Ruheräume seien zu klein, weswegen mitunter auf die Emporen ausgewichen werden musste. "Nur die sind offen, sodass die Kinder, die schlafen wollten, durch die spielenden Kinder gestört wurden", beschreibt Siemers. Die Sanitäranlagen sind auch soweit vorbereitet und gefliest, auf dem Boden warten die Mini-Toiletten mit ihren roten Klobrillen auf den Einbau. Eine weitere Neuerung ist nicht so offensichtlich, weil verborgen: die Fußbodenheizung. "Das war vor acht Jahren noch nicht der Standard, aber für Krippenkinder ist das wichtig und wurde auch oft gewünscht", weiß Sykes Bürgermeisterin Laue. Draußen werden außerdem eine Terrasse und ein Spielplatz angelegt.

Die Finanzierung des Projektes wird übrigens zum Großteil über Förderungen des Kommunalen Investitions-Programms (KIP) abgewickelt. 286 000 Euro kommen so zusammen, für den Rest greift die Stadt in die Tasche. Bis zum 1. August soll alles fertig sein, auch die neuen Mitarbeiter wurden schon gefunden. Mit den 23 neuen Kita-Plätzen soll sich erst einmal Luft verschafft werden. "Wir planen aber natürlich für das nächste Jahr schon", versichert Suse Laue. So sollen in Barrien eine zweigruppige Einrichtung sowie eine gemischte Gruppe entstehen.

Grundschule Am Lindhof: An der Ganztagsgrundschule wird zurzeit die Schulhofpflasterung erneuert. Dort sind laut Bernd Siemers an vielen Stellen die Böden von Wurzeln hochgedrückt worden, was zu unfreiwilligen Stolpergefahren geführt hat. "An anderen Bereichen haben wir wiederum Versackungen, die auch angepasst werden sollen", so Siemers. Obendrauf gibt es noch eine neue Beleuchtung für den hinteren Bereich des Hofes, damit die Kids auch dort sicher unterwegs sind. Die geplante Sanierung der Holzpalisaden muss hingegen lieferungsbedingt auf die Herbstferien verschoben werden. Ist alles gemacht, sind 24 000 Euro weg. Weitere 6000 Euro wandern in den Innenbereich der Schule. Mitunter seien dies Vorbereitungen für die geplanten Brandschutzarbeiten. Der Einbau der seit Längerem im Gespräch befindlichen Fahrstuhlanlage wird 2019 erfolgen.

Realschule Syke: In der Realschule laufen Sanierungsarbeiten an den Werkräumen. Der Fußboden war belastet und musste ausgebaut werden. Belastet? "Dort hatten wir einen asphalthaltigen Fliesenbelag verbaut, der PRK-belastet war", führt Siemers aus. PRK sei zwar nicht gesundheitsschädlich, führe aber zu unangenehmen Gerüchen. Dem Mief soll jetzt ein Ende gemacht werden, in der letzten Ferienwoche wird der neue Estrichboden fertiggestellt. Mit 170 000 Euro schlagen die Arbeiten zu buche, dafür gibt es neues Mobiliar. "Die Maschinen, Werkbänke und Werkzeuge werden modernisiert", stellt Suse Laue in Aussicht. Bis alles fertig ist, dauert es aber noch. Die Deadline ist auf das Ende der Herbstferien gelegt.

Grundschule Heiligenfelde: In Heiligenfelde werden aktuell für 160 000 Euro die Sanitäranlagen saniert. "Das war ein langer Wunsch und wurde oft verschoben. Aber man kann nicht ohne Ende schieben und die Toiletten waren schon sehr in die Jahre gekommen", ist sich Suse Laue bewusst. Nicht untertrieben, so sind sie genauso alt wie die Grundschule selber – und eben jene ist aus den 70ern. Bis jetzt wurde sich mit Flicken beholfen, doch jetzt stand die Kernsanierung auf dem Plan. "Wir haben jetzt alles rausgeschmissen. Sämtliche Sanitäranlagen, die Fliesen wurden teilweise abgeschlagen, die Bodenfliesen sind komplett raus", zählt Bernd Siemers auf. Ebenso wurden neue Leitungen verlegt. Mit den Arbeiten, die übrigens komplett von Syker Unternehmen durchgeführt werden, solle zugleich ein Zeichen gesetzt werden, dass die Grundschule in Heiligenfelde genauso wichtig sei wie alle anderen auch. Bis auf kleinere Restarbeiten soll alles bis August fertig sein.

Kita Heiligenfelde: "Die bauliche Abnahme ist erfolgt, das Gebäude ist bezugsfähig", liefert Bernd Siemers gute Nachrichten. Der Syker Bauhof richtet die Außenanlagen her, die Spielgeräte stehen. In dieser Woche wurde Rollrasen verlegt. Eine bewusste Entscheidung laut Siemers: "Bei diesem Wetter hätte es mit dem Anwachsen sonst keinen Zweck gehabt." Am 8. August wird offiziell eröffnet.