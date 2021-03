Sonnige Aussichten für das Mükize: Bald zahlt die Stadt Bassum der Einrichtung 15 Euro pro Platz. Dafür haben sich die Mitglieder des Sozialausschusses entschieden. (Michael Galian)

Mehr Geld für den Lukas-Kindergarten und das Mütter-Kinder-Zentrum. Der Sozialausschuss hat jüngst einstimmig entschieden, den beiden Einrichtungen mehr Zuschüsse zu gewähren. Beide hatten die Anpassung beantragt. Robert Noatschk aus der Verwaltung stellte die Begründungen nun vor.

Der Lukas-Kindergarten hatte beantragt, den sogenannten Betriebskostenzuschuss um 35 Euro pro Kind zu erhöhen. Beide Kita-Gruppen (50 Kinder) und die Krippen-Gruppe (15 Kinder) sind voll ausgelastet. "Der Lukas-Kindergarten denkt auf Veranlassung der Stadtverwaltung derzeit über eine notwendige Erweiterung der Krippenplätze nach, weil im Bereich der Stadt Bassum ein erhöhter Bedarf besteht", berichtet Noatschk. Wie bereits berichtet, laufen dazu derzeit Gespräche. Christoph Schließke vom Lukas-Kindergarten führt aus, dass eine neue Krippe knapp 500.000 Euro kosten würde. Vom Land kämen etwa 180.000 Euro, "woraus eine jährliche Mehrbelastung von insgesamt etwa 30.000 Euro entstünde. Schließke schlägt vor, diese Kosten je

zur Hälfte zwischen Träger und Stadt Bassum zu teilen", erläutert Noatschk. Bei den dann insgesamt 80 Kindern müsste die Stadt rund 15 Euro pro Kind mehr im Monat aufbringen. Im Vergleich zum Durchschnitt der anderen Einrichtungen würden summa summarum 20 Euro weniger gezahlt - insgesamt 250 Euro (bislang 190, Erhöhung ab 1. April um 35 Euro, ab 2022 um 15 Euro).

Auch das Mükize hat eine Anpassung beantragt, da die Einrichtung weiterhin mit einem Defizit betrieben wird. "Aufgrund der kleinen Größe der Einrichtung und dem speziellen Angebot ist es schwierig, die Einrichtung wirtschaftlich so zu führen wie eine größere Kindertagesstätte", betont Noatschk. Er beschreibt das Angebot (unter anderem Betreuung nur an zwei oder drei Tagen, Platzsharing) als "sehr familienfreundlich. Es ist ein Top-Zusatzangebot und ein Aushängeschild". Derzeit zahlt die Verwaltung rund 250 Euro pro Platz. "Nach einer Erhöhung des Zuschusses um 15 Euro pro Platz, würden die monatlichen Kosten pro Platz

leicht über den Kosten für die städtischen Einrichtungen liegen", kündigt er an. Vertretbar und "angemessen", sagt Noatschk.

Dieser Einschätzung schlossen sich die Mitglieder des Sozialausschusses an und gaben ein erstes grünes Licht für die Anpassungen.