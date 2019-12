Vor dem Landgericht Verden wird den jungen Männern aus Bruchhausen-Vilsen nun der Prozess gemacht. (Björn Hake)

Verden/Bruchhausen-Vilsen. Drei junge Männer aus Bruchhausen-Vilsen sollen erheblich dazu beigetragen haben, dass ältere Menschen mit einer perfiden Masche um viel Bargeld, Gold, Schmuck und andere Vermögenswerte gebracht wurden. Waren die Opfer durch permanente telefonische Angstmache derart weich gekocht worden, dass sie ihre Vermögenswerte von der Bank holten, erschien einer des Trios, um die Beute abzugreifen und weiterzuleiten. Seit Montag müssen sich die 19 und 23 Jahre alten Angeklagten besonders wegen bandenmäßigen Betruges vor dem Landgericht Verden verantworten.

Zum Prozessauftakt unmittelbar vor Weihnachten wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Die ist umfangreich und hat es in sich: Sie enthält die detaillierte Beschreibung von acht Tatkomplexen, die für die geschädigten Personen zwischen Ende 2018 und Mai dieses Jahres jeweils eine unschöne Bescherung bedeuteten. Vorwiegend Frauen im Alter von 58 bis 83 sind in diesem Zeitraum auf das ausgeklügelte kriminelle Räderwerk einer Tätergruppe hereingefallen, deren Zentrale offenbar ein „Callcenter“ in der Türkei war. Die Anrufer gaben sich meist als Ermittler der Kriminalpolizei aus. Auch Frauen aus Syke und Bassum haben reichlich materielle Verluste erlitten.

Den Gesamtschaden, der in den angeklagten Fällen entstanden ist, beziffert die Staatsanwaltschaft auf mindestens 248 000 Euro sowie 3000 US-Dollar. Davon soll einer der beiden 19-Jährigen, dem sechs gewerbsmäßige Betrugstaten zur Last gelegt werden, allein 89 000 Euro eingestrichen haben. Er soll den Kontakt zu dem als „Abholer“ eingesetzten Mitangeklagten gehalten und für den Weitertransport der restlichen Beute an gesondert verfolgte oder bislang unbekannte Bandenmitglieder gesorgt haben. Der Heranwachsende sitzt seit dem polizeilichen Zugriff Mitte Mai in der Mainmetropole Frankfurt in Untersuchungshaft.

Der zweite Youngster, der im Begriff ist, von Bruchhausen-Vilsen nach Osterholz-Scharmbeck umzuziehen, soll fünf Betrugstaten verübt und 80 000 Euro erhalten haben. Bei dem 23-Jährigen sollen sich die Einnahmen aus drei Taten auf 48 000 Euro belaufen haben. Ihnen blüht bei einem Schuldspruch nicht nur die „Einziehung des Wertes des Taterlangten“. Der älteste Angeklagte befand sich bis Anfang Juli in U-Haft. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt, nachdem er beim Haftprüfungstermin geständige Angaben gemacht hat. Darauf wies der Verteidiger gestern nachdrücklich hin.

Zu den Opfern der bundesweit telefonierenden Bande, die wohl von Istanbul aus mit falschen Rufnummern agierte, gehört laut Anklage auch eine 83-Jährige aus Bassum. Ihr gaukelte ein redegewandter angeblicher Polizist glaubhaft vor, gerade seien in ihrer Nachbarschaft Einbrüche begangen worden, und auch ihr Haus sei als Tatobjekt auserkoren. Die Anrufe kamen wiederholt auf dem Festnetz und auf dem Handy. Die Frau holte aus ihrem Schließfach bei der Kreissparkasse (KSK) schließlich 30 000 Euro, nahm noch 3000 Euro aus dem häuslichen Vorrat, packte alles in einen roten Stoffbeutel und deponierte diesen weisungsgemäß an einem Gartenzaun gegenüber ihrer Wohnung – und weg war das Geld auch schon.

Die Story von einer rumänischen oder bulgarischen Einbrechertruppe wurde auch einer 58-jährigen Frau in Syke fernmündlich aufgetischt. Der erste Anruf erreichte sie auf dem Telefon ihres verstorbenen Vaters. Auch sie soll sich zur KSK begeben und 15 500 Euro abgehoben haben. Nach Vorgabe verstaute sie die „Kohle“ in einen Rucksack und warf ihn aus dem Fenster. Das Geld müsse geprüft werden, teilte man ihr später mit, in ein paar Tagen werden sie es zurückbekommen. Auf diese Weise wurden laut Staatsanwaltschaft auch Frauen in Bremen, Berlin, Beverstedt und Frankfurt abgezockt.

Die große Jugendkammer des Landgerichts hat vorerst 13 Fortsetzungstermine bis Ende März anberaumt. Es sollen aber auf Anregung der Verteidigung zunächst sogenannte Verständigungsgespräche geführt werden, die der Verfahrensabkürzung dienen könnten. Das Gericht interessiert erst einmal die Frage, welches „Lichtlein" die drei Angeklagten in der gesamten „Organisationsstruktur“ darstellten.