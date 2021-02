In der Sitzung am Montag ging es unter anderem um diese Frage: Soll in der Hachestadt ein Klimaschutzmanager eingestellt werden? Die hauptsächliche Aufgabe eines solchen Managers wäre die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts. Zur Erinnerung: 2019 hatte der Rat in Syke beschlossen, dass ein entsprechendes Konzept erstellen werden soll. Doch dazu kam es bisher nicht (Symbolbild). (Sebastian Gollnow/DPA)

Nun ist auch der Syker Ausschuss für Bau und Umwelt zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammengekommen. Wie schon kürzlich der Generationenausschuss fand der Termin am Montag virtuell statt. Erneut gab es kleinere Probleme auf dem ungewohnten Terrain – zum Beispiel teils bröckelnden Ton bei Redebeiträgen. Vorsitzender Jochen Harries (FWG) ließ sich von derartigen Erschwernissen allerdings nicht aus der Ruhe bringen und leitete die Sitzung auffällig unaufgeregt. So erhielt er am Ende viel Lob für die Moderation – unter anderem von seinem Stellvertreter Christian Flor.

Derweil standen am Montag 27 Tagesordnungspunkte auf der Liste. Beim Generationenausschuss vor ein paar Tagen waren es 13. Eingangs hatte Harries die anderen acht Ausschussmitglieder im Hinblick auf die große Themenanzahl darum gebeten, „zu jedem Tagesordnungspunkt insgesamt nur zwei Wortmeldungen“ abzugeben. Durchgezogen wurde dies nicht. Bei einigen Sachverhalten gab es deutlich mehr Beiträge. Auch Bürgermeisterin Suse Laue und Erster Stadtrat Thomas Kuchem äußerten sich vereinzelt. Nach mehr als drei Stunden war die Veranstaltung beendet. Der Bericht zu laufenden Verfahren am Ende wurde aufgrund der Sitzungsdauer vertagt. „Ich hoffe, es sind noch nicht alle eingeschlafen“, sagte Harries auf der Zielgeraden und lachte.

Strittig war unter anderem die Frage, ob die Stadt Syke bald für zwei oder maximal drei Jahre einen Klimaschutzmanager einstellen soll. Der Grüne Henning Greve-Töbelmann und Flor von der FWG setzen sich in der Diskussion für diese Idee ein. Die Kernaufgabe eines solchen Managers wäre die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts. Schließlich hatte der Rat der Hachestadt Ende 2019 beschlossen, dass ein Klimaschutzkonzept erstellen werden soll. Bisher geschah dies nicht. Die Schaffung einer Managerstelle hat nun hingegen eine Hürde genommen: Die Ausschussmitglieder sprachen sich mit sechsmal „Ja“ bei drei Gegenstimmen für den Ansatz sowie das Stellen eines Förderantrags aus. Denn: Wenn Kommunen eine solche Vollzeitstelle für mindestens zwei Jahre schaffen, werden sie gefördert. Auch Wilken Hartje betonte, die Förderung sei verlockend, ergänzte dann allerdings: „Gleichwohl bleiben wir von der CDU dabei, dass wir die Stelle nicht einrichten wollen. Denn wir glauben, dass wir das mit vorhandenem Personal auch leisten können.“

Einstimmig bejaht wurde der Beschlussvorschlag, dass die Verwaltung mit folgenden Aufgaben betraut wird: Gemeinsam mit dem Rat der Stadt Syke möglichst bald ein „städtebauliches Entwicklungskonzept“ erarbeiten, für die Konzepterarbeitung ein Moderationsverfahren in die Wege leiten und bis zur abschließenden Erarbeitung des Konzeptes bereits ab jetzt bezahlbaren Wohnraum bei Planverfahren berücksichtigen. Auf den Zusatz „Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur abschließenden Erarbeitung des Konzeptes bereits ab jetzt bezahlbaren Wohnraum bei Planverfahren für Gebiete mit 15 Wohneinheiten mit einem Prozentsatz von 20 Prozent einzuplanen“ wurde vorerst verzichtet. Hartje hatte beantragt, die Debatte darüber zu vertagen, weil die Erweiterung „sehr kurzfristig“ gekommen sei. Onno Buurman von der SPD gefiel das nicht: „Es ist nicht besonders klug, diese Fragestellung nochmal zu verschieben.“

Hitzige Diskussionen

Außerdem ging es wie gewohnt um einige räumlich begrenzte Bauanliegen. Unter anderem wurde einstimmig die Frage bejaht, ob entlang der Landesstraße 333 bei der Ortsdurchfahrt Okel zeitnah ein bisher fehlender Gehweg errichtet werden soll. Für das Anliegen wäre die Verrohung des Gewässers „Alte Beeke“ nötig. Darin sah Greve-Töbelmann ein „Dilemma“, auch wenn er dem Bauanliegen zustimmte. Schließlich habe der Bach einen ökologischen Wert. An anderen Stellen – als es um Baugebiete ging – entwickelten sich kleinere Wortgefechte zwischen dem Grünen und Hartje. „Sie sagen immer ‚Wir stellen uns das hier nicht vor. Wir stellen uns das da nicht vor.‘ Dann machen Sie bitte mal bessere Vorschläge“, adressierte der CDU-Mann an den politischen Kollegen.

Darüber hinaus wurde über die Errichtung eines Göpels und über eine geplante Skaterbahn beim Sportgelände An der Wassermühle in Barrien abgestimmt – beides ist 2021 angedacht. Aber der Reihe nach: Das Göpelwerk ist in Jardinghausen geplant und wird von der dortigen Dorfgemeinschaft auf einer Fläche nahe dem Feuerwehrhaus als Treffpunkt anvisiert. Dem Beschlussvorschlag stimmten die Ausschussmitglieder am Montag einstimmig zu. Bedeutet: Sie sprachen sich für die Errichtung und die Bereitstellung von 20.000 Euro aus.

Befürwortet wurden auch die Bezuschussung der Skaterbahn mit 15.000 Euro und die Bereitstellung von 10.000 Euro. Sie sind für die Errichtung eines Zaunes zwischen Sportgelände und Skaterbahn sowie für die Herstellung eines Zugangs gedacht. Durch den Zaun soll der Sportplatz „vor möglichen vom Betrieb der Skaterbahn ausgehenden Vandalismusschäden/Verschmutzungen“ geschützt werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Die zwei Hilfen wurden nicht einstimmig bejaht. Der Hauptgrund: Es gibt einen Investor, der bereit wäre, zumindest die Bahn an sich allein zu finanzieren.