Der Radweg an der Landesstraße zwischen Bassum und Harpstedt war Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung. Die Mehrheit der Mitglieder lehnte den Vorschlag der Grünen ab. (Tobias Denne)

Christiane Weitzel von den Grünen nahm es sportlich. Immerhin bleiben die Radwege im Gespräch. Gleichzeitig findet sie es „sehr bedauerlich, dass die Radwege gegeneinander ausgespielt werden“, sagte sie während der jüngsten Sitzung des Bassumer Ausschusses für Stadtentwicklung am Donnerstagabend. Bei der abschließenden Abstimmung wurde der Antrag der Grünen-Fraktion abgelehnt. Dieser sah vor, dass sich die Stadt Bassum für einen Radweg an der Landesstraße 776 (Bassum-Harpstedt) bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einsetzen soll. Und, falls notwendig, sollten dafür Haushaltsmittel eingestellt werden. „Das Land muss doch den Radweg an einer Landesstraße finanzieren. Wir sollten keine Haushaltsmittel einstellen“, forderte Hermuth Straßburg vom Bürger-Block und fügte hinzu: „Es sind nicht unsere Straßen, und in Neubruchhausen (Radweg an L 332, Anm. d. Red.) lässt uns das Land auch allein.“

Etwas für die Hinterhand

Zuvor hatte Weitzel noch einmal für den Antrag ihrer Fraktion geworben. Das Ziel des Antrages ist, dass das Vorhaben als eine vordringliche Maßnahme bei der Fortschreibung des Radwegekonzeptes der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr berücksichtigt wird. „Die Straße ist ohne einen Radweg lebensgefährlich“, betonte sie. Außerdem gebe es Signale von Bund und Land, dass der Bau eines Radwegs künftig gefördert werden könne. Dazu solle es verschiedene Programme geben. „Wir sind uns einig, dass der Radverkehr gestärkt werden muss. Wir sollten jetzt vordenken, damit das künftig umgesetzt werden kann“, forderte sie. Denn, so befürchtet sie, wenn plötzlich Fördergeld vorhanden wäre und Bassum keine Planungen vorliegen hätte, dann würde der Radwegebau sich deutlich verzögern. „Es sind Bürger an uns herangetreten, die sagten, dass sie den Weg brauchen“, sagte Weitzel.

Eigentlich ein guter Antrag, das sahen auch die anderen Fraktionen so. „Zukunftsorientiert“, nannte Helmut Zurmühlen (CDU) das Vorgehen. Hermuth Straßburg fand: „Der Antrag ist klasse, der Weg ist klasse. So verbinden wir Bassum mit dem Oldenburger Land.“ Dass der Antrag am Ende doch abgelehnt wurde, hatte allerdings zwei Gründe.

Zum einen war der Knackpunkt, dass der Antrag den Bau des Radweges direkt an der L 776 vorsieht. Die SPD hatte bereits im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass man keine Schneisen in die Wälder schlagen, sondern lieber bestehende Wege ausbauen sollte. Das unterstrich Helma Schöpe von den Sozialdemokraten an diesem Abend noch einmal. Sie plädierte dafür, den Radweg ab Dimhausen zu planen – abseits der Landesstraße. „Eigentlich fehlt nur die Verbindung Dimhausen nach Holzhausen. Über diese Strecke fahren so viele Menschen“, betonte sie. Auch der längere Weg ist weniger das Problem, schließlich fahren immer Menschen mit E-Bikes.

Zum anderen kamen plötzlich die Radwege an den Landesstraßen 340 (Bundesstraße 51 bei Nordwohlde bis Landesstraße 776) und 356 (Neubruchhausen nach Heiligenfelde) auf den Tisch. Straßburg und Zurmühlen sprachen sich dafür aus, auch bei diesen beiden Wegen den Bedarf geltend zu machen und diese mit in den Antrag einzubringen. Straßburg sagte etwa, die Verbindung zwischen Heiligenfelde und Neubruchhausen sei bereits vor Jahren gefordert worden. Konkret geht es dabei um wenige hundert Meter, Syke beschäftigt sich mit dem Rest der rund 2,5 Kilometer langen Strecke. Darüber stimmten die Mitglieder indes nicht ab. Kein weiterer Radweg wurde in den Antrag aufgenommen.

Letztlich wurde dieser – auch ohne den Zusatz, womöglich Geld in den Haushalt einzustellen – mit 7:4 abgelehnt. Dennoch betonten die Ausschussmitglieder, sich zusammensetzen zu wollen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die nächste Chance hat der Antrag der Grünen-Fraktion dann in der kommenden Sitzung des Verwaltungsausschusses.