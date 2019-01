Prosit Neujahr: Das Wortart-Ensemble aus Berlin folgt dem Lockruf des Kunst- und Kulturvereins Bruchhausen-Vilsen zum Neujahrskonzert am 20. Januar. (Steffen Roth)

Bruchhausen-Vilsen. Rose Ausländer, Bertholt Brecht, Lily Brett, Domin und Adel Karasholi – allesamt Meister des Wortes. Meister des Wortes, bei dem sich das Berliner Ensemble Wortart gerne bedient. Das Quartett vertont Literatur und Poesie. Lena Sundermeyer (Sopran), Hannah Ginsburg (Sopran), Erik Leuthäuser (Tenor) und Lars Ziegler (Bariton) präsentieren diese Mischung a cappella – am Sonntag, 20. Januar, ab 16 Uhr im Forum des Schulzentrums, Auf der Loge 5 in Bruchhausen-Vilsen. Für Jutta Filikowski vom veranstaltenden Kunst- und Kulturverein Bruchhausen-Vilsen ist dieser Auftritt schlicht „das etwas andere Neujahrskonzert“.

Filikowski bezeichnet die vier Hauptstädter als „vier junge Menschen, die im Spannungsfeld zwischen Musik und Sprache, ihren Platz gefunden haben“. Das Zusammenspiel der vier individuellen Stimmen und ihr Aufgehen in einen gemeinsamen Klang seien ebenso spannend, wie das Entdecken der poetischen Vielfalt der Sprache. Seit 2008 vertont das Vokalensemble Texte namhafter und weniger bekannter Autoren und wurde dafür 2015 mit dem Initiativpreis Deutsche Sprache ausgezeichnet. In ihrem aktuellen Programm „Home Sweet Home – Lieder vom Kommen, Gehen und Bleiben“ erzählen die Berliner Geschichten über die Sehnsucht nach Geborgenheit, von der Wandelbarkeit des Begriffs „Zuhause“, von Auf- und Umbrüchen, von Abschied, Heimatverlust und dem Neuanfang. Alle Sänger des Quartetts komponieren für das Ensemble und bringen ihre musikalische Herkunft ein. „Dabei entstehen sehr persönliche Lieder, die mal leicht und mal gewichtig, gleichermaßen raffiniert und berührend sind“, findet Jutta Filikowski.

Alles begann, als Lars Ziegler im Alter von 15 Jahren im Bücherregal der Eltern eines Schulfreundes einen Gedichtband von Eva Strittmatter entdeckte. Der Teenager war fasziniert von der Poesie und Musikalität, die den Gedichten von Strittmatter innewohnen und widmete sich in den nächsten Tagen und Wochen der Vertonung einiger ihrer Texte. Er feierte mit seinen Kompositionen erste Erfolge bei Auftritten in seiner Heimatregion. Acht Jahre später lernte er in der Jazzgesangsklasse der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden Anne Munka und Lena Sundermeyer kennen. 2008 schließlich gründete dieses Trio gemeinsam mit Hannah Ginsburg und Christoph Mangel in Dresden das Ensemble Wortart Ensemble.

„Raffiniert und berührend“

Bis heute übrig geblieben sind Lena Sundermeyer, Hannah Ginsburg, Erik Leuthäuser (Tenor) und eben Lars Ziegler. Sundmeyer singt in verschiedenen Ensembles, schreibt und textet eigene Songs, arrangiert Vokalmusik und arbeitet als Gesangspädagogin in Berlin. Sie gehört zudem zum preisgekrönten Frauenvokalquartett Niniwe. 2010 wurde Lena Sundermeyer mit dem Kulturförderpreis ihrer Heimatstadt Bremerhaven ausgezeichnet, 2012 veröffentlichte sie ihr Soloalbum „Hymn for the Unknown“. Ziegler singt zudem als Frontmann in der Band Soul Connection. Er lebt und arbeitet als Gesangspädagoge in Lübeck, war Mitglied im Bundesjugendjazzorchester und singt seit seiner Jugend in verschiedenen Bands und Projekten. Leuthäuser kam bereits in jungen Jahren durch seinen Vater, einen studierten Jazz-Gitarristen und Gitarrenlehrer, mit Jazz- und Popmusik in Berührung. Er gewann einige lokale Talentwettbewerbe, besuchte das sächsische Landesgymnasium für Musik „Carl Maria von Weber“ und studierte Jazzgesang in Weimar. Er veröffentlichte im November 2015 sein Debütalbum. Auf diesem sind seine eigenen deutschen Vocalese-Texte zu den Bebop-Kompositionen und den Soli bekannter Jazzmusiker wie Charlie Parker zu hören. Im April 2016 gewann er den ersten Preis des internationalen Jazz-Gesangswettbewerbs der Riga Jazz Stage. Hannah Ginsburg lebt und arbeitet in Berlin. Ihre Leidenschaft für Worte und Ausdruck gründen aus ihrer langjährigen Erfahrung als Schauspielerin. Als diplomierte Jazzsängerin gründete sie 2013 die Gesangsschule „Sing Dich Glücklich“, in der sie als Geschäftsführerin und Gesangspädagogin arbeitet.

Karten für dieses Konzert kosten im Vorverkauf zehn Euro. Die Tickets sind zu haben beim Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen, Bahnhof 2. Reservierungen werden unter Telefon 0 42 52 / 93 00 50 entgegengenommen.