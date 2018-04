Hartmut Bösche hatte für die Anwesenden viele Erkenntnisse im Gepäck, die er bei seinen Recherchen gemacht hat. So auch eine Art Vorläufer von Comic-Sprechblasen. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Die Spannung war greifbar am Freitagabend in der Scheune des Forsthauses. Und sie hielt länger an, immer mal gab es leise zwischengestreute Kommentare wie „Richtig spannend“. Es ging um die Vorstellung des neuen Buches zu einem Stück Historie des Heiligenbergs mit dem Titel „Von Wernigerode nach Heiligenberg – Kloster Heiligenberg/Mons Sanctae Mariae“. Ein Buch mit vielen Abbildungen und anschaulichen Schilderungen der mittelalterlichen und religiösen Themen, mit denen sich die Stiftsherren befasst hatten. Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer betonte, dass das Werk Heinrich Bomhoff (1937-2014) gewidmet sei, dem „verdienten Erforscher der Heiligenberger Geschichte“. Vorgestellt wurde es im Rahmen der 800-Jahr-Feier des Klosters Heiligenberg. Begleitet von einer lockeren Moderation Bierfischers erzählten Hartmut Bösche, Herausgeber Bernd Ulrich Hucker und Verleger Stefan Eick von der Entstehung dieses tatsächlich spannenden Buches.

Insbesondere gemeint war die Schilderung Hartmut Bösches über seine Nachforschungen zur einstigen Bibliothek des Klosters – das eigentlich ein Stift war, aber später vom weltlichen Fürsten einfach mal eben umbetitelt wurde, um es im Rahmen der Reformation schließen und daraus finanzielle Gewinne bekommen zu können. Bösches literarische „Grabungen“ sind ein Meisterwerk der Detektivarbeit und historischer Forschung. Welche Bruchstücke der ehemalige Lehrer des Verdener Domgymnasiums wo fand, wie er damit umging und auf weitere Fundstücke stieß. Dass er in Hoya fündig wurde, in Hannover oder Weimar. Was dann letztlich ein überschaubares Bild darüber abgab, womit man sich bis zum Jahr 1543 in Schriftstücken befasst hatte.

Den Auftakt machte Bösche sehr anschaulich mit einer Darstellung eines Prämonstratensers, der an der Vorbereitung einer Predigt in der St. Martins Kirche – heute Sankt-Cyriakus-Kirche – in Vilsen sitzt. Damit war gleich klar, dass diese Geistlichen sich nicht zurückzogen, sondern hinausgingen in die Welt und bei den Menschen predigten. Den Schlüssel zur Auffindung der „ehrwürdigen Büchersammlung“, so Bösche, spielte ein einzelnes Blatt des Katalogs. „Meine Arbeit war, aus diesen verstümmelten alten Texten die Bibliothek wieder auferstehen zu lassen.“ Dazu musste er Synonyme und lateinische Fetzen entschlüsseln. Er kam teilweise zu sehr denkwürdigen Erkenntnissen. So waren über einem alten Bild Spruchbänder zu sehen, „so etwas wie die Vorläufer der Sprechblasen bei heutigen Comics“. Doch da hatte jemand einiges verändert, wozu auch immer.

Goldene Hände und begrenzte Auflage

Oder die Sache mit dem alten Pergamentblatt, das er in Hoya fand. Und das dazu verwendet worden war, Akten einzubinden. Denn schließlich gingen einige der Heiligenberger Bücher wohl nach Hoya, lagerten dort eine Weile und mussten dann anderer Verwendung zugeführt werden. Schließlich gab es ja damals immer ordentliches Recycling. Wie Bösche das alles herausfand, dazu gab es den treffenden Kommentar von Professor Hucker: „Herr Bösche hat in Sachen Transkribierungen goldene Hände.“ Wie nun Stefan Eick als Verleger dazu kam, auch einen Beitrag zum Buch zu liefern, erklärte der Mediavist zunächst mit einer amüsanten Frage und deren Antwort: „Wann haben Sie hier zuletzt einen Prämonstratenser gesehen?“ Da das wohl niemand hat, habe er in seinem Kapitel deren Entstehung und Ausbreitung beschrieben. „Sie bezogen innenpolitisch Stellung, gerade im Reich der Stauffer.“ Letztlich hätten sie, nachzulesen in der „Devotio moderna“, die Inhalte der Reformation im Vorfeld nicht unerheblich vorweggenommen.

Nach diesen spannenden Ausführungen wurde das Werk offiziell in die Hände der Bürgermeister Bierfischer und Bernd Bormann übergeben. Doch da scharrten die Gäste schon mit den Hufen, schwupps gab es eine lange Schlange, die alle ein Buch erwerben wollten. Gar nicht so dumm, denn das Buch ist nur in limitierter Auflage erschienen. Es wird wohl noch einige in Meyers Buchhandlung geben, eventuell auch noch mehrere im Rathaus. Es ist im Solivagus Verlag erschienen, hat 180 Seiten, Hardcover mit 46 Farbabbildungen und kostet 27,50 Euro.