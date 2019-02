Mit Verstärkung: Katharina Bramkamp sang gemeinsam mit Ian Bruce und Vic Besh. (Jonas Kako)

Syke. Sie waren großartig und begeisterten wieder einmal alte und neue Fans. Gemeint sind die beiden Musiker Ian Bruce und Vic Besh, die am Dienstagabend mit Unterstützung von Katharina Bramkamp in der Wassermühle konzertierten. Eigentlich konnte das Publikum in der pickepackevollen Barrier Wassermühle nicht genug bekommen, aber nach knapp drei Stunden zeigten die drei Musiker leichte Erschöpfungserscheinungen. Also entließen die Zuhörer die Künstler um 22.45 Uhr nach mehreren Zugaben.

Gute Laune, trockener Humor

Bis zum klangvollen Konzertende hatten die Drei ihre Zuhörer mitgenommen in melodiös-archaische Klangwelten zu den Highlands und Lowlands des englischen Nordens. Sie gastierten nicht zum ersten Mal in der Mühle. Und nicht zum ersten Mal brachten sie mit guter Laune und trockenem Humor, mit großer Musikalität und Spielfreude, mit Gesang, Gitarren und Dudelsack – der Engländer sagt Bagpipe, Vic sagte immer „das tote Tier“ –, Akkordeon, Flöten und Rhythmusinstrumenten ihre Zuhörer zum Jubeln und zu lang anhaltendem Applaus.

Der Schotte Bruce und der Waliser Besh, die in Barrien auf eine Vielzahl von gut gelaunten Fans trafen, füllten mit Katharina Bramkamp (Flöten, Gesang und Rhythmusinstrumente) den Raum zwischen den historischen Balken mit einer bunten Vielfalt eigener und traditioneller Songs.

Wobei Vic Besh sich ordentlich in Schale geschmissen hatte – in die traditionelle Kluft der Crest-Of-Gordon-Gruppe mit dem typischen Aberdeen-Tartan (Karomuster) auf dem Schottenrock. Diese Dudelsack-Truppe hat der aus Wales stammende Besh seinerzeit in Bremen gegründet. Stimmig gekleidet von den Schnürschuhen über die Kniestrümpfe mit Messer darin bis hin zur Gürteltasche und dem Kilt trat er als Kontrast zum echten Schotten Bruce auf, der mit rotem Shirt und Lederhose eher schlicht mit dabei war. Aber mit unverwechselbarer Stimme und leicht bluesig-melancholischer Melodie brachte er viele Lieder wunderbar zu Gehör – und nahm die Hörer mit zu den felsigen Klippen an der Südwestküste seiner Heimat. So in seinem neuen eigenen Stück „Too Far From She“, in dem er seine Sehnsucht nach Zuhause und „ihr“ besingt.

Zu ihrem herrlich temperamentvollen Repertoire gehörten auch von Bruce und Besh vertonte Gedichte des schottischen Nationaldichters Robert Burns (1759-1796). Da erklang zur Einstimung auch gleich eines der sehr charakteristischen, das „Green Grow The Rashes“ aus dem August des Jahres 1784, in dem es – wie kann es anders sein – um Mädchen geht.

Immer mal wieder gab es passend dazu Bagpipe-Klänge auf die Ohren. Da wurde wohl jedem Anwesenden klar, warum dieses Instrument auf den schottischen Höhen so gern genommen wird, denn es trägt weit und ist dementsprechend laut. In der Wassermühle füllten Beshs Dudelsack und Bruce mit Gitarre und Gesang naturgemäß jede kleinste Ritze.

Aus der Sammlung „Lovesongs“ hatten der Schotte und der Waliser noch mehr dabei, das sie in ihren gekonnten stimmlichen Variationen erklingen ließen. So das einem Gedicht von D.H Lawrence nachempfundene, sagenhafte gefühlvolle „The Call And The Answer“ von Phil Colclough – untermalt von 116 Dezibel aus der Bagpipe.

Bestens gelaunt stimmten sie etliche Lieder ihrer vorletzten CD an. So das „Black Wedding Day“, eine bluesig-melancholische, aber auch leicht gruselige Ballade. Denn eigentlich sollte es eine Hochzeit geben, aber daraus wurde wegen des Todes der Braut eine Beerdigung, also eine Black Wedding. Eine schwungvolle Geschichte war das temperamentvolle „Prince Of The Pylons“, eine Ballade über einen norwegischen Arbeiter an den Hochspannungsmasten. Zur warmen Stimme von Vic Besch gesellte sich die klare von Ian Bruce, mal in locker-leichten Wechselgesängen, mal nachdenklich schwermütig – aber immer unter die Haut gehend. Zum Mitsingen und Mitklatschen gab es das komische „Help Me Find My Way Home". Als eine Zugabe ließen alle drei die Instrumente weg und sangen a-cappella.

Die aus Barrien kommende Besucherin Hannelore Bollhorst war hin und weg: „Das ist genau meine Musik und ich erlebe sie hier zum ersten Mal.“ Fazit: Bruce und Besh sollten gerne bald wiederkommen, wo sie doch so viel gute Laune verbreiten.