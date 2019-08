Haben den Blick für das Wesentliche: Harald Nienaber (von links, Inhaber Haus der Werbung, Verden), Erster Stadtrat Thomas Kuchem, Bürgermeisterin Suse Laue, Claudia Schneider und Projektleiterin Christina Hartmann. (Tobias Denne)

Syke. Die erste Wagenladung befindet sich noch im Kofferraum. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue hält aber schon eines von den ersten 200 Exemplaren in den Händen. Auch für sie ist es das erste Mal, dass sie die neue Informations-Broschüre ausgedruckt sieht. „Made in Syke“ ziert die Titelseite des frisch gedruckten Magazins, das ab sofort ausgelegt und verteilt wird. Beim Durchblättern steigt der Geruch nach Magazin-Seiten in die Nase. Insgesamt hat das Haus der Werbung aus Verden eine Auflage von 5000 Exemplaren für Syke drucken lassen. „Es gibt viele Fotos und viele Infos über Syke und Syker Firmen“, schwärmt Suse Laue schon jetzt von dem 116 Seiten dicken Magazin.

Darin enthalten sind vor allem Firmen-Porträts über lokale Unternehmen. Aber auch beim Besuch Wolfgang Bosbachs im Februar wurde ein Interview mit ihm geführt, das seinen Weg in das Magazin gefunden hat. Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. „Es ist ein Potpourri an Menschen“, versichert Harald Nienaber, Inhaber des Hauses der Werbung. Denn, und das betont Projektleiterin Christina Hartmann: „Wir wollen die Menschen hinter den Unternehmen zeigen. Es soll wie ein Familienalbum zum Durchblättern sein.“ Soll heißen: Die Mitarbeiter haben sich mehrere Monate Zeit genommen, um intensiv mit den Firmen und Menschen zu reden. Claudia Schneider aus der Redaktion ist nicht nur zu den Firmen gefahren, die Interesse an einem Porträt hatten, sondern war „auch vor Ort bei verschiedenen Veranstaltungen. Wir haben etwa ein halbes Jahr gebraucht“, sagt Schneider. Immerhin sind 60 Unternehmen auf den Seiten vertreten. „Jedes vierte Unternehmen ist dabei“, ergänzt Nienaber, der schon Erfahrung bei der „Made in“-Serie machen konnte. Denn für das Haus der Werbung aus Verden ist es bereits das vierte Magazin. Nach Verden, Achim und Nienburg war die Hachestadt an der Reihe. „Was liegt denn näher als ‚Made in Syke?‘“, fragt er und lacht.

Der Erfahrung von Nienaber und seinen Kollegen ist es zu verdanken, dass die Stadt Syke bei der Anfrage des Hauses der Werbung nicht sofort abgelehnt hat. „Wir kriegen häufig Anfragen von Verlagen“, gibt Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem einen Einblick. Allerdings würden solche Angebote abgelehnt, weil es „reine Verkaufsveranstaltungen sind“, wie er sagt. Das sei bei der „Made in“-Serie anders gewesen. „Als ich 2014 in Syke angefangen habe, war das eines der ersten Gespräche mit Frau Laue. Wir wollten so eine Broschüre und ‚Made in‘ hat uns sofort überzeugt“, schätzt Kuchem die professionelle Arbeit. Laue ergänzt: „Das ist nicht nur eine Werbebroschüre, weil sie weit über Anzeigen hinausgeht. Da steckt richtige redaktionelle Arbeit hinter“, weiß die Bürgermeisterin, die während des Gesprächs immer wieder durch das Magazin blättert.

Auf der Titelseite ist die Firma Kulinna mit ihren drei Generationen zu sehen. „Das Kriterium für den Titel soll das Thema in der Broschüre widerspiegeln“, erklärt Nienaber. Es zeigt ein Syker Unternehmen, Entwicklung und Generationswechsel sowie ein Handwerksunternehmen. „Das sind die Stützen der Wirtschaft vor Ort. Syke ist ein kreatives Pflaster“, schwärmt Nienaber. „Das macht Syke aus. Kleine und mittelständische Unternehmen“, ergänzt die Bürgermeisterin, die sich schon darauf freut, die neuen Magazine zu verteilen. Die werden aber nicht nur bei Suse Laue im Büro erhältlich sein. So bekommt auch jedes Unternehmen, das bei „Made in“ vertreten ist, Exemplare, genau so wie die Schulen. So können sich Schüler, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, informieren, was es für Möglichkeiten in der Hachestadt gibt. Allerdings auch digital können Interessierte auf der Seite www.madeinsyke.de einen Blick reinwerfen. Dann aber ohne den Duft der neuen Seiten.