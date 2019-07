Sechs Mäuler eröffnen den Markt: Die Band Schandmaul wird diesmal die vierte Ausgabe des Mittelalter-Spektakels einläuten. (Jobst Meese)

Bassum. „Wir stehen in dunklen Ecken, streifen über den Markt. Wir wissen ganz genau, was er zu bieten hat. Was lose in den Taschen oder achtlos unversperrt, wechselt den Besitzer – uns ein warmes Mahl beschert.“ So singt es schon seit Langem die Mittelalter-Band Schandmaul im Lied „Vogelfrei“. Ganz so gefährlich wird es für Besucher des vierten Bovelmarktes am Wochenende des 27. und 28. Juli freilich nicht – aber durchaus laut.

„Die Haupttage sind zwar am 27. und 28. Juli. Aber wir machen dieses Jahr einen Tag vorher eine Eröffnung“, kündigt Marcus Heinze, Vorsitzender der Bovelzumft Bassum, mit einem breiten Lächeln an. Wohlwissend der großen Ankündigung. Niemand geringeres als die Band Schandmaul wird sich in Zusammenarbeit mit dem Bassum-Open-Air ab 21 Uhr die Ehre in Bassum geben. „Das ist eine ziemlich bekannte Mittelalter-Band in der Szene“, holt Heinze alle ins Boot. „Ziemlich bekannt“ ist da noch stark untertrieben. Zehn Alben brachte die Band seit ihrer Gründung im Jahr 1998 heraus, das neueste hört auf den Namen „Artus“ und erschien im Mai dieses Jahres. Rund eine Millionen verkaufte Tonträger hat Schandmaul auf dem Konto, das vor drei Jahren veröffentlichte Album „Leuchtfeuer“ hielt sich neun Wochen auf Platz eins der Album-Charts. Für das Konzert werde das Marktgelände geöffnet und auch die Fressbuden bieten ihre Waren feil. Besucher brauchen neben den Eintrittskarten aber keine Taler für den Markt selber mitbringen. Der eröffnet nämlich erst am nächsten Tag.

Dann aber steht dem mittelalterlichen Marktgeschehen nichts mehr im Wege. Dann buhlen Händler um Kunden, wird der Met in den Tavernen ausgeschenkt, gehen Handwerker ihrem Gewerbe nach und tapfere Krieger der Schule für Mittelalterlichen Schwertkampf (SSK) werden ihr Können in Schau-Schwertkämpfen unter Beweis stellen. „Die Schaukampfgruppe Utholm wird Schildwälle und Freikampf präsentieren“, sagt Heinze weiter. Die Taler können an den etwa 30 Ständen den Besitzer wechseln. „Es wird dieses Jahr ziemlich muckelig“, stellt der Vorsitzende in Aussicht. Dies sei auch den Heerlagern zu verdanken, die sich mit reichlich Mannen und Damen angekündigt hätten, um das mittelalterliche Leben in entsprechender Gewandung aufleben zu lassen. Die Tingstätte und ein Teil des Vorwerks werden sich ins Lager für die Bovelzumft verwandeln, samt Pferdekoppel.

Am Sonnabendabend wird der Pest-Doktor laut Gaukler Fabian Rabe in einem Schauspiel über das Gelände streifen. „Ein Bürger aus der Nachbarstadt wird die Pest ausrufen, woraufhin der Pest-Doktor ,Maßnahmen‘ ergreifen wird.“ Es werde ein wenig schaurig, aber: „Es muss niemand Angst haben.“ Standesgemäß wird auch der Bovelvoigt seinen Titel aufs Spiel setzen. Aktuell hat der selbst ernannte Gaukler-König Diego Funkenflug diesen Titel inne. Doch der Legionär Danielius Crogeus kündigt breit grinsend an: „Dieses Jahr wird‘s ein Römer.“ In welchen Spielen die Anwärter (anmelden können sich alle Vereinsmitglieder) sich messen werden, wird nicht verraten. In den vergangenen Jahren standen Kaliber à la Stelzenlauf, Dreschbalken und Axtwerfen auf der Agenda. Die Vereidigung des alten oder neuen Bovelvoigtes übernimmt Bassums Bürgermeister Christian Porsch am Sonntag um 15 Uhr.

Obendrauf gibt es noch eine Feuer-Show, Musik-Acts mit den Gruppen Waldkauz und Die Vertriebenen, Zauberei mit Robert Blake, die Zwergenwiese für die Lütten mit Basteln, Armbrustschießen und mehr, das als „atemberaubend und gefährlich“ angekündigte Bovelfeuer und, und, und. Es wird deutlich: Langweilen wird an dem Wochenende nur schwer möglich sein.

Tickets für Schandmaul gibt es für 41,05 Euro im Bremer Pressehaus sowie allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER (mit Abo-Card einen Euro weniger). Wichtig: Die Karten für das Konzert beinhalten nicht den Eintritt an den beiden Markt-Tagen. Für eine Tageskarte fallen da sieben Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder an. Alle Zwerge unter Schwertmaß (ein Meter) kommen ohne „Wegezoll“ aufs Gelände. Wer an beiden Tagen ins Mittelalter abtauchen möchte, kann sich für zehn Euro ein Wochenend-Ticket zulegen.