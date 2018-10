Nur eine der 22 Etappen umfassenden und insgesamt 4085 Kilometer langen Strecke: Hier steht Ralf Winklers Trecker samt Anhänger in Südfrankreich, kurz vor Lyon. (Ralf Winkler)

Eitzendorf. „Ich bin überrascht, dass sich so viele Leute für einen solchen Blödsinn interessieren.“ Mit diesen nicht so ernst gemeinten Worten und einem entsprechenden Lachen auf dem Gesicht eröffnete Ralf Winkler am Mittwochabend im Gasthaus Zur Linde in Eitzendorf seinen Erlebnis- und Reisebericht. Winkler hatte während einer sechswöchigen Treckerfahrt mit seinem Reisegefährt, einem 850er Schlüter Compact mit 80 PS und 4,8 Litern Hubraum, liebevoll auf den Namen „Anton Schlüter“ getauft, einen großen Teil Westeuropas bereist.

Das Lachen wurde in dem bis zum letzten Platz besetzten Raum des Gasthauses am Berichtsabend überwiegend ausgelöst durch die witzige und interessante Vortragsweise des Treckerfahrers Ralf Winkler. Mit vielen lustigen Geschichten, untermalt mit noch mehr Fotos von seiner Treckerfahrt, verstand er es, sein Publikum weit über zwei Stunden in seinen Bann zu ziehen und zu begeistern.

Der in der Nähe von Bielefeld geborene Ralf Winkler hatte sich nach seinem Abschied aus dem Berufsleben als Fluglotse in der Ortschaft Eitzendorf im Landkreis Nienburg niedergelassen. Im Jahr 2000 war er mit seiner Ehefrau in das neu erworbene dortige Haus gezogen und bringt sich seither in das Dorfleben ein. Ralf Winkler ist ein Mann, der sein Rentnerdasein neu gestaltet hat. Er kann auch heute noch Finger und Füße nicht still halten, und so bereichert er das beschauliche Eitzendorfer Leben mit touristischen Aktionen. So bringt er sich auf plattdeutschem Gebiet ein, organisiert Vatertags-Touren, natürlich mit dem Trecker. Eitzendorf gehört zur Gemeinde Hilgermissen, und auch im dortigen Gemeinderat arbeitet Winkler aktiv mit.

Damit nicht genug. „Nach meinem Abschied aus einem oftmals auch anstrengenden und hektischen Arbeitsleben habe ich mir selbst eine therapeutische Maßnahme, das Treckerfahren verordnet. Treckerfahren zwingt den Menschen zu einer gewissen Langsamkeit, eine für mich sehr wichtige Umstellung im Tagesablauf“, so Ralf Winkler. Diese Liebe zum Trecker veranlasste ihn, die mittlerweile fünfte große Trecker-Tour zu organisieren.

Die ersten vier Fahrten unternahm Winkler mit seinem 1966 gebauten Deutz 4005, von dem er sich für sein fünftes Unternehmen altersbedingt trennen musste. Winkler liebäugelte mit einem Schlepper der Marke Schlüter 850 Compact. Dieses 1973 gebaute Fahrzeug mit geschlossener Kabine sowie einem luftgefederten Fahrersitz versprach ihm einen minimalen Fahrkomfort. Eine Testfahrt über eine Distanz von 2000 Kilometern hatte sein Neuerwerb schon erfolgreich überstanden. Nachdem Winkler die Streckenführung für die fünfte, seine bisher längste Treckerfahrt festgelegt und seinem „Anton“ neue Reifen, Schmierstoffe und Filter gegönnt hatte, konnte die Reise mit Trecker und einem angehängten Wohnwagen losgehen. Auch an entsprechender Technik und Ersatzteilen sollte es nicht mangeln. So waren Handy, Navigationsgerät mit eingearbeiteter Route oder auch Solaranlage für die Stromversorgung auf dem Wohnwagendach und Zylinderkopfdichtung, Kupferdraht, Schellen und Winklers heiß geliebtes Panzerband neben dem entsprechenden Werkzeug mit von der Partie.

Winklers Urlaubsantrag hatte seine Ehefrau schon viele Tage zuvor genehmigt und so ging es am 2. August dieses Jahres los, immer in Richtung Südwest. Durch Deutschland, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweiz und wieder Deutschland führte die Fahrt. Mit Fotos hinterlegt und vielen kleinen Geschichten beschrieb Ralf Winkler seine Reise. Im Durchschnitt hatte er Tagesetappen von circa 240 Kilometern eingeplant. „Durch örtliche Verkehrsänderungen und entsprechende Routenanpassungen kam ich auch schon einige Male auf fast 300 Kilometer am Tag, bis ich meinen jeweiligen Campingplatz für die Nächte erreicht hatte“ berichtete Winkler. „Immer für Trecker zugelassene Straßen und Wege suchend, die teilweise schlecht ausgebaut waren und mich auch zu kleineren Reparaturen, wie beispielsweise den Auspuff wieder fest anzuschrauben, aufforderten, ging es in Emmerich über den Rhein, bevor der Weg über die Niederlande, Belgien und Frankreich vorbei an beklemmend wirkenden Ardennenschlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs und den nachdenklich machenden ehemaligen Schlachtfeldern mit den riesigen Soldatenfriedhöfen führte“, so Winkler in seinen Ausführungen ernst werdend.

Bei Sommertemperaturen um die 40 Grad und einer fehlenden Klimaanlage verordnete Ralf Winkler sich und seinem Traktorgespann zweimal eine Zwangspause. Als bekennender Eisenbahn-Fan nutzte er die Gunst der Stunde, um in Frankreich und der Schweiz gezielt Museumsbahnen anzusteuern und die Schienenstränge zu erkunden. Die Cevennenbahn, die von Paris bis hin zum Mittelmeer führt, hatte Winkler sich ausgesucht. „Der Streckenabschnitt von Clermont-Ferrand nach La Bastide durchquert eine atemberaubend schöne Landschaft mit vielen Tunneln und Viadukten. Da musste ich einfach einmal vier Stunden opfern“, so Winkler. „Auch der Train de l’Ardèche, eine Museumseisenbahn im französischen Département Ardèche, lenkte mich von ,Anton' ab“, erklärt Winkler weiter. „Er durchfährt die eindrucksvolle Schlucht Gorges du Doux.“

Über Sempach führte die Fahrt durch die Schweiz bis hin zum Städtchen Hegne am Bodensee und hier weiter nach Bad Tölz. Der dortige Höhepunkt sollte der Besuch beim österreichischen Oldtimer-Traktor-Treffen „Hintertuxer Gletscherkönig“ sein. Alle zwei Jahre findet ein solches Treffen dort statt. Gleichgesinnte Traktorlenker aus halb Europa kommen dort zusammen und unternehmen täglich geführte Trecker-Exkursionen zu den Highlights der Alpenregion. „In diesem Jahr waren 235 Schlepper mit dabei. Sehenswert und ein tolles Gefühl, mit dabei zu sein“, informierte Ralf Winkler seine Eitzendorfer Gäste.

4085 Kilometer hatte Ralf Winkler mit „Anton“ und dem Campingwagen bis zum 12. September in 22 Etappen zurückgelegt. An 23 Tankstellen bekam der Trecker Futter in Form von 784 Liter Diesel und fünf Liter Motorenöl. „Im Vergleich hierzu habe ich selbst während der Fahrt bei Temperaturen bis zu 40 Grad nur 70 Liter Wasser oder Apfelschorle verbraucht“, erzählte Winkler lachend. Bei Steigungen von bis zu 35 Prozent ging es mit den Schleppern auf 2660 Meter in die Höhe. „Eine Reise, die ich heute jedem empfehlen kann. Ich habe durch meine mofaähnlichen Geschwindigkeiten viel gesehen und sehr viele nette und hilfsbereite Menschen kennenlernen dürfen.“