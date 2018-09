Während sich die Rettungskräfte um die Verletzten kümmern, streut die Feuerwehr Bindemittel ab. (Feuerwehr/Ihno Fißer)

Syke-Barrien. Auf der Bundesstraße 6 in Barrien hat es am Mittwoch gekracht. Gegen 17.40 Uhr fuhr laut Polizeiangaben eine 22-Jährige in ihrem Auto in Höhe der Straße Am Hohen Esch auf den Wagen eines 74-Jährigen auf. Der Motorraum des auffahrenden Fahrzeuges wurde derart beschädigt, dass massiv Öl auslief. Das Problem: Der Unfall ereignete sich fünf Meter neben einem Gulli, sodass die Gefahr bestand, dass Öl in die Kanalisation gelangt. Ein Passant sorgte für ein hilfreiches Provisorium: Er baute einen kleinen Damm aus Sand vor dem Gulli.

Wie Sykes Feuerwehr-Pressesprecher Ihno Fißer mitteilte, brachten zwölf Brandbekämpfer Ölbindemittel aus und sicherten die Unfallstelle weiter ab. Eine Spur der B6 wurde dafür gesperrt. Dort hatte die Polizei mit der Unfallaufnahme begonnen. Während dessen kümmerte sich die Besatzung zweier Rettungswagen um die beiden leicht verletzten Beifahrerinnen, die in Bremer Krankenhäuser gebracht wurden. Nachdem ein Abschleppunternehmen beide beteiligten Wagen abgeholt hatte, befreite die Feuerwehr die Straße vom Bindemittel: Nach etwa zwei Stunden wurde die einseitige Sperrung in Richtung Bremen aufgehoben; der Einsatz war beendet.

Weitere Personen verletzten sich nicht. An beiden PKW entstand ein Schaden, über dessen Höhe weder Polizei noch Feuerwehr genauere Angaben machte.