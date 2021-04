Im Hintergrund ist das Wohngebiet "Dorfstraße II" schon zu erkennen. Das ist mittlerweile deutlich weiter fortgeschritten, sodass nun über den Nachfolger "Dorfstraße III" gesprochen wurde. (Tobias Denne)

Es heißt doch so schön: Die Mischung macht’s. Das galt auch für die jüngste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung in Bassum. Wobei es in diesem Fall wohl besser lauten sollte: Die Mischung macht Probleme. Denn eigentlich war mehr oder weniger alles klar beim geplanten Neubaugebiet „Dorfstraße III“, das in Bramstedt entstehen soll: keine Schottergärten, keine fossile Energie und die Möglichkeit, Mehrfamilien-, Reihen und Kettenhäuser zu bauen (natürlich kommen auch Einfamilienhäuser!). „Verdichtetes Bauen soll ermöglicht werden“, sagte dazu Michael Meier vom Oldenburger Planungsbüro NWP. Doch die CDU um Ortsvorsteher Helmut Zurmühlen äußerte Kritik.

Dass diese Vorgaben überhaupt machbar sind, liegt daran, dass die Wiseg (Wirtschafts- und Stadtentwicklungsgesellschaft) Eigentümer der Fläche ist und dabei neue Wege gehen will. Wobei: Diese Routen sind bereits etwas plattgetrampelt, zieht sich die Planung rund drei Jahre. Wie dem auch sei. Der Großteil der Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses fand und findet die Idee gut, vor Ort Mehrfamilien-, Reihen- oder Kettenhäuser entstehen zu lassen. „Das ist ein Novum in Bramstedt und ich finde, es ist eine gute Mischung“, sagte Hermuth Straßburg vom Bürger-Block zu den Plänen. Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, dass sich so auch Menschen mit geringerem Einkommen Eigentum leisten können.

Genau so euphorisch warb Bärbel Ehrich (SPD) für das Baugebiet. „Die Mischung ist zukunftsweisend. Es gibt viele, die kein großes Grundstück haben wollen. Wir müssen dem Bedarf gerecht werden“, sagte sie und nahm so - wie auch später ihre Parteikollegin Helma Schöpe - die Argumente des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen auf. Der hat daher vor vier Jahren eine regionale Wohnungsmarktbeobachtung und -strategie angestoßen, um zu schauen: Wo treten in Zukunft Probleme auf und - wichtiger - was kann man tun, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Aber auch: Was entstehen für Chancen? In der Studie kam, wie berichtet, heraus: Der Trend geht zu kleineren Wohnformen.

Mehr zum Thema Zukunft Bassums Das Bassum der Zukunft Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen hat eine Strategie zum Wohnungsmarkt angestoßen, denn: Preise steigen, bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper. Das hat ... mehr »

Kritik an anderen Bauten als Einfamilienhäusern kam vonseiten der CDU-Gruppe. „Ich habe eine Abfrage gemacht und es werden Einfamilienhäuser gewünscht. Auch notfalls auf kleineren Grundstücken, aber ich kann mich nicht mit Kettenhäusern anfreunden“, sagte Bramstedts Ortsvorsteher Helmut Zurmühlen, der sich wohl im Dorf umgehört hatte. Der Grund dafür - und da machte sich Carsten Leopold stark: Solche Häuser würden den dörflichen Charakter Bramstedts und das Ortsbild negativ verändern. „Reihen- und Kettenhäuser sind keine gute Idee“, betonte er und schlug die Umwandlung in Mehr- beziehungsweise Einfamilienhäuser vor. „Die Dorfstraßen I und II sind ortsbildprägend. Diese nun städtische Bauform erzeugt bei mir mehr als Stirnrunzeln“, monierte er den aus seiner Sicht falschen Weg für Bramstedt. Insbesondere deshalb, weil es im Moment laut Zurmühlen wohl nur einen Investor gibt, der Interesse an dem Baugebiet hat. Es brauche aber zwei, weiß der Ortsvorsteher, wohingegen Helma Schöpe von der SPD sagte, dass es bislang nicht bekannt sei, dass in Bramstedt auch andere Wohnformen gewünscht sind. „Vielleicht sollten wir das besser vermarkten.“

Dennoch waren sich alle Mitglieder der CDU einig, dass das Baugebiet vorangebracht werden sollte. „Ich stehe hinter dem Gebiet, aber der Bedarf geht überwiegend zu Ein- und Doppelhaushäuser. Dem nachzukommen, das wäre sinnvoll“, schloss Zurmühlen, dessen Parteifreund André Bartels betonte, dass man nicht das Baugebiet verhindern wolle: „Wir wollen eine Diskussion und vielleicht eine Planänderung, aber keine Blockierung.“

Bis auf drei Enthaltungen stimmten die übrigen Mitglieder des Ausschusses indes den Ausführungen der Öffentlichkeit und der Behörden/sonstige Träger öffentlicher Belange sowie der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplan Nr. 2 zu mehrheitlich zu. Ach so: Der Name im Baugebiet wird wahrscheinlich „Im Ortfeld“ lauten. „Ortfeld“ war der Vorschlag, den Helmut Zurmühlen in den Ausschuss gebracht und vorher mit Vereinsvorsitzenden besprochen hatte. Dieser bezog sich auf den alten Bramstedter Ortskern. Helma Schöpe schlug den Zusatz „Im“ vor. Für die Kombination fand sich ebenfalls eine Mehrheit im Ausschuss von 7:2.