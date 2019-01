Besonders bei „Guten Abend, gute Nacht“ improvisierte David Schollmeyer immer mehr in den Jazz und demonstrierte damit seine Liebe zu dem Genre. (Jonas Kako)

Bassum. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bassum hat am Sonnabend unter Leitung des Bassumer Kantors Ralf Wosch zum Orgelneujahrskonzert in die Bassumer Stiftskirche eingeladen. Die Besonderheit der musikalischen Darbietungen bildete die Zusammenstellung des Liedgutes. Angekündigt waren Werke von Johann Sebastian Bach, Jazz-Standards und Improvisationen über Beatles-Songs, als Solist vorgetragen vom Kantor und Organisten der Großen Kirche in Bremerhaven, David Schollmeyer.

David Schollmeyer studierte Kirchenmusik an der evangelischen Hochschule in Halle. Berufliche Anfänge erlebte er als Kirchenmusiker an der St.-Paulus-Kirche in Buchholz in der Nordheide. Von dort erfolgte im Jahr 2014 die Berufung zum Organisten und Kantor an der Großen Kirche in Bremerhaven. Konzerttätigkeiten als Organist, Improvisator und Jazzpianist in ganz Deutschland und anderen Ländern Europas zeichnen seinen musikalischen Werdegang aus. Die Freundschaft zum Bassumer Kantor Wosch – beide lernten sich während ihres Studiums kennen – führte Ralf Wosch im vergangenen Jahr nach Bremerhaven, um einem von Schollmeyer arrangierten Konzert zu lauschen. Die dort von Schollmeyer gewählte Zusammenstellung des Liedgutes war auch für Wosch neu und weckte die Neugier in ihm. Gemeinsam verabredete man ein Benefiz-Neujahrskonzert mit Werken von Bach, Jazz und den Beatles.

Voller Spannung lauschten auch die vielen Besucher, die im Mittelschiff der Bassumer Stiftskirche Platz genommen hatten, um diese gigantischen musikalischen Übergänge mitzuerleben. Mit „Toccata und Fuge d-Moll“, „Air D-Dur aus der 3. Orchestersuite“, „der Sonfonia aus der Kantate 156 – Ich steh mit einem Fuß im Grabe“ und Jesus bleibet meine Freude aus der Kantate 147 – Herz und Mund und Tat und Leben“, begann David Schollmeyer den klassischen Teil seiner in drei Abschnitte aufgeteilten Musikdarbietungen. Fünf Improvisationen über Jazz-Standards, mit „Take The A-Train“, The Girl From Ipanema“, „Greensleeves“, „One Note Samba“ und „Pink Panther“ folgten. Mit zehn Improvisationen über Beatles-Songs, angefangen mit „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ über „Hey Jude“, „Yesterday“, „Lady Madonna“ bis hin zu „Penny Lane“ begeisterte Schollmeyer sein Publikum restlos.

Ein Könner an der Orgel – das war die einhellige Meinung der Gäste, die nicht nur Zuhörer, sondern auch Zuschauer waren. Alle Besucher saßen auf den Kirchenbänken mit Blickrichtung zum Altar. Hier hatte Kantor Wosch eine Großleinwand aufgebaut, die die Aufnahmen seiner an der Orgel angebrachten Kamera für alle sichtbar übertrug. So konnte jeder die vielfältigen Anstrengungen eines Organisten miterleben, die erforderlich wurden, um den vielen Orgelpfeifen melodische Töne zu entlocken. Die zehn Finger Schollmeyers flogen nur so über die Tastaturen und auch die Füße arbeiteten an den unteren Pedalen kräftig mit. Zwischendurch waren Register zu wählen, die die grenzenlose Klangvielfalt des Instruments erst richtig zum Ausdruck brachte. Besonders bei den Jazz- und Beatles-Improvisationen war nicht nur sakrale Musik zu erkennen. Deutlich waren – durch die unterschiedliche Registerwahl – viele weitere Instrumente zu hören. Man gewann zeitweise den Eindruck, ein ganzes Orchester hinter sich zu haben.

Tosenden Beifall zollten die Gäste David Schollmeyer, als er den Weg von der Orgel bis zum Ende der Bankreihen antrat. Über eine solch große Begeisterung erfreut, bot er seinem Publikum noch eine kleine Zugabe an. „Sie werden die Melodie sofort erkennen und dürfen auch Mitsummen“, so Schollmeyer, schon wieder zur Orgel gehend. Es folgte das Lied „Guten Abend, gute Nacht“ in der Vertonung von Johannes Brahms, langsam in eine jazzige und sich steigernde Improvisationen übergehend. Denn eines konnte Davis Schollmeyer nicht ganz verbergen: Er ist halt bekennender Jazz-Fan. Ach ja: Der Erlös des Abends fließt übrigens in die Restaurierung der mittlerweile 152 Jahre alten Becker-Orgel.