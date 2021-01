Begeistert: Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann schwärmt von der Hilfsbereitschaft der Taxidienste und des Vereins Lebenswege Begleiten. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Der Samtgemeindeausschuss Bruchhausen-Vilsen hat am Donnerstagabend grundlegende, wenn auch zeitlich befristete, Beschlüsse getroffen. Es ging um Sitzungen in Zeiten des Lockdown, um die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung, um die Impfung für über 80-Jährige und letztlich auch um das Hallenbad in Martfeld.

Sitzungen: „Hier wollen wir als gutes Beispiel vorangehen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann am Telefon. Heißt: Bis Ende Februar wird es in der Samtgemeinde und in allen Mitgliedsgemeinden keine politischen Sitzungen. Nicht im Flecken Bruchhausen-Vilsen und auch nicht in den Gemeinden Asendorf, Martfeld und Schwarme. Sollte es Themen geben, zu denen die Entscheidung keine Aufschiebung duldet, wurden zwei Möglichkeiten erdacht. Erstens: Die Verwaltung beschließt in Absprache mit den Fraktionsspitzen. Oder zweitens: Es wird ein Umlaufbeschluss gefasst. Ein schriftliches Verfahren vergleichbar mit der Briefwahl.

Haushalt: Normalerweise wird für jeden Fachausschuss und jeden Gemeinderat der Teilhaushalt besprochen. Das geht zurzeit nicht. Was allerdings geht, ist eine schriftliche Erklärung an alle Ratsmitglieder, die dann ebenfalls schriftlich Rückmeldungen geben können. Das dadurch entstandene Ergebnis wird dann ebenfalls schriftlich abgestimmt. Bis zum 1. März. „Die Krux dabei ist, dass wir den Haushalt nicht öffentlich beraten können“, ärgert sich Bernd Bormann. Doch auch da hat der Samtgemeindeausschuss sich auf ein Provisorium geeinigt: Im Mai oder Juni, wenn hoffentlich wieder öffentliche Sitzungen stattfinden können, soll es für alle Gemeinden einen Nachtragshaushalt geben, über den dann auch diskutiert werden kann.

Impfung für über 80-Jährige: Wie Bernd Bormann berichtet, war sich der Samtgemeindeausschuss schnell einig. „Die Samtgemeinde will den Senioren da mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Diese Arbeit übernimmt der Verein Lebenswege Begleiten, der zeitnah eine Telefon-Hotline einrichten wird. Dort soll es auf Anfrage von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr Hilfestellungen geben, beispielsweise darüber, wie man einen Termin für die Impfung fixiert. „Alle über 80-Jährigen in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen werden noch von uns angeschrieben und auf das Angebot hingewiesen“, verspricht der Verwaltungs-Chef.

Womit eine andere Frage aber noch nicht beantwortet ist: Wie kommen die älteren Herrschaften zum Impfzentrum nach Bassum? Auch auf diese Frage hat der Samtgemeinderat eine Antwort: per Taxi. Mit dem Taxiruf Asendorf, Taxi Kirschner für Martfeld und Schwarme sowie Taxi Schweers für den Rest der Samtgemeinde hat die Verwaltung einen Festpreis für Fahrten von über 80-Jährigen zum Impfzentrum abgemacht. Der ist von überall gleich, „egal ob von Haendorf oder von Hustedt“. Die Samtgemeinde übernimmt 50 Prozent des Preises. Bernd Bormann: „Ein großes Lob an die Taxiunternehmen und an Lebenswege Begleiten, dass das so reibungslos geklappt hat.“

Hallenbad Martfeld: Die Saison ist beendet. Der Samtgemeinderat beschloss dies, weil er ohnehin von einer weiteren Verlängerung des Lockdown ausging. „Und irgendwann müssen wir dann auch an die Kosten denken“, nennt Bernd Bormann ein weiteres Argument für die Schließung.