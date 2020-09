Bitte lächeln: Früher wie heute werden von besonderen Ereignissen selbstverständlich Erinnerungsfotos gemacht. (Vasil Dinev)

Es dampfte zwar wie immer an den Sommerwochenenden auf der Kleinbahnstrecke zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf. Doch das war nicht das einzige Vergnügen, dem sich die Besucher dieses Mal hingeben konnten. Die Aktiven des DEV (Deutscher Eisenbahn-Verein) hatten sich zu ihrem traditionellen historischen Wochenende wieder einiges einfallen lassen – nicht zuletzt, weil besagte Strecke auf stolze 120 Jahre Existenz zurückblicken kann. Daher kamen fast alle Mitglieder in historischen Kostümen aus der Zeit um 1900, natürlich vor allem diejenigen, die die Züge begleiteten und auf den Bahnhöfen bereitstanden – in Person von Bahnhofsvorsteher, Zugführer, Lokführer und Schaffner.

Auf dem Heiligenberg war dann richtig viel los, denn hier passiert schon seit Jahren immer wieder so einiges. Immer unter dem Aspekt, wie es wohl vor 120 Jahren zugegangen sein könnte, gab es Einblicke in die Anfänge der Eisenbahngeschichte. Das fing schon mit der Lok Hoya an, die ebenso lange vor Ort die acht Kilometer zwischen Anfangs- und Endpunkt hin und her schnaufte. Seinerzeit transportierte sie vorwiegend Güter, Personenbeförderung war nur nebenbei. Nun ja, das sah dann allerdings an den Bahnhöfen Broksen und Heiligenberg ein bisschen schicker aus, als es dort damals wohl gewesen ist. Etliche, vorwiegend weibliche Gäste waren in der Mode der vornehmen wilhelminischen Gesellschaft erschienen. Die vorletzte Jahrhundertwende war eine Zeit, die sichtbar unterscheiden ließ zwischen schlichter, arbeitender Landbevölkerung und denen, die mit Koffer zu ihrem Vergnügen reisten.

Zwischen Koffern und Postsäcken

So auch Carla, die mit ihren Eltern in passender Kleidung der besseren Gesellschaft anzutreffen war. „Eigentlich interessiert mich ja mehr die damalige Mode als die Eisenbahn“, gab die 14-Jährige augenzwinkernd zu. Ihre Mutter hatte ihr ein raffiniertes Kleid geschneidert, bei dem die Schleppe über trickreiche innere Ösenschlaufen per Kordel verkürzt werden konnte, damit das Ein- und Aussteigen leichter wurde. An diesem Wochenende musste die junge Hamburgerin allerdings zunächst noch in Bruchhausen-Vilsen in ein anderes Kostüm schlüpfen; nämlich das der Bahnhof-Missionsschwester, weil die eigentliche Darstellerin erkrankt war.

Einsatzbereit: Die Museumseisenbahn meldete sich pflichtbewusst und gewohnt schnaufend zum Dienst. (Vasil Dinev)

Am Bahnsteig sah man viele verschiedene Kisten und Koffer, Säcke und Milchkannen. Solche alten Koffer wurden sowohl im Gepäckwagen transportiert und waren auch in vielen Waggons der Holzklasse auf den Gepäckablagen zu sehen. Hinzu gesellten sich – natürlich im abgetrennten Postabteil – jede Menge Postsäcke, um die sich Jan-Hendrik kümmerte, denn die mussten dann in Asendorf abgeliefert werden. Genau wie damals auf drei Zügen.

An der Haltestelle Heiligenberg trafen Besucher dann auf eine bunte Gesellschaft von Vornehmen und Landbevölkerung. Letztere hatten sich vorher um Strohballen gekümmert und diese im Kreis arrangiert, um es sich dort bei authentischen Mitbringseln gemütlich zu machen. Es gab selbstgebackenes Brot, Gemüse aus metallenen Brotdosen und natürlich Wasser zur Stärkung. Insa und ihre Kindern Enno und Paula konnten auf langjährige Erfahrung zurückgreifen, denn sie sind schon lange in der passenden Kleidung von Bauern bei solchen Tagen dabei. Und haben immer wieder Spaß – auch wenn es manchmal bei Enno in einem „Bällebad“ endet; also im Kohlebehälter an der Brokser Halle, wie Insa lachend berichtete.

Vor der Fahrt wurden noch die letzten Anweisungen gegeben. (Vasil Dinev)

Letztlich machte sich jedoch auch hier wieder einmal Corona bemerkbar, denn es waren längst nicht so viele Mitreisende dabei, wie in den Vorjahren. In Überlegungen versunken, ob er sich „diesen Höllenritt“ noch einmal antun will, war der Hauptorganisator Wolf-Jobst Siedler anzutreffen. Was er gleich aber relativierte, denn immerhin mache es ja auch Spaß, sagte er und machte sich an die Auslieferung von Würstchen und Kartoffelsalat auf dem Heiligenberg. Dort hatte zuvor der Fleckensbürgermeister Ulf Schmidt den vielen Ehrenamtlichen des Deutschen Eisenbahn-Vereins ein dickes Lob und Dank ausgesprochen für ihr unermüdliches Engagement.