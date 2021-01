Bürgermeisterin Suse Laue ist beeindruckt wie groß vor allem im Vorjahr das Engagement in Syke ist, füreinander da zu sein und andere unterstützen zu wollen. (Michael Galian)

Frau Laue, 2020 war das Corona-Jahr. Man kommt daher nicht umhin zu fragen: Wie ist es Syke damit ergangen?

Suse Laue: Der Virus traf und trifft Syke unmittelbar. Leider ist nun auch ein Seniorenheim betroffen. Ich hoffe, dass die Pflegenden und die Bewohner diese Krisensituation bald überstanden haben und wünsche Ihnen viel Kraft. Es ist schlimm, dass bisher schon Menschen in Syke an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Den Angehörigen spreche ich mein Mitgefühl aus. Mit Sorge sehe ich auf all diejenigen, die durch den nunmehr zweiten Lockdown in ihrer Existenz gefährdet sind, die arbeitslos geworden sind, sich in Kurzarbeit befinden, Gewerbetreibende, Restaurantbetreiber, Künstler. Die Überbrückungshilfen sind in der Mehrzahl der Fälle nicht ausreichend. Hier liegt es an uns, in dieser Zeit bei unseren lokalen und regionalen Händlern online einzukaufen – das ist möglich. Oder Gutscheine zu erwerben, damit auch die Dienstleister wie Friseurgeschäfte, Kosmetikstudios, in dieser schweren Zeit ein – wenn auch geringeres – Einkommen haben. Letztendlich wollen wir doch, dass wir auch nach dem Lockdown in unser Restaurant, zu unserem Friseur gehen oder bei unseren Einzelhändlern einkaufen gehen können. Die Syker Künstlerinnen und Künstler sind von dem Lockdown ebenfalls in ganz erheblichem Maße betroffen. Auch sie würden sich über eine Unterstützung wie dem Erwerb von Kunstwerken sicherlich erheblich freuen. Im Großen und Ganzen ist es für den Haushalt der Stadt Syke relativ gut gegangen. Wir haben Gewerbesteuereinnahmen in 2020 von etwas mehr als 14 Millionen Euro. Darin sind jedoch auch Nachzahlungen aus den Vorjahren enthalten. Alle Projekte, die wir im Haushalt veranschlagt hatten, konnten realisiert werden beziehungsweise befinden sich in der Bearbeitung.

Wir haben nicht finanziell nachjustieren müssen. Unsere Arbeit hat sich verändert. Wenn in der Zeit vor Corona Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses nur vereinzelt von zu Hause gearbeitet haben, ist diese Anzahl eindeutig gestiegen. Entscheidend ist hierbei ein leistungsstarker Internet-Anschluss. Den haben nicht alle. Hier wurde noch einmal sehr deutlich, wie wichtig die Breitbandinitiative des Landkreises und der Städte und Gemeinden ist. Neue Lizenzen für Programme mussten und müssen auch noch erworben werden, damit sinnvoll von zu Hause gearbeitet werden kann. Video-Konferenzen werden in erheblichem Maße durchgeführt. Dieses Format garantiert eine stringente Arbeit und unterscheidet sich von persönlichen Treffen. Der persönliche Austausch und die Interaktion in Diskussionsrunden bleibt bei Video-Konferenzen aber leider manchmal auf der Strecke. Online-Fortbildungen sind ein neues Format, die auch im Rathaus selbstverständlich in Anspruch genommen werden. Der Verwaltungsausschuss tagt im Januar erstmals online, der Arbeitskreis Feuerwehr im Februar ebenfalls. Für Online-Sitzungen von Ausschüssen und Ratssitzungen wird im Umlaufverfahren derzeit die Hauptsatzung geändert. Eine Bürgerbeteiligung soll für diese Sitzungen möglich werden. Der datenschutzrechtliche Rahmen ist hierfür sehr eng gesetzt, wenn auch Online-Sitzungen von Rat und Ausschüssen grundsätzlich möglich sind. Die erste virtuelle Bürgerbeteiligung wird bis Ende Februar zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) „Bahnhofstraße“ erfolgen. Weitere virtuelle Informationsveranstaltungen und Beteiligungsverfahren werden sich – sofern die Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben – anschließen zu den Themen Mobilität, Windkraftplanung oder auch zur künftigen Entwicklung Sykes.

Syke zeichnet sich durch ein hohes ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger aus. Das letzte Jahr unter Corona hat besonders deutlich gemacht, wie stark der soziale Zusammenhalt der Sykerinnen und Syker ist, und wie groß das Engagement ist, füreinander da zu sein und andere unterstützen zu wollen. Das ist sehr beeindruckend. Es ist wunderbar, in Syke leben zu können.

Positiv nehme ich aus dem politischen Raum mit, dass sämtliche Sitzungen der Ausschüsse und des Rates der Stadt Syke coronatauglich und mit einer großen Disziplin aller Teilnehmenden durchgeführt werden konnten – unter allerdings coronabedingter eingeschränkter Bürgerbeteiligung. Bebauungs- und Flächennutzungspläne wurden bearbeitet und verabschiedet, große Bauvorhaben wie das Hallenbad Syke und die Grundschule Barrien auf den Weg gebracht, die Windenergieplanung begonnen und vieles, vieles mehr. Für mich persönlich ist das Positive in dieser Zeit, dass ich mehr Zeit für Enkelkinder und Tochter hatte, da ja – nun wieder leider – viele Jubiläen, Mitgliederversammlungen oder Veranstaltungen an den Wochenenden nicht mehr stattfinden können.

In die Haushaltsplanberatungen 2021 gehen wir mit der gebotenen Vorsicht. Die Gewerbesteuereinnahmen werden in 2021 sicher nicht so positiv ausfallen wie in 2020, auch wenn ich weiß, dass wir sehr erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer in Syke haben. Auch der Einkommenssteueranteil wird geringer ausfallen und die Prognose der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ist leider nicht besonders positiv.

Gerne hätte ich bereits jetzt mit dem Umbau und dem Anbau der Grundschule in Barrien begonnen. Auch die Sanierung der Syker Olympiahalle wäre eigentlich „dran“ gewesen. Diese Arbeiten können leider erst ein wenig später beginnen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass mit einem Investitionsvolumen von 7,5 Millionen Euro die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Heiligenfelde fortgesetzt wird und die Sanierungs- und Anbauarbeiten für das Hallenbad Syke einen Investitionsrahmen von 9,9 Millionen Euro haben.

Blicken wir auf das Jahr 2021, wird auch in Corona-Zeiten durch die Stadt Syke gebaut, Projekte weiterentwickelt und umgesetzt. So wird in Okel eine dreigruppige Kita auf einem städtischen Grundstück errichtet werden, ebenso wird der Anbau eines Raumes für eine weitere Kita-Gruppe in Gessel vorbereitet. Die erste Straße ohne die Erhebung von Anliegerbeiträgen wird saniert werden, die Brücke am Hachedamm muss saniert werden, die Umstellung der Beleuchtung auf LED wird fortgesetzt, in Barrien soll an einem Fuß- und Radweg zum Bahnhof eine Beleuchtung errichtet werden, am Jugendhaus werden Arbeiten durchgeführt, damit wieder das ganze Haus genutzt werden kann. Außerdem werden Arbeiten zum Brandschutz in der Grundschule in Syke durchgeführt. Auch soll an allen Feuerwehrgerätehäusern eine Notstromversorgung etabliert werden. In den nächsten Jahren steht dann ein An- und Umbau der Grundschule Barrien an, die Sanierung der Olympiahalle, die Sanierung der Realschule und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Heiligenfelde an.

Die Leerstände befinden sich derzeit überwiegend im mittleren Teil der Hauptstraße. Wir müssen die Hauptstraße denken als Raum der Begegnung, des Erlebens, der Veranstaltungen. Sie muss interessant für Sykerinnen und Syker sein. Die Idee der FWG, jungen Unternehmen in leer stehenden Gewerbeimmobilien das Arbeiten zu ermöglichen ist ein Weg. Gespräche hierzu werden auch geführt. Mit einem Erwerb von Wessels Hotel kann nach Umbau und Sanierung ein neues Zuhause für die Bibliothek geschaffen werden mit multifunktionalen Räumen, um Ausschuss- oder Beiratssitzungen durchzuführen, für generationsübergreifende Treffen, Lesungen und kulturelle Veranstaltungen. Ein attraktives Haus für alle Sykerinnen und Syker und ein wichtiger Baustein für eine attraktive Innenstadtentwicklung.

Bei der Beantwortung dieser Frage muss natürlich auch darauf geschaut werden, was bereits in Syke umgesetzt wurde. Fotovoltaik ist schon auf vielen kommunalen Gebäuden installiert und nun auch auf dem Rathausdach mit Energieabnahme durch das Rathaus. Zwei Schulzentren werden durch Biogasanlagen und Fernwärmeleitungen mit Energie versorgt. Wir beziehen Ökostrom für alle kommunalen Gebäude, die Windenergieplanung ist aufgenommen, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird fortgesetzt, die Mitarbeiter des Rathauses sind angehalten mit dem Rad zu fahren, das Rathaus bezieht regionale Produkte, die Mensa, die auch die Hälfte der Kindergärten versorgt, kocht mit regionalen Produkten. Vom Mobilitätskonzept verspreche ich mir eine Attraktivierung des Radverkehres, um so zu weiteren CO2-Einsparungen zu kommen. Die Kooperation mit der Bürgerenergie soll ausgebaut werden. Neue B-Pläne sollen künftig klimaschützende Vorgaben enthalten, ein Klimaschutzkonzept soll weiterhin erstellt werden, entweder durch einen Klimaschutzmanager (beides wird durch das Land gefördert) oder die Erstellung wird beauftragt.

Nach Abschluss des erforderlichen Vergabeverfahrens hat das Auftaktgespräch am 7. Januar stattgefunden. Mit der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts unter Einbindung der Mitglieder des Rates sowie der Bürgerinnen und Bürger verspreche ich mir neue Wege gehen zu können, um dem Fußgänger- und Radverkehr in Teilen der Innenstadt Vorrang zu geben, den Radverkehr im gesamten Stadtgebiet zu sowie die Mobilität im ländlichen Raum zu fördern, zumal vom Landkreis hierfür für die nächsten fünf Jahre noch Förderungen in Aussicht gestellt wurden. In 2021 sollen zudem weitere Ladesäulen für E-Autos entstehen.

Suse Laue

ist Bürgermeisterin der Stadt Syke. Am 22. September 2013 löste die Juristin als erste hauptamtliche Bürgermeisterin Harald Behrens ab. Zur nächsten Kommunalwahl tritt sie wieder an, das hat sie bekannt gegeben.