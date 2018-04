Der Zeitraum: 4. September bis 8. September. Stephanie Simon von der VHS teilt mit, dass Bildungsurlaubseminare eine längere Vorlaufzeit als andere Seminare haben, weswegen sie schon jetzt auf die Reise hinweist.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Land um Potsdam und Berlin in hohem Maße entvölkert. Die preußischen Herrscher warben deshalb Menschen aus allen Teilen Europas an, um sich ihrer Qualifikationen zu bedienen, das Land zu entwickeln und zu einem mächtigen Staat auszubauen, heißt es in der Ankündigung. Potsdam war ein Zentrum dieser Macht, und deshalb kamen hier besonders viele dieser Menschen zusammen.

Durch eine geschickte Integrationspolitik Preußens wurde Potsdam zu einer der innovationsfreudigsten Städte Deutschlands, was es zu einem Zentrum schönster Baukultur und bis heute zu einem der bedeutendsten Wissenschaftsstandorte gemacht hat. Weitere Infos unter der VHS-Telefonnummer 0 42 42 / 9 76 44 44.