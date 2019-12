Schulleiterin des Gymnasiums Claudia von Klitzing (am Mikro) begrüßte Offizielle und Schüler der Lukas-Schule zum Richtfest im Neubau an der Industriestraße. Zum Schuljahr 2020/21 sollen die Räume bezugsfertig sein. (Vasil Dinev)

Die ersten Leitungen sind schon zu sehen, die Fenster fehlen noch. Noch zieht der Wind durch den Rohbau der Lukas-Schule in Bassum. Aber: Das Dach ist fertig. Das heißt natürlich auf der einen Seite, dass es nun von oben nicht mehr reinregnen kann. Auf der anderen kann man nun das Richtfest feiern – auch wenn Bauleiter Markus Berndt von Berndt-Bau aus Bassum den traditionellen Spruch ein wenig umdichten musste. Denn dieser kommt normalerweise bei einem Haus und nicht bei einer Schule zur Sprache. Und eigentlich haben Häuser kein Flachdach, der Anbau der Lukas-Schule schon. Dennoch wünschte Berndt: „Der Herrgott soll das Haus beschützen.“

Mit Gottes Segen und einigen Musik- und Redebeiträgen wurde das Richtfest am Freitag im Rohbau gefeiert. Und dieses besondere Ereignis wollte sich natürlich kein Schüler und kein Lehrer entgehen lassen – trotz des frischen Winds, der durch das Gebäude zog. Vorbei an den Stellwänden mit dem Grundriss des Anbaus im Foyer, durch die Eisentür strömten sie regelrecht in den Trakt, der demnächst zusätzliche Räume und Platz zum Lernen und Entspannen bieten soll. Auch Musik durfte an diesem besonderen Tag nicht fehlen.

Der Grund für das neue Gebäude ist derweil ganz profan: Die Lukas-Schule hat ein Platzproblem. Zwar wurden erst vor sechs Jahren die derzeitigen Räume bezogen, „die Freude war groß“, wie Gymnasiums-Schulleiterin Claudia von Klitzing sagte. Aber schon damals gab es Probleme hinsichtlich der Räumlichkeiten. Zwar konnten die Jahrgänge sechs bis zwölf der Realschule und des Gymnasiums an die Industriestraße ziehen, die fünften Klassen blieben jedoch am alten Standort. „Es blieb knapp“, resümierte sie. Mit der Rückkehr zu G 9 in Niedersachsen und den steigenden Schülerzahlen gab es keine Alternative, als einen Anbau zu planen und umzusetzen.

Knapper Zeitplan

Das wurde fleißig gemacht, sodass Ende Mai die Bauarbeiten begonnen haben. Nun, wenige Monate später nimmt das Gebäude langsam Formen an. „Der Rohbau ist fertig und fast alle Aufträge sind an Betriebe in der Region vergeben“, freute sich Bauleiter Friedhelm Bilsing über den Fortschritt des rund drei Millionen Euro teuren Gebäudes. Die Detailplanung für die Inneneinrichtung folgt noch. Der Zeitplan ist knapp bemessen. „Am 3. August 2020 wird umgezogen“, kündigte Bilsing vom Dienstleistungszentrum der Lukas-Bildungseinrichtung an.

Dann dürfen sich Schüler und Lehrer über elf neue Räume über zwei Etagen freuen, die laut von Klitzing „großzügig geschnitten sind“. Von eigenen Musik- und Kunsträumen über einen Veranstaltungsraum bis hin zu einem Aufenthaltsraum für die Oberstufe des Gymnasiums. „Der Flächenzuwachs für die Schule beträgt 800 Quadratmeter im Klassentrakt und 800 Quadratmeter in der Verlängerung des Hauptriegels“, heißt es vonseiten der Schule. So soll ein energieeffizientes Gebäude mit einer Lüftungsanlage mit Rotationsverdampfer entstehen. Eine Fotovoltaikanlage sorgt für den Strom. Die Verantwortlichen selbst sprechen von einem Meilenstein für die Entwicklung der Lukas-Schule.

So werden die ersten Fünftklässler ab dem kommenden Schuljahr zum ersten Mal an die Industriestraße ziehen und mit ihren älteren Mitschülern unter einem Dach lernen. Auch wenn es noch mehr als ein Jahr hin ist, weiß Martin Bartram, der Vorsitzende des Trägervereins: „Das wird sehr sportlich.“