Tino Vandenberg und Alex Götzinger (r.) von Divotion wollen mit den Stimmen der Fans zum Ferdinands-Feld-Festival. (Divotion)

Bassum-Nordwohlde. „Wir sind zwei DJs mit Sound im Blut und Bass im Herzen.“ Mit diesem Satz wirbt das DJ-Duo Divotion aktuell auf Facebook um die Gunst der User. Denn die hinter Divotion steckenden Alex Götzinger und Tino Vandenberg nehmen aktuell an einem Wettbewerb teil, bei dem eine Teilnahme am Ferdinands-Feld-Festival winken. Wer sind Divotion genau, wo kommen sie her, und wo wollen sie hin?

Divotion haben sich vor zwei Jahren gegründet. Kennengelernt haben sich der Bassumer Alex Götzinger und der Weyher Tino Vandenberg auf der Arbeit. „Dort haben wir uns über Musik ausgetauscht und sind auf einen Nenner gekommen“, erinnert sich der 23-jährige Vandenberg. Die Chemie zwischen den beiden gelernten Elektrikern stimmte sofort, und so wurde sich an die ersten Mixes gesetzt und auf dem Online-Portal Soundcloud hochgeladen. Mit ersten Kritiken aus der Verwandtschaft und dem Freundeskreis tasteten sich die beiden immer weiter vor, bis im vergangenen Jahr mit einem Auftritt auf dem Lakedance-Festival am Waller Feldmarksee die erste Möglichkeit bestand, das Können vor Live-Publikum zu beweisen. „Die Vorfreude und Aufregung waren riesig. Aber als wir da oben standen und das Publikum mitgegangen ist, hat das einfach Spaß gemacht“, blickt Tino Vandenberg zurück.

Zu hören gab und gibt es bei Divotion Future- und Bass-House sowie EDM. Beide schwören auf die satten und präsenten Bässe. „Beim Future-House reizen mich die futuristischen Geräusche“, beschreibt Vandenberg, der mitnichten Science-Fiction-Fan und vielmehr durch den DJ Don Diablo auf das Genre gekommen ist. Und eben jene futuristischen Klänge seien es auch, die Divotion auszeichnen und unverkennbar machen. „Das ist eigentlich nur bei größeren DJs sonst vertreten, hier im Umkreis habe ich das so noch nicht gehört“, sagt Tino Vandenberg. Wiederkehrende Sounds sollen zudem einen Wiedererkennungswert schaffen. „Und wir wollen unsere Hingabe für die Musik auch in den Stücken verkörpern und vielleicht mal Alltagssituationen verarbeiten“, beschreibt Tino Vandenberg. Ein eigenes Tonstudio haben die hauptberuflichen Elektriker noch nicht am Start, noch entsteht alles am heimischen Schreibtisch. Wie lange die Fertigstellung eines Liedes dauert, hängt von der Idee ab, wie Alex Götzinger sagt. Auf jeden Fall benötige man einen freien Kopf. Um das zu erreichen, erteilt sich das DJ-Duo auch mal Smartphone- und Radioverbot. „Wenn man Radio hört, ist der Sound im Kopf. Dann fängt man an, zu bauen und merkt, dass das genauso klingt wie das vorher gehörte Lied“, beschreibt Alex Götzinger und lacht.

Einen festen Zeitplan für die Fertigstellung der Songs erstellen Divotion aber nicht. „Das Lied ist fertig, wenn es fertig ist. Den Druck wollen und brauchen wir uns aktuell nicht machen“, sind sich beide einig. Warum auch, Fortschritte haben beide immerhin vorzuweisen. Für die erste Single „Run and Fly“ klöppelte das Duo mit Aufnahmen auf einem verlassenen Militärstützpunkt in Dünsen sowie am Hohen Berg in Ristedt ein passendes Video zurecht. Der zweite Song „Talk to Me“ hat zwar noch kein Video, wurde dafür aber schon im Radio gespielt. „Wir haben vom Radiosender auch sehr gutes Feedback erhalten“, fügt Manager Sören Halfbrodt an. Der Name Divotion, was übersetzt so viel wie Hingabe bedeutet, sei übrigens komplett dem Zufall zu verdanken. „Wir mussten einen Namen haben, der uns beide vertritt. Zwei Namen, wie es viele andere machen, wollten wir nicht“, sagt Alex Götzinger.

Die beiden Autodidakten haben sich ihr Wissen durch einen Mix von Youtube-Videos und einfachem Ausprobieren angeeignet. Auf Hilfe von bereits bekannteren DJs konnten sie nicht zurückgreifen. „Aber es ist auch ein Stück unserer Geschichte, dass wir uns alles, was wir können, selber beigebracht haben“, betont Tino Vandenberg. Statt zu bedauern, sind die beiden daher stolz auf diese Tatsache: „Dadurch haben wir viel mehr gelernt, als wenn uns das jemand vormacht. Und nur dadurch kreiert man sein eigenes Ding.“

Nun also das Ferdinands-Feld-Festival. Mehr als 50 DJs buhlen um den ersten Platz, für den ein Auftritt auf der Main-Stage winkt. Der Zweitplatzierte darf sich noch auf einen Gig auf der Neben-Stage des mit regelmäßig 15 000 Besuchern gesegneten Festivals freuen. „Für uns wäre das eine große Chance, einfach mal präsent zu sein“, sagt Alex Götzinger. Und bisher sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Zum Zeitpunkt des Gespräches hatten 453 User ihre Stimme an das DJ-Duo vergeben – Platz vier im Ranking. Um den DJ Joeky vom ersten Platz zu verdrängen, fehlen Divotion jedoch noch weitere 1000 Stimmen. DJ Juma wird derweil mit 900 weiteren Zählern von seinem zweiten Platz verdrängt. Wenn es nach Alex und Tino geht, ist das Voting der Startschuss für viele weitere Festivals und Kontakte. „Wir wollen weitere Kontakte knüpfen, sodass wir vielleicht in fünf Jahren automatisch für größere Festivals eingeplant werden. Da wollen wir hin und die Leute begeistern“, sagt Tino Vandenberg. Auch wenn sich beide noch in den Kinderschuhen ihrer Karriere befinden, wird Alex Götzinger auf den Straßen schon erkannt. „Ich war eigentlich privat auf einem Festival und hatte einen Pulli mit unserem Logo an. Plötzlich schob sich ein Kopf an mir vorbei und sprach mich an. Da fühlte ich mich schon ein bisschen großartig“, gibt Alex Götzinger zu und kann ein Lachen nicht verbergen.



Wer Divotion unterstützen möchte, kann dies noch bis zum 8. Juli unter www.facebook.com/divotionofficial tun.