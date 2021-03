Friedrich "Ecki" Meyer, langjähriger Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen, hat viel zu tun in seinem ehrenamtlichen Job. (Vasil Dinev)

Endlich entspannen, mal ausschlafen, lange verreisen und den Garten so richtig auf Vordermann bringen – so oder ähnlich sehen sich angehende Rentner in ihrem verdienten Ruhestand. Ganz anders – obwohl er womöglich auch das mal kurz überdacht hatte – hingegen Friedrich Meyer. Der agile Mann, in Broksen den meisten als „Ecki“ bekannt, hatte keine Zeit zum Durchschnaufen beim Eintritt in diese Lebensphase.

Aktiv war der mittlerweile 72-Jährige auch vor dem Ruhestand gewesen – neben seinem regulären Beruf bei der Bahn. Dort, früher Bundesbahn, hat er sich „von der Pike auf als Jungwerker im Eisenbahnwesen über 40 Jahre lang hochgearbeitet“. Da habe er auch noch Dampfloks geputzt, Heizkessel gereinigt, nicht zu vergessen die Gleisarbeiten als Streckenläufer. „Besonders die Schwellen zwischen Syke und Hemelingen sind mir dabei sehr vertraut geworden“, sagt er und schmunzelt. Später dann, im gehobenen Dienst, habe er viel dazugelernt im Verkauf und Kundenberatung.

In den letzten 20 Jahren bis zu seiner Pension war er reichlich in ganz Norddeutschland unterwegs als Ausbilder, Verkaufstrainer und Ausbildungsberater sowie -leiter. Wichtig sei ihm immer gewesen, für die Auszubildenden da zu sein, die menschliche Nähe zu pflegen. Ehrenamtlich war er in Prüfungsausschüssen tätig, bei der Handelskammer und der Bahn.

Richtig viel ehrenamtliche Arbeit hat er bei der Feuerwehr investiert, ebenfalls mehr als 40 Jahre. Ob als Ortsbrandmeister, stellvertretender Kreisbrandmeister, Brandabschnittsleiter Nord und in vielen anderen Abteilungen. Aktiv war er bis 2004, heute nur noch als Ausbilder im Landesfeuerwehrverband. Früh angefangen – und auch jetzt wieder dabei – war und ist er im Spielmannszug, damals mit der Flöte, heute mit Saxofon.

Dann kam die Pension – und zack ein neuer Bereich, nachdem er just die Feuerwehr aufgegeben hatte. Es rief Addi Ahrends an, der damalige Vorsitzende der Fördergemeinschaft (FG) Luftkurort Bruchhausen-Vilsen: „Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, du könntest genug Zeit haben für uns, hast du Lust auf den ehrenamtlichen Geschäftsführer?“ Konnte Meyer, nur mit der Bedingung, dass er den Marktmeister nicht macht.

Den Adventskalender XXL der Fördergemeinschaft gab es zum ersten Mal in 2019 und war gleich ein voller Erfolg. (privat)

Dieser Zusammenschluss der Gewerbetreibenden versteht sich seit mehr als 30 Jahren als unabhängige und engagierte Interessenvertretung für ihre Mitgliedsbetriebe vor Ort. Sie wollen Ansprechpartner und Sprachrohr der Kunden und stets um die Attraktivität des Ortes und das Wohlfühlen der Gäste bemüht sein. Ecki Meyer sagt, es sei im anerkannten Luftkurort für die Fördergemeinschaft eine Herausforderung, den Gästen und Kunden besonderen Service zu bieten: „Einkaufen im Ortskern und gleich nebenan in den wunderschönen Erholungsgebieten relaxen.“

Damals, als er den Posten antrat, hatte der Verein 94 Mitglieder. Stolz kann er heute auf 150 Mitgliedsbetriebe aus den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistungen in der Samtgemeinde blicken. Dazu hätten laut Meyer sicherlich die vielen attraktiven Angebote, Aktionen und Projekte ihren Teil beigetragen. Unter anderem das Maifestival und vor allem eine ungewöhnliche Adventsaktion mit Premiere in 2019. Ein XXL-Adventskalender vom 1. bis 24. Dezember mit täglicher Verlosung. Die riesigen Bilder der teilnehmenden Firmen wurden unübersehbar außen auf den Gefachen des Vilser Kaffeehus angebracht. „Die Idee haben meine Frau und ich aus Süddeutschland mitgebracht und für unsere Zwecke neu arrangiert, ein durchschlagender Erfolg mit 24 Gewinnchancen von 50 bis 500 Euro“, sagt der engagierte FG-Geschäftsführer.

Sein erklärter Wunschtraum: „Bruchhausen-Vilsen ist und bleibt ein lebendiger Ort – vor allem dann wieder nach Corona – mit besonderem Flair, breit gefächertem Einzelhandel, vielfältigem Handwerk, vielschichtigen Dienstleistungen sowie einer abwechslungsreichen Gastronomie. Daher möchten wir das gemeinsam mit den politischen Gremien und der Verwaltung gestalten.“

Zur Sache

Wie aus Friedrich „Ecki“ wurde

Der „Ecki“ kam zustande, weil damals reichlich Friedrichs und Meyers, also altdeutsche Namen, unterwegs waren. „Da wurden wir zur Unterscheidung in der Schule schon mal leicht umgetauft, ob nun beim Nachnamen, so was wie Vogelmeyer oder ähnliches. Oder eben beim Vornamen, da wurden auch schon mal Wohnorte zu Hilfe genommen – bei mir die Ecke Brautstraße und Gartenweg, wo mein Elternhaus stand“, erinnert er sich augenzwinkernd.