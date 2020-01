Grund für den Stand auf der Grünen Woche in Berlin war das Mitwirken bei „Unser Dorf hat Zukunft“. (Christoph Soeder/dpa)

Twistringen-Heiligenloh. Wir befinden uns im Jahre 2020. Auf der Internationalen Grünen Woche Berlin war keine Ortschaft aus dem Landkreis Diepholz vertreten. Keine einzige Ortschaft? Nein! Als einziges Dorf aus dem Landkreis durfte sich Heiligenloh auf der Messe präsentieren.

Grund dafür war das Mitwirken bei „Unser Dorf hat Zukunft“. Bei diesem Wettbewerb kennt man sich im Twistringer Ortsteil aus: Seit 1969 nimmt das Dorf regelmäßig daran teil, bereits fünf Mal haben die Heiligenloher auf Kreisebene gewonnen, das letzte Mal 2017. Ein Jahr später folgte die Teilnahme am Landeswettbewerb.

Im Frühjahr 2019 flatterte der Heiligenloher Ortsbürgermeisterin Anke Borchers eine Anfrage auf den Tisch. Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz lud die 18 Ortschaften des Landesentscheids von „Unser Dorf hat Zukunft“ dazu ein, sich für einen Tag auf der Grünen Woche im Januar 2020 zu präsentieren. Für Jürgen Heitböhn, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Heiligenloh, eine tolle Sache. „Da wollten wir unbedingt dabei sein“, berichtet er. Sofort wurden entsprechende Vorbereitungen getroffen: Eine Medienagentur wurde beauftragt, die Internetseite www.heiligenloh.de neu zu gestalten und auch einen neuen Ortsprospekt herauszubringen.

Drei-Tages-Programm

Für die Reise nach Berlin wurde schließlich ein Drei-Tages-Programm auf die Beine gestellt, an dem dann 36 Personen – die sich laut Heitböhn allesamt ehrenamtlich für den Wettbewerb eingebracht hatten – teilnahmen. Am Steuer des Reisebusses saß niemand Geringeres als die Ortsbürgermeisterin Anke Borchers, die sich auch an der Organisation des Ausflugs maßgeblich beteiligt hatte.

Nach einer obligatorischen Stadtrundfahrt und dem Besuch der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund war der Höhepunkt freilich der Messetag am 18. Januar: Zwölf mit Twistringer Strohhüten bekleidete Heiligenloher präsentierten das Dorf auf der Grünen Woche. Heitböhn lobt die Aktionen am Messestand als sehr gelungen: „Wir haben die Besucher mit Wildschweinmettwurst-Häppchen angelockt“, schmunzelt er. Diese seien den Heiligenlohern förmlich aus den Händen gerissen worden; daraus seien viele gute Gespräche mit den Messebesuchern entstanden. Ein besonders großer Erfolg war nach seiner Aussage die Verlosung am Heiligenloher Stand. Hauptgewinn: ein Wochenende auf einem Heiligenloher Reiterhof. Darüber freuen durfte sich schließlich ein Mann aus Cottbus. „Er hat gestrahlt wie ein Schneekönig“, erzählt Heitböhn.

Der Losverkauf sei toll verlaufen, strahlt der Vereinsvorsitzende, bereits eine Stunde vor dem Ende des Messetages seien alle Lose ausverkauft gewesen. Weitere gute Erfahrungen wurden bei der Grünen Woche auf der Bühne der Niedersachsenhalle gemacht; Zwei Heiligenloher Musiker beteiligten sich am Unterhaltungsprogramm und spielten verschiedene Lieder – auch „op Platt“.

Hohen Besuch hatten die Heiligenloher ebenfalls: Der Twistringer Bürgermeister Jens Bley war eigens in die Bundeshauptstadt gefahren, um den Messestand zu besuchen. Und am späten Nachmittag schaute auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast vorbei. „Da waren wir sogar im Fernsehen bei 'Hallo Niedersachsen' zu sehen“, sagt Heitböhn zufrieden.

Sein Fazit: „Es war ein tolles Wochenende, alle waren hochzufrieden.“ Viele Sachen seien für Heiligenloh auf den Weg gebracht worden. Einziger Wermutstropfen für den Twistringer Ortsteil: Eine Teilnahme bei „Unser Dorf hat Zukunft“ ist Heiligenloh dieses Jahr laut Reglement nicht erlaubt. „Aber nächstes Jahr sind wir wieder dabei“, verspricht der Vereinsvorsitzende.