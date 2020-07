Machten sich vor Ort von den Umbauarbeiten in der Lindenschule ein Bild (von links): Schulleiter Ralf Gutendorf, Landrat Cord Bockhop, Bürgermeister Dirk Rauschkolb, Mario Hippenstiel (Landesschulbehörde), Thorsten Abeling (Fachdienst Bildung) und Mischa Flaspöhler (Fachdienst Liegenschaften). (Niklas Golitschek)

Ein Förderschwerpunkt fällt weg, ein neuer kommt hinzu: Ab dem kommenden Schuljahr wird die Lindenschule in Sulingen den Fokus auf Geistige Entwicklung (GE) legen. Dafür läuft der Schwerpunkt Lernen aus.

Die Umbauarbeiten für den neuen GE-Trakt befinden sich in den Endzügen, wie bei einer Besichtigung am Mittwochnachmittag ersichtlich wurde. Unter anderem die fünf renovierten Unterrichtsräume werden noch neu ausgestattet. Zum Schulbeginn sollen dann außerdem ein Behinderten-WC und ein Pflegeraum mit Dusche bereitstehen. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 100 000 Euro, weitere 75 000 Euro kommen für die Ausstattung hinzu, wie Mischa Flaspöhler vom Fachdienst Liegenschaften des Landkreises Diepholz erklärte.

„Der Unterricht soll planmäßig mit dem Schulbeginn starten“, bestätigte Schulleiter Ralf Gutendorf, dass wegen der Corona-Pandemie keine besonderen Einschränkungen für die Förderschüler vorgesehen sind. Zunächst sollen eine erste Klasse mit sieben Kindern und eine fünfte Klasse mit vier Kindern in der Lindenschule beschult werden. „Das ist eine gute Zahl, wir sind zufrieden“, merkte der Schulleiter an. In der Förderschule sollten Klassen ab dem achten Kind geteilt werden. Jede Klasse wird von einer Lehrkraft und einem pädagogischen Mitarbeiter betreut. Hinzu kommen weitere Lehrkräfte aus dem vorhandenen Kollegium.

Das Einzugsgebiet der Lindenschule und damit des neuen GE-Traktes umfasst den gesamten Landkreis Diepholz. Doch wegen der weiten Anreise gibt es etwa in Weyhe Kooperationsklassen, im kommenden Schuljahr bieten außerdem die Grundschulen Brinkum und Heiligenrode je eine Kooperationsklasse im Jahrgang eins und die Luise-Chevalier-Schule in Syke eine Kooperationsklasse für den Jahrgang fünf an. Perspektivisch hofft Thorsten Abeling, Fachdienstleiter Bildung, auf eine andere Alternative für den Nordkreis.

Gewiss soll es an der Lindenschule bei diesen zwei Klassen alleine nicht bleiben. In jedem Jahr sollen je eine weitere erste und fünfte Klasse hinzukommen, bis schließlich alle Jahrgänge gefüllt sind. Daran werde auch die Einrichtung selbst wachsen, hoffte Gutendorf: „Wir werden uns fortlaufend anpassen und weiterentwickeln.“ Dafür muss in den kommenden Jahren die ebenfalls in dem Gebäude angesiedelte Volkshochschule weichen. Bereits bestehende Räume wie die Schulküche, das Forum mit Bühne oder der vor wenigen Jahren renovierte Werkraum stünden den neuen Schülern ebenfalls zur Verfügung.

In dem neuen Pflegeraum können die Kinder unterrichtsbegleitend etwa Physiotherapie- oder Logopädie-Einheiten erhalten. „Wir haben an vier Tagen Ganztagsunterricht bis 14.30 Uhr“, erläuterte Gutendorf. Am späten Nachmittag noch Termine zu finden, sei für viele Familien schwierig, weshalb das Angebot in der Schule einfacher realisierbar sei. Da wegen der zunächst geringen Schülerzahl noch keine Vollzeitkräfte dafür beschäftigt würden, suche die Schulleitung noch nach einer Lösung.

Gewappnet für die Zukunft wird der neue GE-Trakt der Lindenschule zum kommenden Jahr auch bereits sein: Klassische Kreidetafeln werden in den Klassenzimmern dann nicht mehr vorzufinden sein, stattdessen setzen die verantwortlichen auf digitale Lösungen. Derzeit prüft der Landkreis noch, ob dadurch auch Gelder aus dem Digitalpakt verfügbar sind. Zum neuen Schuljahr bekommt die Lindenschule außerdem eine Hauswirtschafterin. Gutendorf zeigte sich zuversichtlich, dass sich der neue GE-Schwerpunkt der Lindenschule bewähren wird: „Wir freuen uns, im renovierten Teil zu unterrichten.“

Mit dem neuen Förderschwerpunkt ist die Lindenschule in Sulingen nach Angaben von Flaspöhler die einzige im Landkreis Diepholz: „Die nächste ist in Vechta“. Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb freute sich, dass die Stadt weiterhin sämtliche Schulformen anbietet. „Es war eine lange Diskussion, wie es weitergeht“, sagte er. Für Sulingen bedeute der Schulstandort eine gewisse Zentralität.

Auch Landrat Cord Bockhop lobte die nun gefundene Lösung und erinnerte an den fast vier Jahre dauernden Prozess, der im Vorjahr eine Elternbefragung beinhaltet hat. Der Wunsch nach einer öffentlichen Förderschule GE sei aus den Reihen der Eltern gekommen. „Man hat hier aus Vorhandenem etwas entwickelt“, sagte er über den renovierten GE-Trakt. Bei wechselnden Schülerzahlen und Bedürfnissen änderten sich auch die Anforderungen an die Gebäude stets. Durch nahezu komplett barrierefreie Gegebenheiten biete der Standort an der Edenstraße jedoch vielseitige Nutzungsmöglichkeiten: „Wir haben hier ein hochwertiges Gebäude.“