Gemeinsam für die Verschönerung des Freibads: Freiwillige Helfer verschiedener Gruppen haben mit angepackt. (Michael Galian)

Die Vorbereitungen für die Saison im Schwimmpark laufen auf Hochtouren. Kürzlich habe etwa der Verein Förderkreis Schwimmpark Twistringen die Wände vor den Sanitärbereichen gestrichen, erzählt der Vereinsvorsitzende Peter Schwarze. Am Montagabend waren nun wieder freiwillige Helfer im Einsatz. Zusammen sorgten sie für Verschönerungen im Freibad. Der Beachvolleyballplatz und die Wege rund um die Schwimmbecken wurden zum Beispiel von Dreck befreit. Auch Gartenarbeiten standen an. Bei der Aktion übernahm der Förderkreis die Koordination.

Hieß auch: Der Verein hatte im Vorfeld bei den Freibad nutzenden Gruppen angefragt, wer mithelfen möchte. „Das war, wie man es wünscht. Wir haben nicht lange bitten müssen“, hob Schwarze hervor. So waren Unterstützer vom TV Heiligenloh, der DLRG, der Wasserballer aus Syke und Twistringen sowie von den Beachvolleyballern dabei. „Das zeigt: In unserer Stadt wird ganz toll zusammengehalten“, freute sich Schwarze. Vom Freibadverwalter, also der Stadt Twistringen, wurden Geräte und Materialien wie Rindenmulch bereitgestellt.

Öffnung nicht wie geplant

Vor dem Stattfinden des Frühjahrsputzes hatte sich derweil die Frage gestellt, wie die pandemische Lage verantwortungsbewusst berücksichtigt werden kann. „Wir arbeiten alle auf Abstand und wenn es doch mal enger wird, werden Masken getragen“, schilderte Peter Schwarze. Auch auf die Saison nimmt Corona Einfluss. Eigentlich sollte das Freibad ab dem 1. Mai öffnen. Aufgrund der Corona-Reglungen wird das aber nichts. „Gesundheit geht vor“, ordnet Schwarze ein. Auch die Besucher sähen das so und hätten auch im vergangenen Jahr – als die Situation ähnlich war – Verständnis gezeigt.

Wann und ob in diesem Sommer Badespaß möglich ist, bleibt abzuwarten. „Die Saison ist also wieder geprägt von der Ungewissheit der Öffnung“, verdeutlicht Anke Schweers, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Sie ist im Rathaus unter anderem für das Freibad zuständig. Schwarze hofft hingegen auf baldige Impferfolge. „Wir freuen uns auf die Saison“, betont er trotz der Corona-Widrigkeiten. Geht es los, wird es wieder Betrieb in zwei Schichten geben: unter der Woche von 6.30 bis 12 und von 14.30 bis 19 Uhr – an Wochenenden grundsätzlich zu denselben Zeiten, nur morgens erst ab 7.30 Uhr an Sonnabenden und sonntags ab 8.30 Uhr.

Aufgrund der guten Erfahrungen in 2020 wird die maximale Anzahl der Besucher in diesem Jahr auf 200 gleichzeitig anwesende Gäste erhöht. „Das Bad und auch die Wasserflächen sind groß genug, um diese Anzahl unter Einhaltung der hygienischen Bedingungen aufzunehmen“, erklärt Schweers. Gleichzeitig hofft sie auf die Einsicht, dass zu lange Verweilzeiten andere Gäste um den Besuch bringt. Denn: Aufgrund der Einlassbegrenzungen wird es nötig sein, nach einer gewissen Zeit das Bad zu verlassen. Im vergangenen Jahr habe das aber gut geklappt, erinnert sich Schwarze.

Teil des Konzepts: Im Kreis schwimmen

Erneut ist Einbahnstraßenschwimmen vorgesehen. Bedeutet: Im Becken werden keine Bahnen geschwommen, sondern Runden. „Die Besucher waren 2020 begeistert von der Idee“, blickt Schwarze zurück. Schließlich ermögliche diese Lösung möglichst sicheres Schwimmen. Geplant ist auch, Babybecken und die Liegewiesen zu öffnen, zumindest sofern möglich. Hier sei es wichtig, dass mögliche Kontaktverbote eingehalten werden. „Sollten sich Treffen mehrerer Haushalte abzeichnen, wird dieses Angebot leider für alle wieder aufgehoben werden müssen“, macht Schweers klar.

Auch auf die Öffnung des Freibadkiosks wirkt sich die Pandemie aus. Denn Außengastronomie ist bekanntlich nicht gestattet. Aktuell wäre also lediglich Außerhausverkauf möglich. Und das hieße: Verzehr der Getränke und Lebensmittel wären nicht auf dem Gelände des Schwimmparks erlaubt. Entsprechend sagt Schweers: „Da unter diesen Bedingungen kein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist, haben wir es dem Pächter zunächst freigestellt, ein Angebot zu unterbreiten.“ Schwarze ergänzt jedoch: „Ab dieser Saison gibt es einen neuen Pächter und der ist hoch motiviert.“

Zur Sache

Vorverkauf

Der Verkauf von Saisonkarten hat übrigens bereits begonnen. An diesem Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. April, sind von 14 bis 17 Uhr erneut Saisonkarten am Schwimmpark erhältlich. „Jeder sollte sich überlegen, ob er eine Saisonkarte kauft, mit der er sicher den Schwimmpark unterstützt, aber möglicherweise nicht die erhoffte Anzahl an Badbesuchen erreicht, oder ob es in diesem Jahr noch einmal eine Zehnerkarte ist“, verdeutlicht Anke Schweers.