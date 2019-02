Stilsicher: Nicht nur das Texten ist Sache des Quartetts. Auch das Styling bleibt mit Sänger Jan Bürger in den Händen der Künstler. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. „Manchmal wünsche ich mir Geigen“, sangen die Vier von Maybebop – mit der Musik aus der Konserve der NDR Radiophilharmonie – als Zugabe am Ende des Abends. Das würde das Gros des Publikums, das sich als „Wiederholungstäter“ am Freitag in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen outete, sicherlich enttäuschen. Sie lieben die Wort-, Töneakrobaten und Vokalisten Jan Bürger (Counter-Tenor), Lukas Teske (Tenor), Oliver Gries (Bariton) und Christoph Hiller (Bass) gerade weil sie mit ihren Stimmbändern erzeugen, wofür andere Bands unzählige Instrumente im Gepäck haben. Eine kleine Flöte, als Ausnahme beim ersten Stück, wurde schon gemissbilligt, berichtete Lukas Teske nach der Pause.

Wie lautet die so herrlich verschwurbelte Erklärung zu diesem Genre im Musikalischen Lexikon von 1732: „A-capella (Ital.) heißet: Wenn Vocal- und Instrumentalstimmen sich miteinander zugleich, und dergestalt hören lassen, dass diese eben dasjenige, was jene haben, exekutieren.“ Dieses Satzgebilde dürfte den Sängern gefallen. Lieben sie es doch, Wortspielereien und Verballhornungen zu gebrauchen. Da tönt es dann bei „Immer, wenn ich beatboxe“: „Pf, bum, ksch, duff, pa, ze, boff.“ Auch das gesamte ABC wird besungen. Im Namen der 1992 gegründeten Band steckt die Musikrichtung Bebop, die in den Jahren um 1940 den Swing im Jazz ablöste. Alle Gründungsmitglieder kamen aus der Jazzszene. Aus dem Kinderlied „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann" wurde dann einfach der Bebop-Butzemann mit ihren Eigenkompositionen, Coverversionen von Rock-Hits, gern auch in Englisch, Volks- und Weihnachtsliedern bis Hip-Hop oder Latin.

In Bruchhausen-Vilsen trat Maybebop zum vierten Mal auf. Mit einem Augenzwinkern ist auch die Schreibweise ihres derzeitigen Programms „Sistemfeler“ zu verstehen. Aber bevor sie damit an den Start gingen, beteiligten sie sich erst einmal am Ständchen zur Geburt des dritten Enkels von Peter Schmidt Bormann vom Kunst- und Kulturverein (KuK). Gemeinsam mit den circa 600 Besuchern intonierten sie für Jonathan „Happy Birthday“. Der stolze Opa hielt das Ganze auf dem Smartphone fest. Und dann ging die Post ab mit vertonten Erlebnissen, Feststellungen und Vorkommnissen. Ihr Titel: „Weil du Geburtstag hast“ fußt laut Aussage von Bariton Oliver Gries auf der Erkenntnis, dass sogenannte Freunde sich nur einmal im Jahr melden. Die Musik kommt gängig, lieb und bewusst harmlos daher. Der Text konterkariert das Ganze.

Ein Reim für Magnetfelddecke

So auch im Lied, wie es ist, in einer WG zu leben. Alle sind nervig, aber keinen möchte man missen. Wenig erfolgreich das Anhimmeln im Song „Meine Klavierlehrerin“ – „es wird nichts mit ihr als Lebenspartnerin“, das Fazit. Auf eine ganz ihnen gemäße Weise war „Dat du min Leeevsten büst“ zu hören. Dass ein Ratespiel mit zwei Personen aus dem Saal zum Ablauf gehört, kannte das Publikum. Erkennungsmelodien aus alten Serien waren zu erraten. Das ging ziemlich holprig mit Ingrid und Jürgen. Der Wunsch von Sängerin Sabine Pohl von der ortsansässigen Band Rock 4 You, gemeinsam mit dem Quartett den AC/DC–Titel „Highway to Hell“ zu singen, erfüllte sich zu ihrer und der Zuschauer Freude. Die Rockröhre ließ es krachen. Für manchen war eventuell wegen der rituellen Darstellungen in den Gesten das Choralwerk grenzwertig, das die Allmacht des Schiedsrichters verherrlicht.

Sehenswert auf jeden Fall die stimmigen Choreografien und das Lichtspektakel in Rot, Blau und Weiß. Der fürs Styling zuständige Counter-Tenor Jan Bürger hatte sich für schwarz-weiße Outfits entschieden. Auch festes Ritual bei den Vieren: Ein Lied zu kreieren aus zugerufenen Begriffen der Besucher wie Hühner, Oldtimer, Glyphosat, Museumsbahn, scheiterte auch nicht am Wort Magnetfelddecke. Es reimte sich elegant auf: zu diesem Zwecke. Im Handumdrehen zauberte Oliver Gries, von den anderen Drei als gewünschtes Shanty dargeboten, einen Song, den sich das Tourismusbüro sichern sollte. Und zwar als Hymne für den einzigen Luftkurort zwischen Bremen und Hannover. Jubelrufe, Begeisterungspfiffe und Applaus waren nicht nur für diese Komposition der Lohn aus dem Zuschauerraum. Nicht umsonst kann Maybebop auf unzählige Preise hinweisen und ist ausgebucht, quer durch die Republik mit mehr als 100 Konzerten jährlich. Unbedingt zu erwähnen: Von jeder verkauften CD gehen zwei Euro an die Organisation „Viva Con Agua“, um Menschen in aller Welt, den Zugang zu frischem Wasser zu sichern.