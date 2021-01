Die Bassumerin Antje Engelke-Denker arbeitet seit einigen Jahren als zertifizierte Validationsanwenderin und hilft so älteren Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörigen. (Vasil Dinev)

Bassum. Immer häufiger begegnet man seit einigen Jahren Umbenennungen von eigentlich wohlvertrauten Begriffen – vor allem im beruflichen Umfeld. Das liegt zum einen natürlich an der Umstrukturierung der Ausbildungsberufe. Aber andererseits möglicherweise auch daran, dass manches vielleicht veraltet klingt und sich im „Neudeutschen“ besser macht. Wobei dann mitunter das Verstehen auf der Strecke bleibt. Schwierig wird es wahrscheinlich für die meisten beim Begriff „Validation“ und was man mit anfangen soll. Die Bassumerin Antje Engelke-Denker, die diese Methode anwendet, sagt dazu: „Validation ist eine respektvolle und wertschätzende Kommunikationsmethode, sie ermöglicht, das Verhalten alter, desorientierter Menschen aus ihrer persönlichen Geschichte heraus zu verstehen.“

Die examinierte Krankenschwester wendet das seit ihrer Ausbildung im Jahr 2017 an, daher ist ihre Berufsbezeichnung nun „zertifizierte Validationsanwenderin“. Sie besucht dazu ihre Patienten zu Hause, um mit ihnen – und meist auch mit den pflegenden Angehörigen – einen gemeinsamen Weg zu finden. Einen Weg zu der „eigenen Wirklichkeit der Betroffenen, sodass sie nicht alleine sind“, wie sie sagt. Regelmäßige meist wöchentliche Kontakte sind dazu nötig, in der Regel eine Stunde; aber es hänge eben auch davon ab, wie fit die Besuchten sind. Ob sie möglicherweise schon nach kürzerer Zeit genug haben oder lieber noch länger im Gespräch bleiben. Die Bassumerin hat die Ausbildung berufsbegleitend in rund zehn Monaten absolviert. „Da ist viel Neuland, viel Bekanntes, und es macht mit einem selbst auch etwas, was wichtig ist“, betont sie. Engelke-Denker habe sich mit sich selbst auseinandergesetzt, das sei sehr intensiv und anstrengend gewesen.

Als Ziele für die Kommunikation mit den Betroffenen benennt sie das Lösen von unbewältigten Lebensaufgaben, die Steigerung des Selbstwertgefühls, die Verringerung von Ängsten, die Verminderung von Unruhezuständen. Aber auch körperliches Wohlbefinden, die Steigerung des Ausdrucksvermögens, die Verbesserung des Gangbildes, die Senkung von Aggressionen und letztlich die Hilfestellung für Angehörige.

„Dieses ist eine ganzheitliche Kommunikationsmethode der auf Achtsamkeit basierten Pflege und Betreuung desorientierter, alter Menschen", sagt Heidrun Tegeler, die als Ausbilderin in dieser von der US-Amerikanerin Naomi Fell entwickelten und benannten Verfahren in Bremen arbeitet. "Validation bedeutet, die Weisheit der Verwirrten anzuerkennen und die Besonderheiten der Welten dieser alten Menschen zu würdigen. Sie ist aus der Praxis entwickelte Theorie und Methode und zugleich Grundhaltung der Anwender." Mit regelmäßiger Unterstützung durch die Validation müsse kein Demenzkranker in die vierte Phase (etwa komplexe Aufgaben ausführen, Verlust der Selbstständigkeit, Anm. d. Red.) gehen, wichtig sei, sie im Hier und Jetzt zu halten. Außerdem kann es eine Prophylaxe sein für Angehörige, bevor sie in ein Burn-out abrutschen. Tegeler ist Dozentin im Themenbereich "Demenz" und vermittelt das Wissen über diese Methode an Interessierte. "Das können sowohl pflegende Angehörige sein als auch Menschen, die beruflich damit zu tun haben."

Als Krankenschwester hatte sie schon immer, so sagt sie, den empathischen Zugang zu pflegebedürftigen Menschen – und zu denjenigen mit demenzieller Erkrankung. „Immer schon gab es Familien mit der Frage: ‚Was tun, wenn Vaddern tüddelig wird?’ Da kam das Angebot der Ausbildung zur zertifizierten Validationsanwenderin genau richtig.“ Noch sei sie dabei, herauszufinden, wohin es für sie gehen solle. Ob sie in der Praxis bleiben oder als Ausbilderin arbeiten will. Infoflyer sind im Bassumer Seniorenstützpunkt und in Tagespflegeeinrichtungen erhältlich. Telefonisch ist sie erreichbar unter 01 60 / 99 45 22 19.