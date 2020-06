Schwimmen mit Abstand – in Bruchhausen-Vilsens Wiehebad ziehen Badefreunde ihre Bahnen. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. „Ich bin total begeistert von unseren Gästen!“ Katja Lutz ist sehr zufrieden mit dem Badebetrieb in Bruchhausen-Vilsens Wiehebad. Es ist das erste Freibad in der Region, das seine Türen für den Badebetrieb wieder geöffnet hat – unter Corona-Bedingungen. Und die bisherigen Erfahrungen des Teams um Badleiter Johann Esdorn sind rundum positiv.

„Die meisten sind superdiszipliniert“, fährt die Fachangestellte für Bäderbetriebe fort. Aus ihrer Sicht liegt es daran, dass viele sich mittlerweile an die Hygiene- und Abstandsregeln gewöhnt haben. Manch einen Badegast müsse man zwischenzeitig noch mal an die Regeln erinnern, „schließlich unterhalten sich viele auch gerne beim Schwimmen“, weiß sie, aber auch das habe bisher noch keine Probleme verursacht. Wer sich beim Schwimmen unterhalten will, lasse sich etwas einfallen, um das auch in Corona-Zeiten mit dem gebotenen Abstand zu tun. „Da haben einige jetzt tolle Techniken entwickelt, zum Beispiel schwimmt einer vorwärts, der andere rückwärts“, sagt Katja Lutz mit einem Lachen.

Eine andere, ganz einfache Erklärung für das willige Einhalten der Regeln hat Klaus Renner. Der Syker ist begeisterter Schwimmer und Wasserballer und froh, dass das Freibad in Bruchhausen-Vilsen wieder auf hat, trotz Corona. „Jeder hat ja Interesse daran, sich nicht anzustecken und dass es weitergehen kann“, bringt er die Disziplin der Badegäste auf den Punkt. „Und beim Schwimmen machen die Abstandsregeln kaum einen Unterschied“, finden auch Monika Nienaber und ihr Mann, die sich zum Schwimmen auf den Weg von Bassum nach Bruchhausen-Vilsen gemacht haben. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, ist das Schwimmen derzeit anders organisiert, als die Badegäste des Wiehebades es gewohnt sind. Zunächst einmal gibt es unterschiedliche Zeitfenster. Auf drei Stunden Badezeit folgt eine halbe Stunde Pause, in der alle Badegäste das Bad verlassen müssen. „In dieser Zeit desinfizieren wir alles“, erläutert Katja Lutz. Gemeint sind damit in erster Linie die Bänke, Treppengeländer und Umkleidekabinen, denn auf das Duschen müssen die Badegäste zurzeit verzichten. Ebenso wie auf die Sammelumkleiden. Dort ebenfalls zu desinfizieren und auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten, würde zuviel Aufwand für das sechsköpfige Schwimmmeister-Team bedeuten.

Zu dritt sind sie derzeit täglich im Einsatz. Von 5.30 Uhr bis abends 21 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. „Die Leute nehmen Rücksicht aufeinander“, betont Katja Lutz. Dennoch muss derzeit eben auf mehr geachtet werden. Darauf, dass die Badegäste sich am Eingang die Hände desinfizieren, dass sie am Beckenrand und im Unkleidebereich eine Maske tragen, und dass sich nicht zu viele Schwimmer auf einer Bahn befinden, damit genügend Abstand eingehalten werden kann.

Zu diesem Zweck wurden die Bahnen unterteilt. Jeweils zwei der 50 Meter langen Bahnen sind mit Schwimmketten voneinander abgetrennt. „Die erste Doppelbahn ist für die Aquajogger, Rückenschwimmer und langsamen Schwimmer reserviert“, erklärt Katja Lutz. Auf der zweiten Doppelbahn haben die etwas schnelleren Schwimmer Platz und die dritte Doppelbahn ist für die Sportschwimmer reserviert. Im Nichtschwimmer-Becken kann weiterhin geplanscht werden, aber die Rutsche bleibt – ebenso wie die Sprungblöcke – vorläufig gesperrt, und auch auf Spielgeräte müssen die kleinen Wassernixen und Wassermänner verzichten. „Kinder haben es schwer momentan“, fühlt Katja Lutz mit dem Nachwuchs. Umso mehr freut es sie, dass die ersten begeisterten Kinder dennoch bereits den Weg ins Bad gefunden haben und fröhlich planschen.

Auf jeder Bahn dürfen maximal 25 Personen unterwegs sein. Im Nichtschwimmer-Becken maximal 20. „Pro Schwimmzeit werden insgesamt nur 150 Menschen eingelassen. Ist diese Zahl erreicht, wird der Eingang gesperrt.“ Fast täglich geht sie Schwimmen, wenn es das Wetter und ihre Zeit es erlaubt. Befinden sich mehr als 25 Personen auf einer Bahn „muss eingegriffen werden“, sagt Katja Lutz. „Dann müssen wir ‚umschichten’.“

Das ist bisher allerdings noch nicht passiert. „Wir haben zurzeit gerade mal ein Drittel der maximalen Besucherzahl“, sagt Jendrick Roof, der gemeinsam mit Katja Lutz Dienst hat. Spannend werde es, wenn die Temperaturen steigen. Derzeit würden diejenigen kommen, „die wirklich schwimmen wollen“, weiß er. Stammgäste wie Hannelore Mügge. Die Bruchhausen-Vilsenerin komme „beinahe täglich“, wie sie sagt. Sie ist froh, dass sie weiterhin spontan Badefreuden erleben kann, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Die derzeitigen Regelungen sieht sie norddeutsch-pragmatisch: „Das ist eben die Zeit.“

Das Wiehebad ist werktags derzeit ab 5.30 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr und 19 Uhr geöffnet. Einlassstopp ist um 8.15 Uhr, 14.30 Uhr, 17.30 und 20.15 Uhr. Badeschluss ist jeweils eine halbe Stunde später, dann haben die Badegäste noch jeweils eine halbe Stunde Zeit zum Umziehen. Am Wochenende sowie an Feiertagen ist das Wiehebad ab 10 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr geöffnet. Einlassstopp ist um 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 18 Uhr. Badeschluss ebenfalls jeweils eine halbe Stunde später. Während der Schließzeiten besteht kein Einlass. Weitere Informationen zum Bad gibt es auch im Internet unter www.wiehe-bad.de.