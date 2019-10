Mit Sinn fürs Praktische

Ralf Vogeding und Bärbel Kröner wollen, dass weiterhin Kindergeburtstage im Syker Kreismuseum stattfinden. (Sarah Essing)

Syke. Spaß an der Arbeit mit Kindern? Lust auf die Arbeit in einem Museum? Ist genug Enthusiasmus vorhanden, sich mit den Themen des Kreismuseums Syke auseinanderzusetzen? Wer diese Fragen mit ja beantworten kann, könnte bald einen neuen Job finden. Das Kreismuseum in Syke sucht Menschen, die bei der Betreuung von Kindergeburtstagen im Museum tätig werden wollen.

Neben seinen Aktionen an Veranstaltungstagen und für Schulklassen bietet das Kreismuseum auch an, den Kindergeburtstag im Museum zu feiern. So können Kinder im Grundschulalter etwa römisch feiern, das Bauernleben vor 100 Jahren entdecken, den heimischen Wald und die Bäche erforschen, einen Schatz suchen oder mit Klaus Störtebeker auf große Piratenfahrt gehen. Betreut werden sie dabei von pädagogischen Mitarbeitern des Hauses, die mit den teilnehmenden Kindern Schatzkisten oder Schmuck basteln, Holzschwerter gestalten, backen, buttern oder aus Seife Gemmen anfertigen sowie Spiele spielen. Ein Angebot, das gern genutzt wird. Doch nun könnte es dabei zu Engpässen kommen. Die Anzahl der pädagogischen Honorarkräfte reicht nicht mehr aus, um alle Wünsche abzudecken. „Und es ist uns sehr unangenehm, Termine absagen zu müssen“, sagt Birgit Kröner vom Team der museumspädagogischen Honorarkräfte. Zur Unterstützung und Entlastung der bereits vorhandenen Honorarkräfte werden daher nun weitere Mitstreiter gesucht. Sie sollten 30 bis 60 Jahre alt sein, aber das sei verhandelbar. Viel wichtiger, so der Leiter des Kreismuseums, Ralf Vogeding, sei die Bereitschaft, am Wochenende zu arbeiten.

„Wir suchen Menschen, die gern mit Kindern umgehen und etwas praktisch tun“, bringt Vogeding auf den Punkt, was von den gesuchten neuen Mitarbeitern dabei verlangt wird. „Man muss weder Erzieher noch Lehrer oder Historiker sein. Aber man muss bereit sein, sich auf die Kinder einzulassen und auf sie zuzugehen“, fügt Birgit Kröner hinzu. Ein Händchen fürs Basteln und Handarbeiten schade ebenfalls nicht. Schließlich sei das Praktische, das Basteln und Spielen, bei der Geburtstagsbetreuung wichtiger als die Wissensvermittlung.

Die Neuanfänger würden auch nicht von Beginn an alleinverantwortlich vor den Gruppen stehen. Bevor das geschieht, haben sie ausreichend Gelegenheit, den bereits vorhandenen Mitarbeitern über die Schulter zu schauen. Und bei den ersten Terminen sei dann auch eine weitere Museumspädagogin zunächst mit dabei, versichert Birgit Kröner. „Interessenten müssen sich zudem keine Sorgen machen, dass sie zu viel lernen müssten“, betont Vogeding. Es werden zwar sieben bis acht unterschiedliche Themen zu den Kindergeburtstagen angeboten, doch die Neueinsteiger würden erst mal mit einem Thema einsteigen. „Gewünscht wird aber schon, dass am Ende alle Themen beherrscht werden“, so Vogeding. Das würde sich mit der Zeit aber auch schon ergeben.

Wer sich für eine Tätigkeit im Museum interessiert, kann sich ganz unkompliziert telefonisch im Kreismuseum unter 0 42 42 / 25 27 melden. Anschließend werden die Interessenten zu einer gemütlichen Gesprächsrunde geladen, bei der die Teilnehmer Gelegenheit haben das Haus kennenzulernen und Näheres über die Tätigkeit zu erfahren. „Jeder kann auch gern kommen, um sich einfach nur zu informieren“, betont Vogeding.