Almut Schlichting (von links), Anke Lucks und Christian Marien sorgen als Insomnia Brass Band für gute Laune. (Alexander Beierbach)

Den Blues vertreiben will Jazz Folk Klassik in Syke. Dazu hat der Verein sich die Unterstützung der Insomnia Brass Band gesichert. Das Trio gibt am Sonnabend, 10. April, ein Konzert im Saal der Kreissparkasse Syke, kündigt Gertrud Harthus vom Verein an. Zuschauer sind coronabedingt nicht zugelassen, aber das Konzert wird ab 20 Uhr unter www.youtube.com/watch?v=30QEXx25GWU live im Internet gestreamt.

Die Posaunistin Anke Lucks, die Baritonsaxofonistin Almut Schlichting und der Schlagzeuger Christian Marien wollen mit Swing und Bebop die Tanzbeine zum Zucken bringen und für gute Laune sorgen, heißt es in der Ankündigung weiter. Die kompakte Größe stehe dabei zwar in diametralem Gegensatz zum bombastischen Namen, auf der anderen Seite erlaube die überschaubare Größe dem Trio Flexibilität, schnelles Reagieren, humorvolles aufeinander Eingehen sowie das Auskosten unmittelbarer Spielfreude. So seien die Berliner stilistisch schwer einzuordnen, doch Spaß mache ihre Musik allemal.

Die Insomnia Brass Band wurde im Frühjahr 2017 während eines Arbeitsstipendiums des Berliner Senats gegründet und entwickelte ihren Sound rund um das von Lucks und Schlichting komponierte Spielmaterial. Seit 2018 ist die Band mit zahlreichen Konzerten in Jazzklubs und auf Festivals unterwegs. Mit einem weiteren Senatsstipendium hat das Trio Anfang 2020 die erste CD „Late Night Kitchen“ aufgenommen.