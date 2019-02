Hartwig Seevers (v. l.), Christa Neumeyer, Christine Breckner, Susanne Heinemeyer, Kerstin Back und Okka Braams. (Jonas Kako)

Syke-Barrien. Die ersten Kisten stehen gepackt in der Ecke, es herrscht vorsichtige Aufbruchstimmung. Der Kirchenvorstand hat bereits vor mehreren Jahren den Entschluss gefasst, ein neues Gemeindehaus in Barrien zu bauen. Am 6. Februar 2018 erfolgte schließlich der erste Spatenstich. Am Sonntag, 24. Februar, soll der Neubau unter Beteiligung aller Interessierten eingeweiht werden. Mit einem Gottesdienst und Aktionen für die ganze Familie. Los geht es um 10 Uhr.

Die ersten Überlegungen zu einem neuen Gemeindehaus waren, laut dem Kirchenvorstandsvorsitzenden Hartwig Seevers, schon vom „Urur-Kirchenvorstand“ angestellt worden – mehrere Jahre zurück also. Der vergangene Vorstand (Amtszeit von 2012 bis 2018) fasste dann den Beschluss, alles zu zentralisieren und das jetzige Gemeindehaus aufzugeben. Am 6. Februar 2018 fand der erste Spatenstich statt, der Rest ist Geschichte. Das rund eine Million Euro teure und barrierefreie neue Gemeindehaus wird 378 Quadratmeter groß sein und unter anderem aus zwei Gemeindesälen mit je 50 Quadratmetern bestehen. Dazu kommen ein Gemeindebüro, eine Bleibe für den Diakon, Platz für die Kinder sowie ein Pilgerzimmer. „Wir liegen an einem Pilgerweg und haben des Öfteren Übernachtungsgäste“, erklärt Hartwig Seevers. Dieser ist nach eigener Aussage durch die ganzen Begehungen „mit jeder Türzarge per Du“, weiß daher genau, dass das Haus auf 2040 Kubikmetern umbauten Raum steht und 2,2 Kilometer Stromleitungen verlegt wurden. Auch weiß er, dass die Million gedrittelt und vom Kirchenkreis, der Landeskirche und der Gemeinde getragen wird. Die Kirchengemeinde erhält zudem ein Zuschuss von 200 000 Euro vom Amt für regionale Landesentwicklung, weil ein Gemeinschaftshaus errichtet wird, indem auch öffentliche Veranstaltungen stattfinden können.

Beginn des Freudentages ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Barrier Kirche gemeinsam mit den Kirchengemeinden Syke und Heiligenfelde. „In dem Gottesdienst wird unsere Landessuperintendentin Birgit Klostermeier aus Osnabrück die Predigt halten“, verrät Pastorin Susanne Heinemeyer. Für die musikalische Begleitung sollen der Kirchenchor und der Posaunenchor Syke-Barrien sorgen. Wer danach Hunger hat, kann sich bei der Barrier Feuerwehr mit Pommes, Bratwurst und Suppe verköstigen lassen. „Und der Vogel Bäcker bietet Schmalzkuchen an“, ergänzt Heinemeyer. Der an den Gottesdienst anknüpfende Tag der offenen Tür soll mit einem nicht minder durchdachten Programm aufwarten. Bis 17.30 Uhr sollen Groß und Klein einiges geboten werden.

Okka Braams, FSJlerin bei der Kirchengemeinde wird eine Rally rund um das neue Gemeindehaus, die Kirche und das Kirchengelände organisieren. „Speziell für Kinder und Jugendliche werden wir auch Bastelangebote in dem neuen Jugendraum haben“, sagt sie weiter. „Jeder Dreh ein Gewinn“, heißt es derweil bei Christa Neumeyer. Bei dem Kirchenvorstandsmitglied können Interessierte ihr Glück am Glücksrad testen. Auch der Kindergarten Talita Kumi werde zugegen sein. Am Nachmittag werden mehrere Chöre ihre Stimmen erklingen lassen. Namentlich der Schulchor der Barrier Grundschule (14.30 Uhr), die Barrier Seniorensingegruppe (15.20 Uhr), der Landfrauenchor Syke (16.10 Uhr) und der gemischte Chor Barrien (17 Uhr). „Mit der Grundschule arbeiten wir eng zusammen und die anderen drei Chöre, proben alle unter unserem Dach. Darum wollten wir sie alle bedenken“, erklärt Susanne Heinemeyer die Auswahl. Zur Kost für die Ohren kommt in Form von Kaffee und Kuchen Kost für den Magen. Zur Verdauung bieten sich Rundgänge durch das neue Gemeindehaus an.

Namensvorschläge bitte in die Box

Darüber hinaus geht der Kirchenvorstand an diesem Tag auf Namenssuche für das Gemeindehaus. „Es ist einfach schöner, wenn man sagt, man trifft sich da und da und nicht einfach im Gemeindehaus“, begründet Hartwig Seevers. Vorschläge können an dem Tag bei Ilona Haberkamp in eine Box geworfen werden. Auf dem Weg dorthin können im Flur Bilder der Künstlerin Renate Frank bestaunt werden. „Damit die Fluren ein bisschen farbig sind“, erzählt Hartwig Seevers. Wo wir gerade bei Farbe sind: Jede Tür des Gemeindehauses wird in einer anderen erstrahlen. Wieso? „Weil das schön ist“, antwortet Okka Braams kurz und lacht. Eines von vielen Ergebnissen einer demokratischen Zusammenarbeit, wie Susanne Heinemeyer anfügt. „Es haben sehr viele Menschen aus der Gemeinde ihre Gedanken und Vorschläge eingebracht.“ Zudem, so Seevers wiederum, soll das Gemeindehaus „so bunt wie das Leben“ sein. Zu guter Letzt wird die Einweihung auch eine Art Heimkehr. So habe eine Frau aus Langelsheim bei Goslar ein Haus gekauft und ist beim Entrümpeln des Dachbodens auf ein Bild gestoßen, auf dessen Rückseite vermerkt ist, dass es in der Barrier Kirche gehangen hat. „Ich bin keine Kunstsachverständige, konnte aber durchaus erkennen, dass das der selber Maler wie von unseren vielen Emporenbildern ist“, schließt Susanne Heinemeyer. Das wäre von Cord Ritterhof aus Thedinghausen, der die Bilder etwa im Jahr 1710 angefertigt hat. Wie es dahin kam, weiß keiner. Das Bild wurde zurückerworben und befindet sich zur Zeit beim Restaurator. Heinemeyer hofft, „dass wir es bei der Eröffnung des Gemeindehauses präsentieren können“. Seinen alten Platz in der Kirche soll das Bild allerdings nicht einnehmen. Stattdessen wird es Bestandteil des Gemeindehauses. Da komme es besser zur Geltung, so die einhellige Meinung. Interessant: Ein altes Foto der Orgelempore zeigt drei Bilder, die damals im Gotteshaus hingen – es fehlen also noch zwei. Hartwig Seevers kündigt daher an: „Wir suchen jetzt die anderen beiden auch noch, damit sie wieder vollständig sind.“

Näheres dazu soll noch folgen. Und das alte Gemeindehaus? Noch wird es vom Spielkreis genutzt, der Vertrag endet aber im August. Wird keine Nachnutzung gefunden, erfolgt kurz gesagt der Abriss. Denn fehlender Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz würden die Restaurierung auf die gleichen Kosten hinauslaufen lassen. „Und es wäre insgesamt zu klein gewesen“, gibt Hartwig Seevers zu bedenken. Eine konkrete zielführende Lösung gibt es nach den Worten von Hartwig Seevers noch nicht. Dafür hat der Kirchenvorstand eine Vision: „Nach unserer Überlegung soll hier ein Dorfplatz entstehen, mit dem man den Weihnachtsmarkt besser gestalten und Parkmöglichkeiten schaffen kann“. Sollte sich nichts finden, müsse nach einem Abriss schon „Trauerbewältigung“ betrieben werden. Gespräche mit der Stadt laufen. Wer darüber hinaus eine Idee hat, kann sich bei Hartwig Seevers per E-Mail an seevers.osterholz@t-online.de melden. „Wir sind für alles offen. Es gibt aber keine Genehmigung, das Haus abzureißen und zentral ein Sechs-Familienhaus zu bauen – das kann jeder.“