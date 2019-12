Bernd Stelter versprach am Ende des Auftritts, in gut zwei Jahren mit seinem neuen Programm abermals nach Bassum zu kommen. (Vasil Dinev)

Einen „richtig geilen Abend“ verspricht Bernd Stelter schon im Internet mit dem neuen Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“. Für Sonnabend war es Konzert- und Eventveranstalter Oliver Launer gelungen, den schon alten Hasen im Comedy-Geschäft zum dritten Mal zu verpflichten. Im voll besetzten Festsaal der Gilde-Halle an der Eschenhäuser Straße in Bassum zeigte „Bernie Bärchen“, wie viele seiner Fans Bernd Stelter schon fast liebevoll nennen, dass er nicht zu viel versprochen hatte.

Auch im 30. Jahr seiner Bühnentätigkeit behandelte Stelter mit seinem Programm nach bewährtem Rezept persönliche und aus dem Leben gegriffene Geschichten, immer kombiniert mit einem Schmunzeln, manchmal aber auch zum Nachdenken auffordernd. Mit langen Wortbeiträgen, unterbrochen durch passendes Liedgut, gelang es Stelter an jenem Abend, humorvoll zu unterhalten und seine vielen Gäste zu begeistern. Witz mit Niveau bildete den Eckpfeiler des über zweistündigen Programms.

Grundsätzlich war es Bernd Stelter wichtig, seine positive Einstellung zum Leben zu vermitteln. Seinem Programmverlauf folgend, beschrieb Stelter auf der Bühne, wie er den Montagmorgen erlebt hat. Auf dem Weg zur Arbeit berichtet der Radiomoderator spätestens nach dem dritten Lied mit großer Wahrscheinlichkeit, dass der Montag nicht unser Tag sei, es aber nur noch fünf Tage bis zum Wochenende dauern würde. „Wer mit solcher Unlust zu seiner Arbeitsstätte fährt und nur auf den Feierabend wartet, sollte doch lieber seinen Job wechseln“, war Bernd Stelter fest überzeugt. Nach seiner Empfehlung sollten wir täglich versuchen, glückliche Momente zusammenzukriegen. In welch schönem Land wir leben, wisse nur der, der auch rausguckt, um es zu erkennen.

Lieber in Erlebnisse investieren

Im angepasstem Outfit als Hip-Hopper übersetzte Stelter aus dem Wortschatz der Generation Z, der Menschen, die in den Jahren von 1995 bis 2005 das Licht der Welt erblickten. Bereits am Montag in der ersten Stunde, während des Bio-Unterrichts nach einem ausgiebigen Traum vom schönsten Mädchen der Schule schwärmend, wechselt der Hip-Hopper seine Sichtweise und freut sich schon am Sonntag auf den Montag – wegen des Wiedersehens mit seiner neuen Flamme, Cinderella. Wenn etwas Schönes passiert, solle man stehen bleiben, begutachten und genießen. Sein Geld in Erlebnisse zu investieren und nicht in Sachwerte mache Stelter zufolge glücklich. „Mit fast 60 Jahren regt man sich nicht mehr über alles auf, man lernt, loszulassen“, bestätigte der Künstler und untermalte seine These mit dem Lied „Loslassen“. Das „Grill-Lied“ oder auch „Setz die Segel Kapitän“ folgten im abendlichen Verlauf. Geschichten vom „Bauern und Alexa“ wie auch „Nackig knackig“ und „Worte, die es im Deutschen nicht gibt“, lockerten den Darbietungsreigen auf und entlockten den Saalbesuchern immer wieder Zwischenapplaus.

„Bernd Stelter begeistert mich. Die vielen spaßigen Begebenheiten lassen das Lachen aus meinem Gesicht gar nicht mehr verschwinden. Viele Witze, aber nicht auf Kosten anderer Menschen und nicht unter der Gürtellinie“, beschrieb Edwin Stütelberg aus Bramstedt die eigenen Glücksgefühle des Abends. Auch Heiko Beckmann outete sich als Stelter-Fan. „Wir sind mit unserer Clique zum dritten Mal in Bassum mit dabei und auch heute wieder begeistert“, sagte er. „Ich finde es einfach wunderbar, dass ich nicht nach Bremen, Hamburg oder auch Berlin fahren muss, um solche Künstlergrößen zu erleben“, geriet Gerald Lieblang aus Bassum ins Schwärmen.

Bei stehenden Ovationen ging der Abend nicht ohne Zugabe zu Ende. Nach „Vier gehen immer zu früh“ und „Der Clown“ bedankte sich Stelter bei seinem Publikum mit der Signatur von Autogrammkarten und der Zusage, in etwa zwei Jahren mit seinem dann neuesten Programm auch in Bassum wieder Halt zu machen.