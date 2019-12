Marco Tschirpke zeigte sich bei seinem Auftritt im Gleis 1 vielseitig. Das Klavier gehörte zu seinen wichtigsten Werkzeugen. (Vasil Dinev)

Er hat seine Fans im Gleis 1, wie eine Nachfrage ergab. Denn nur ein kleines Grüppchen von vier oder fünf Besuchern hob die Hand und gab sich damit als Erstbesucher zu erkennen. So konnte Marco Tschirpke auch sein neues Programm „Kalender, deine Tage sind gezählt“ vor vollem Haus präsentieren. Wer allerdings auf einen amüsanten Jahresrückblick gehofft hatte, sah sich getäuscht, bekam dafür aber mit der Ukulele ein neues Instrument, mit dem er seine Lapsuslieder begleitete: „Der Untergang des Abendlands ist eine Frage der Organisation“.

Mit sichtlichem Vergnügen verkündete der quirlige Musikkabarettist, dass er sein Programm ja gerne niederschwellig anfange. Nichtsdestotrotz war vom Publikum einmal mehr die Fähigkeit des genauen Zuhörens gefragt, um die Pointen nicht zu überhören. So ging es munter vom Rouge zum Blues, zum Chef der Deutschen Bahn, von dem keiner in Anspielung auf seinen Namen „mehr“ verlangt habe und zum Klavier. In seinen Programmen suche man vergeblich nach einem roten Faden, hörte das Publikum und konnte sich einmal mehr von seinen virtuosen Fähigkeiten als Pianist überzeugen beim „Schunkellied“ für die Deutsche Post. Diese habe das Lied in Auftrag gegeben, um die Stimmung zu heben bei ihren vom Weihnachtsdienst frustrierten Mitarbeitern. Und auch das Thema Klimaschutz fand Eingang in sein Programm. Aber wer Tschirpke kennt, der weiß, dass auch dieses Thema eine unerwartete, ja makabere Wende erfuhr im Lied über eine kleine Fliege, die für ihre Exekution zwischen der herkömmlichen und einer elektrischen Fliegenklatsche wählen kann.

Plaudereien mit dem Publikum

Das alles trägt er mit lausbubenhaftem Charme vor und konnte sich so den ganzen Abend der Sympathie des Publikums sicher sein, auch des weiblichen Publikums. Das äußerte keinen Protest bei der Verunglimpfung des Internationalen Frauentags am 8. März, den ein Scheich mit seinen Haremsdamen verbringen möchte. Neben eigenen Zitaten verwendete Tschirpke auch gerne Zeilen anderer Dichter wie Wolfgang Borchert oder das makabere Gedicht über einen Menschen am Galgen aus den schlechten Gedichten von Peter Hacks. Seine Tipps zur Rettung der Welt schloss er mit schelmischem Grinsen und dem Hinweis, dass er ja Konsenskabarett mache. Der erste Afghane, der der Sowjetfahne folgte, sah sich als Kosmonaut mit der Frage konfrontiert, wohin er sich beim Gebet im Orbit ausrichten solle, plaudert Tschirpke ungezwungen und immer noch bestens gelaunt mit dem Publikum, um zur Feststellung zu gelangen, dass sich offensichtlich manche Dinge umso obskurer erweisen, je weiter man sich vom Erdball wegbewege. Und natürlich darf auch ein weihnachtliches Lied nicht fehlen, in dem dann allerdings nur der Stollen weihnachtlich ist.

Und nicht nur die Themen sondern auch die Musik ist facettenreich: Jazz, Klassik, Soul. Der hervorragende Pianist überschreitet mühelos Grenzen. So möchte niemand den zweiten Teil versäumen, der mit einem Lied am Klavier beginnt: „Haben Sie es gemerkt, ich habe die Melodie des Originals im Hintergrund mit gespielt“, präsentiert Tschirpke dann auch noch die ersten Zeilen des Horst Wessel-Liedes, das wohl ohne seine Wirkung aufs Publikum für Prostest gesorgt hätte. Sexpartyzeilen zu Sexbomb von Tom Jones und Amors Pfeile, die trotz Schießbefehl im Köcher bleiben, die nächtliche Statistik und ganz zum Schluss als letzte Zugabe eines seiner bekanntesten Lieder: Felicitas, über ein Pferd zur bekannten Melodie von Albano und Romina Power. Dann ist das Bühnenprogramm vorbei aber wie immer im Gleis 1 geht Marco Tschirpke noch auf Tuchfühlung mit seinem Publikum und signiert Bücher und Noten.