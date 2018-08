Applaus, Applaus: Bei "Kammermusik im Stift" brillierten fünf Bläser. (Jonas Kako)

Bassum. Auch das zweite Konzert aus der Reihe "Kammermusik im Stift" begeisterte das Publikum. Hatte beim vorangegangenen Auftritt ein 14-köpfiges Streicherensemble für Furore gesorgt, war es bei den Moonlight-Serenaden am Sonnabendabend ein hochkarätig besetztes Bläserquintett, das ein anspruchsvolles Programm präsentierte. „Es war gar nicht so einfach, ein Programm auszuwählen. Wenn alle persönlichen Wunschtitel der Musiker Gehör gefunden hätten, wäre das Konzert bis Mitternacht gegangen“, erläuterte Moderator Stephan Steinkühler. So waren am Ende immer noch genug Lieblingsstücke für das Publikum dabei, das nach jedem Lied begeistert applaudierte, denn die fünf Musiker boten nicht nur eine perfekte Darbietung, sondern präsentierten die Musik auch in mitreißender Spielfreude.

Den Anfang machte die „Fanfare from La Peri“ von Paul Dukas, arrangiert von Wayne Barrington. Die Töne schienen geradezu in den Himmel aufzusteigen, dank der perfekten Darbietung. „La Peri“ sei eine Art Feenwesen hatte Steinkühler die Geschichte der Komposition erläutert. Dann ging es weiter mit bekannten Stücken vom großen Komponisten Georg Friedrich Händel, mit der Overtüre zur Oper „Berenice“. Noch bekannter: „Der harmonische Grobschmied“, eine Komposition, zu der der Meister nach einem Schlechtwetteraufenthalt in einer Schmiede inspiriert wurde, erfuhr das Publikum.

Die beiden nächsten Stücke, natürlich für Bläser arrangiert, stammten aus den Opern „Let The Bright Seraphim“ und „Samson“ und ließen die bekannten Arien in den Hintergrund treten. Sie gewannen durch das Bläserensemble eine ganz neue beeindruckende Klangdimension, ebenso wie die große Arie der Königin der Nacht aus Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte". Und es ging weiter mit einem Höhepunkt: Guiseppe Verdis „La donna e Mobile“. Sehr bekannt und beliebt durch die Auftritte von weltbekannten Tenören, wurde es für viele Zuhörer ein ganz anderes, aber nicht weniger berührendes Hörerlebnis, wie auch die letzten Stücke vor der Pause, die von Edvard Grieg stammen, dem musikalischen Botschafter seiner Heimat, der eben nicht nur die Morgendämmerung geschrieben hat.

„Wir bieten unseren Zuhörern immer wieder etwas Neues. Das Streicherensemble war genauso eine Premiere wie jetzt das Bläserquintett, und man merkt den Musikern einfach auch ihre Spielfreude an “, meinte Äbtissin Isabell von Kameke und konnte sich auch dieses Mal über fast 120 Besucher freuen, die in der kühlen Kirche gespannt auf den zweiten Teil warteten.

Passend zur Musik „Just A Closer Walk“ marschierten die Musiker durch den Mittelgang zurück in den Altarraum: Trompeter Gert Skovlod Hattesen, Posaunist Michael Steinkühler, Tubist Jens Wischmeyer, Hornist Ab Koster und Trompeter Tobias Füller, der auch die Leitung übernommen hatte. War der erste Teil der Klassik gewidmet, folgte nun neuere Musik, „Maria“, „America“, „I Feel Pretty“ und „Somewhere“ aus Leonard Bernsteins „West Side Story“, arrangiert von Jack Gale. Sensibel und perfekt gespielt lieferten die Musiker ganz großes Musikkino, ließen das bekannte Liebesduett von Maria und Tony lebendig werden.

Vielen im Publikum sagte der Name Hans Posegga nichts, aber als seine Lieder erklangen, dürfte dank der Musiker auch wohl sein Name fortan in Erinnerung bleiben. „Sie werden jetzt in ihre Kindheit zurückversetzt und können mitraten“, kündigte Steinkühler ein Potpourri an, das für Begeisterung sorgte bei den Zuhörern mit den bekannten Melodien der Sesamstraße, Biene Maja, der Sendung mit der Maus, Jim Knopf, Paulchen Panther, Pippi Langstrumpf und nicht zu vergessen Udo Jürgens' „Vielen Dank für die Blumen“.

Zum Schluss präsentierte das Bläserquintett natürlich auch noch die titelgebende „Moonligt Serenade“ von Glenn Miller und sorgte auch bei diesem Stück für großen Bigband-Klang. Whitney Houstons Hymne „One Moment in Time" war das vorerst letzte Stück eines mitreißenden Konzerts, aber die Musiker ließen noch einmal den Mond aufgehen mit dem vertrauten Abendlied als Zugabe.