Schottisches Tanzfest: Sandy Brechin (rechts) tritt mit seinen Freunden am 24. März in der Schützenhalle auf. (FR)

Bassum. Das Wort „Ceilidh“ stammt aus der gälischen Sprache und beschreibt ein Zusammensein oder eine Party. In der Gegenwart wird unter dem Begriff eine Tanzveranstaltung mit schottischer Prägung verstanden – und die können Interessierte am Sonnabend, 24. März, in der Sporthalle des Nordwestdeutschen Schützenbunds erleben. Dort will die Band Sandy Brechin and Friends die Besucher ab 20.15 Uhr unterhalten und zum Mittanzen animieren. Gudrun Lösche, Organisatorin aus dem veranstaltenden Bassumer Kulturforum, weiß, dass der Band das immer gelingt. Sie hat die Gruppe live beim Rudolstadt-Festival gesehen – dem bedeutendsten Folk- und Weltmusik-Festival Deutschlands. „Was ist damals unglaublich toll fand, war die Musik und dass alle tanzen“, schwärmt Lösche und fügt hinzu: „Das sind ganz einfache Schrittfolgen.“ Im Vordergrund stehe der Spaß und nicht die Technik des Tanzes.

Ein Caller – in Bassum übernimmt diese Aufgabe Sandy Brechin – leite die Tänze an. Die Musik sei so mitreißend und wunderschön, dass die Besucher sich ihr nicht entziehen können. „Mein Mann ist eigentlich gar kein Tänzer, aber der hat da voll mitgemacht“, erzählt Lösche. Brechin sei einer der weltbesten Akkordeonspieler. Darüber hinaus gehören Julia Dignan (Fiddle), Gregor Borland (Bass), Joanna Scot Douglas (Gesang) und Jan Jedding (Gitarre) zur Band.

Scot Douglas kennt Lösche schon lange, sie besuchte in Sandstedt schon mal einen Tanzkursus, den die Sängerin leitete. Dort lebt die gebürtige Schottin, die im Jahr 2009 von Sandy Brechin zu einer seiner Sessions nach Edinburgh eingeladen wurde. Dort hatten sie die Idee, eine Tour mit Sandy und seinen Freunden in der Region Bremen zu organisieren. Brechins Freunde spielen häufig in verschiedenen Kombinationen bei Sessions und Ceilidhs zusammen – vor allem in der Niederlande, Dänemark und Deutschland.

Dignan spielte regelmäßig bei der berühmten Angus R. Grant's Session in der Reverie Bar in Edinburgh. Borland wurde acht Mal schottischer Fiddle-Champion. Und Jedding faszinieren die Fingerstyle-Gitarre und seine großen Vorbilder John Renbourn und Bert Jansch. Nach Angaben von Scot Douglas kommt bei den Auftritten von Sandy Brechin and Friends auch der schräge Homor von Brechin bei den Zuschauern gut an. Und Lösche hat die Erfahrung gemacht, dass die schottisch-irische Musik in Bassum und der angrenzenden Region viele Liebhaber hat. Da passe es gut ins Bild, dass das Tanzfest nur wenige Tage nach dem St.-Patrick's-Day angeboten wird, der zu Ehren des irischen Nationalhelden St. Patrick gefeiert wird. Lösche ist bekennender Schottland-Fan, im August fährt sie wieder mit ihrem Mann dorthin, um ihren Urlaub zu verbringen.

Die Schützenhalle bietet dem Kulturforum zufolge Platz für rund 1000 Besucher. Lösche und ihre Kollegen Claus Ulbrich und Berthold Kollschen hoffen, dass auch mindestens 200 Besucher zum Tanzfest kommen. Wer nicht tanzen möchte, kann die Band aber auch auf einem Sitzplatz erleben und dabei in Ruhe ein Getränk genießen. Karten für das Tanzfest erhalten Interessierte in den Geschäftsstellen des WESER-KURIER zum Preis von 18 Euro. Inhaber der Abo-Card zahlen 17 Euro. Ab 19.30 Uhr ist die Halle des Nordwestdeutschen Schützenbunds geöffnet, dann werden auch schon Getränke verkauft.