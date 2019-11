2017 hatten sich die Kommunen Bruchhausen-Vilsen, Hoyerhagen und Bücken beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz beworben für das Förderprogramm Dorferneuerung. Seitens der Behörde wurde das Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“ dem vorgeschaltet. „Da wir nachbarschaftlich verbunden sind, entschlossen sich Bruchhausen-Vilsen und Hoyerhagen, gemeinsam aufzutreten. Es ergab sich, dass Bücken dazu stieß“, erklärte Christa Gluschak während eines Zusammentreffens am Mittwochabend. Als Vertreterin der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gemeinsam mit Angelina Brinster und Antje Hill von der Samtgemeinde Hoya begleitet sie das kreisübergreifende Vorhaben.

In mehreren vorangegangenen Treffen waren Projekte benannt worden, sodass am Mittwoch aus einem Pool heraus diskutiert werden konnte, welche Ziele schon in Angriff genommen wurden, und welche es noch zu erreichen gilt. Da ging es zum Beispiel um Mobilität, Leerstand und Nachnutzung, Carsharing, Internet, einen gemeinsamen Veranstaltungskalender, Gästeführung, übergreifende Präsentation des Sellingslohs, die Himmelfahrtsradtour, ein Drei-Dörfer-Fest – Themen, an denen alle drei Orte Interesse haben. Spezielle Vorhaben wie ein Spielplatz in Bücken oder die Renovierung des Amtshauses in Bruchhausen und einen gemeinsamen Mittagstisch für alleinstehende ältere Bürger in Hoyerhagen kamen dazu.

Bürgerbereitschaft wecken

Holger Brörkens, Regionalmanager der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), moderierte am Storyboard mit farbigen Karten zu den angeregten Themenbereichen. Mit unterschiedlichen Farbcodes – grün, rot, blau und bei gemeinsamem Interesse gelb – erschloss sich die Visualisierung. Sondiert werden sollte, ob Projekte begonnen werden sollten und welche schon in Angriff genommen wurden. Ziel des Modellversuchs ist es, die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger zu wecken, miteinander zu kooperieren. Erwiesen ist: Je mehr bürgerliches Engagement und gemeinschaftliche Werte, Lebensregeln und Verhaltensmuster in einer Gesellschaft vorhanden sind, desto besser funktionieren die Demokratie und der Wohlfahrtsstaat. Anzustreben ist dabei das Vertrauen, dass sich die Mitmenschen an Regeln halten. Es gilt, Grenzen zwischen Ethnien, Geschlechtern und sozialen Klassen zu überbrücken.

Sofortige Projekte oder zukünftige, die Bedeutung für die Region haben, können gemeinsam besser geplant werden. Holger Brörkens mutmaßte allerdings, dass sich die Umsetzungen von Vorhaben bis ins Jahr 2022 erstrecken könnten. Nach Abschluss des Modellvorhabens können Fördergelder aus dem Topf des Dorfentwicklungsplans beantragt werden. Brörkens warnte aber davor, sich nur des Geldes wegen zur Teilnahme entschlossen zu haben. „Vieles lässt sich mit sozialem Engagement ohne Kosten regeln“, seine Aussage. Zusätzlich sieht die Landesregierung die Ausbildung von sogenannten Dorfmoderatoren vor. Gefragt sind Menschen mit Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Empathie und einer lösungsorientierten Grundeinstellung, die sich ehrenamtlich den Veränderungsprozessen im ländlichen Raum zur Verfügung stellen. Sie sollen Akteure im Dorf vernetzen, Veranstaltungen wie Dorfbegehungen und Dorfversammlungen moderieren, Projektgruppen bei der Umsetzung ihrer Vorhaben beraten und unterstützen.

Interessierte melden sich bei Holger Brörkens (E-Mail: holger.broerkens@nlg.de), Antje Hill (a.hill@hoya-weser.de) oder Anjelina Brinster (anjelina.brinster@bruchhausen-vilsen.de). Das nächste Treffen ist 2020 für Januar oder Februar in Planung. Ort und Zeit können Interessierte dem SYKER KURIER entnehmen.