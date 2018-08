Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (dpa)

Im Twistringer Ortsteil Stelle ist am Dienstagabend ein 22 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 20 Uhr auf der Straße Bockelskamp unterwegs, als er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve zu Fall kam. Er rutschte gegen zwei Weidepfähle und gegen einen Baum auf einer angrenzenden Wiese. Obwohl die Rettungskräfte den 22-Jährigen reanimierten, starb er an der Unfallstelle. (sei)