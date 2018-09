Eine Reise über Genregrenzen hinweg: Das Ensemble Uwaga kombiniert Jazz, Folk, Klassik, Gipsy und Punk miteinander. (Shirin Abedi)

Süstedt. Man stelle sich mal vor, dass sich das Kompositionsgenie Mozart mit Jamaikas berühmtesten Sänger Bob Marley getroffen hat. Dann hätten Mozarts Kompositionen womöglich einen ganz anderen Rhythmus bekommen. Heraufbeschworen hat diese musikalische Szenerie Uwaga. Das Quartett ist bekannt für seine spannenden Crossover-Arrangements und davon gab es auch am Sonntagabend viele in der Nolteschen Scheune zu hören.

„Mit Mozart durch die Jahrhunderte“ lautete das Stichwort der ersten Komposition. Und wie schon beim letzten Auftritt in der Scheune im Jahr 2016, gelang es den vier Musikern, das Publikum mitzureißen und so zu begeistern, dass schon nach dem ersten Stück laute Beifallsrufe zu hören waren. Die gab es an diesem Abend noch häufig und der Grund waren sowohl die überraschenden Kompositionen als auch die absolute Virtuosität aller Vier an ihren Instrumenten, allen voran Miroslav Nisic am Akkordeon. Viola und Violine lieferten sich spannende Duelle in den Händen von Christoph König und Maurice Maurer und selbst der Kontrabass unter Matthias Hacker hatte seine Höhepunkte.

„Eine Musikreise durch die Jahrhunderte“ hatte König angekündigt, aber es wurde auch eine Reise über alle Genregrenzen hinweg: Jazz, Folk, Klassik, Gipsy und Punk miteinander kombiniert. Mit Uwaga entsteht daraus ganz großes Hörkino. Mozarts E-Moll-Klaviersonate mit Gipsy-Rhythmus a la Django Reinhardt? Von vier virtuosen Musikern leidenschaftlich und dramatisch dargeboten, war das Auftaktstück gleich einer der Höhepunkte. Dann folgte der Großmeister des modernen Tango: Astor Piazzolla, dargeboten auf dem Instrument des Meisters, dem Akkordeon, leidenschaftlich und virtuos gespielt von Miroslav Nisic. Piazzolla habe nicht damit gerechnet, mit dem Tango die Weltbühnen zu erobern, aber genau das sei passiert, gab es neben der musikalischen Spitzenunterhaltung auch noch interessante Informationen und witzige Geschichten wie die, in der Mozart sich mal richtig Zeit zum Komponieren nehmen will. Um die Zeit zu entschleunigen, baut er sich ein Floß und vor lauter Kompositionsarbeit landet er unversehens in Jamaika und trifft Bob Marley.

Reggae-Violinkonzert begeistert

Uwaga macht daraus ein „Reggae-Violinkonzert“, das für helle Begeisterung beim Publikum sorgte, wie auch das nächste Stück, das Klangfragmente des Bachdoppelkonzerts mit ungarischer Folklore kombinierte. Eine besondere Note bekamen die Arrangements auch durch die ungewöhnliche Verwendung aller Instrumente, selbst des Akkordeons als Percussioninstrument. „Was kann nach Mozart, Piazzolla und Bach noch kommen?“, wandte sich König ans Publikum und kündigte mit „Weltuntergang“ eine Eigenkomposition an, die ebenso vielseitig war wie die vorangegangene Musik. Der anschließenden Aufforderung zum Tanz zur Musik der Nussknacker-Suite von Tschaikowsky kam das Publikum zwar nicht nach, aber die Stimmung blieb trotzdem ausgelassen bei diesem letzten Stück vor der Pause, das einmal mehr die Leidenschaft und Virtuosität des Quartetts unterstrich.

„Das ist absolut beeindruckend und fantastisch, was die Vier da bieten und dann sind sie auch noch gute Unterhalter“, brachte es ein Gast auf den Punkt und freute sich schon auf die Fortsetzung. Die begann temperamentvoll und in der Scheune machte sich Czardaslaune breit, während sich Violine und Viola ein spannendes Duell lieferten oder sollte man besser sagen einen pas de deux? Mit Konsole und Kyrie folgte, wie der Titel schon verriet, eine spannende experimentelle Klangerfahrung. „Wir hatten jetzt alle Klangrichtungen, nur Disco fehlt noch“, kündigte König das letzte Stück an. „Dafür wurde ich durch das Stück „Around the world„ von Daft Punk inspiriert.“

Als das Konzert endete, erhoben sich etliche Zuhörer von den Plätzen und natürlich mussten Uwaga noch Zugaben geben.