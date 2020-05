Ein lautes Aufseufzen der Erleichterung und Vorfreude geht durch die Gemeinde – oder eher durch Norddeutschland und die große Gruppe der Eisenbahnfreunde: Pfingsten ist Saisonstart bei der Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen. Jedenfalls nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Dampfloks rechtzeitig angeheizt, damit dann sonntags und montags, 31. Mai und 1. Juni, die historischen Züge losschnaufen können. Eine der ersten Aktivitäten, damit es tatsächlich klappen kann auf der Strecke zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf, ist das Schließen der Lücke. „Da hat unsere Gleisbaurotte sofort angefangen, natürlich unter den Hygienevorschriften für mehr als zwei Leute“, sagt Gunther Meckmann, Vorstandsmitglied des Deutschen Eisenbahnvereins (DEV).

Verstärkter Einsatz an der Gleislücke

Falls diese Arbeiten bis Pfingsten nicht gänzlich abgeschlossen werden können, so ist Meckmann aber sicher, dass die Fahrten unter gedrosselter Geschwindigkeit möglich sein werden. Denn „im Vorfeld mussten angesetzte Arbeitstage und -wochen komplett ausfallen, die zur Vorbereitung der Saison zwingend notwendig waren,“ so Vereinsvorsitzender Wolf-Jobst Siedler. Nun geht es also mit verstärktem Einsatz an die Gleislücke kurz vor Asendorf, damit wenigstens die Schienen und der Unterbau für das Befahren fertig sind. Gestopft werden muss möglicherweise dann später. Auf alle Fälle vor den folgenden Wochenenden und vor allem zu den beliebten Sonderfahrten: wie dem Dieseltag am 4. Juli, dem Inselbahntag am 5. Juli und dem Tag des Eisenbahnfreundes am 1. und 2. August, zum Historischen Wochenende am 5. und 6. September sowie dem Hermanntag am 20. September. Alle Eisenbahnfreunde und die Vereinsmitglieder hoffen darauf, dass es ohne eine zweite Corona-Welle abgehen möge.

Für Pfingstsonntag soll der übliche Fahrplan gelten, also am Sonntag drei Abfahrten ab Bruchhausen-Vilsen, um 11.15 Uhr, um 14.15 Uhr und um 16.15 Uhr mit dem Triebwagen. Nach acht Kilometern erreicht man dann Asendorf, da sind genaue Uhrzeiten wegen der verlangsamten Fahrt schwer vorauszusagen. Am Pfingstmontag gelten dieselben Abfahrtzeiten. Die Erste Deutsche Museumseisenbahn ist zurzeit mitten in den Planungen für das besagte Start-Wochenende 31. Mai und 1. Juni. Eine der Auflagen wegen Corona ist die Sache mit der Abstandsregel. Man stellt sich dementsprechend laut Pressesprecher Martin Thies darauf ein: „Es wird alles durchorganisiert – wir können deutlich weniger Personen pro Fahrt befördern.“ Um das zu gewährleisten, muss jeder, der mitfahren möchte, vorher online ein Ticket buchen. Das ist möglich unter tickets.museumseisenbahn.de oder www.nordwestticket.de. Die Fahrkarten werden zuggebunden sein. „Da können wir sehr gut planen – und haben die Möglichkeit, mit einem dynamischen Fahrplan zu reagieren“, so Meckmann. Damit gemeint ist, dass bei großer Nachfrage und Buchung eventuell mehr Züge bereitgestellt werden. Pressesprecher Thies erklärt im Vorfeld: „Leider müssen wir Interessierte, die einfach so ohne Fahrkarte kommen zum Mitfahren, wieder nach Hause schicken, denn andernfalls kommt die Planung durcheinander – und das wollen wir nicht.“ Es wird keinen Fahrkartenverkauf vor Ort geben, denn die langen Schlangen möchte wirklich niemand, ganz abgesehen von der Planung der Zahl der einzelnen Wagen.