Die Stimmung passt schon mal bei den Musikern von Greyhound. (Peter Cordes)

Bassum/Twistringen. Mit dem Gesang bei den Rainbow Gospel Singers in der Bassumer Stiftskirche fing alles an: Bei Tanja Kaiser, Christian Glatzel und Oliver Sänger entwickelte sich gemeinsam der Wunsch nach Veränderung. Zu dritt folgten sie ihrer Zuneigung zur Musik und dem Gesang und bildeten eine neue Chorformation. Während Kaiser sich wenig später zurückzog, sich aber die Mitglieder gerne erweitern wollten, lockten die verbleibenden zwei Sänger Susanne Cordes und Bernd Droste in den Kreis. Aus dem ursprünglichen Trio war im Januar 2017 schnell ein Quartett geworden. Zu viert kam der Gesangskreis in regelmäßigen Abständen zusammen, lange wurde an jedem Ton gefeilt, bis auch der Letzte der Gruppe zufrieden war.

Als gestecktes Ziel galt aber schon bald eine Gruppenerweiterung. Daher wurden noch etwaige vakante Gesangsstellen beworben – mit Mundpropaganda, aber auch mit Anzeigen in den Zeitungen. Die gestartete Werbekampagne erwies sich als sehr erfolgreich: Schnell waren Nicole Albert, Steffi Ellerhorst, Christoph Mattheis, Ole Sänger und Thomas Schwenen mit im Boot.

Doch die große Frage war bislang noch nicht beantwortet worden: Wie sollte die Gruppe heißen? Ein Name musste her. „Wir wollen Musikrichtungen verbinden und den Menschen näher bringen, das war unser Ziel“, weiß Oliver Sänger aus dieser Zeit zu berichten. Gedankliche Verbindungen zu den Überlandbussen in den USA kamen in den Sinn. Der Name des im Jahr 1914 gegründeten Unternehmens Greyhound ließ Ähnlichkeiten erkennen. In nur drei Tagen konnte man nonstop für wenig Geld mit dem Überlandbus durch die USA reisen. Kein anderes Verkehrsmittel ließ die Weite der USA erkennen und nirgendwo kam man mit Einheimischen besser ins Gespräch und konnte ihnen Dinge näherbringen. Die Ähnlichkeiten der Ziele drängten sich förmlich auf und der Name der Gesangsgruppe war geboren: Die neun Künstler nennen sich Greyhound. Und selbstverständlich wurde als Logo auch der springende Windhund der aus Dallas stammenden Greyhound Lines gewählt.

Von „Hallelujah“ bis „Perfect“

Mitglieder gefunden, Name gewählt. Nun kommt die Gruppe alle zwei Wochen zusammen, um zu üben. Während Bernd Droste auf Gitarre, Ukulele, Bass und Piano spielen kann, beherrschen Christian Glatzel und Steffi Ellerhorst auch das Gitarrenspiel, während Ole Sänger seinem Cello die schönsten Töne entlockt. Das Saxofon, die Klarinette und das Piano ist bei Christoph Matthies beheimatet und Thomas Schwenen bedient die Percussion-Instrumente perfekt. Zusätzlich tragen fast alle neun mit ihrem gemeinsamen Gesang zu einem vollendeten Klang bei. „Während Christoph Mattheis seinen Wirkungskreis auch auf den 'Bandarzt' erweitert, fühlt sich Oliver Sänger als Primus inter Pares, als Erster unter Gleichen und lenkt die Geschicke der Greyhounds“, berichten beide spaßig und schütteln sich ein wenig vor Lachen.

Es wird deutlich: Die Stimmung untereinander passt. „Alle 14 Tage proben wir altes Liedgut und rufen es in Erinnerung. An neuen Stücken interpretieren und probieren wir so lange, bis es uns allen gefällt“, berichtet Sänger und fügt hinzu: „Die Kulturbühne in der Grundschule an der Mittelstraße, die evangelische Kirchengemeinde in Bassum und auch die katholische Kirche St. Anna in Twistringen stellen uns freundlicherweise Übungsräume zur Verfügung."

Zum Repertoire gehören mittlerweile weit mehr als 30 Lieder. Alle Richtungen sind bei den Greyhounds vertreten. Für das interessierte Publikum stehen Klassiker wie „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „Stand By Me“ von Ben E King im Programmheft. Auch deutschsprachig kann die Formation: „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg oder „Chancenlos“ von Annett Louisan, um nur zwei Stücke zu nennen. Oder aus der neuen Gospelbewegung bietet Greyhound „Old Church Choir“ von Zach Williams. Auch aktuellere Stücke wie „Perfect“ von Ed Sheeran oder rockigere Balladen wie „For Evigt“ von Volbeat stehen auf dem Repertoirezettel.

Etwa acht Auftritte in Wohnzimmern, Kirchen oder auch Kulturbühnen leisten die Musiker im Laufe eines Jahres. Auch die Landfrauen haben Gefallen an den musikalischen Darbietungen gefunden und die Gruppe zu ihrem diesjährigen Kultursommer nach Stühren eingeladen. „Offen sind wir für alle Terminanfragen, denn wir spielen in Kirchen, bei öffentlichen Veranstaltungen bis hin zu Familienfeiern. Unser Liedgut kann der entsprechenden Situation angepasst werden“, rührt Sänger die Werbetrommel, der gleich schon in die Zukunft schaut. „Weil es großen Spaß macht, für die Menschen zu musizieren, haben wir natürlich auch sehr großes Interesse daran, uns weiterzuentwickeln. Und so haben wir uns für den Herbst ein Tonstudio in Bremen gemietet, um uns weiter zu verbessern.“

Wer noch mehr über Greyhound wissen oder hören mochte, findet die Band im Internet auf ihrer Seite (https://sites.google.com/view/greyhound-home/startseite), bei Facebook oder Youtube.