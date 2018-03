Syke. Ein voller Konzertsaal, ein musikalisches Trio, eine beeindruckende Tai-Chi-Vorführung und ein köstliches chinesisches Büfett – all dies konnte man am Sonnabend im Westflügel in Syke erleben. Und mit den Bewohnern und den Besuchern des Hauses in Kontakt kommen.

Der Westflügel in Syke ist eine Einrichtung für seelisch und psychisch beeinträchtigte Menschen. Sie bietet eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Zudem finden dort immer wieder verschiedene Veranstaltungen statt, organisiert durch Leiterin Christa Kröning. Ihrer Meinung nach hat „jeder das Recht auf Kultur und Begegnungen“. Dadurch lernen die Bewohner, sich zu öffnen und mit Menschen in Kontakt zu kommen, da sie sich oft nicht trauen, allein in fremder Umgebung auf neue Leute zuzugehen. Sie „traut den Bewohnern sehr viel zu“ und sieht es als „therapeutische Maßnahme“, dass jeder eine Aufgabe bei den Veranstaltungen bekommt. Dadurch macht sie den Westflügel zu einer Begegnungsstätte zwischen den Bewohnern und Besuchern.

Anlässlich des chinesischen Neujahrs wurde das Trio Formosa eingeladen zu musizieren. Das Trio gibt in ganz Deutschland regelmäßig Konzerte, in der „Glocke“ in Bremen hörte die Einrichtungsleiterin die Musikerinnen und war beeindruckt. Der Kontakt zur Tai-Chi-Gruppe entstand durch Frauen buddhistischen Glaubens, die sich in Bremen regelmäßig trafen. Sie kannten den Westflügel und haben sich gefreut an diesem Abend zusammen dort auftreten zu können.

Es war kaum noch ein Sitzplatz frei, und nach einer kurzen technischen Verzögerung gingen die taiwanesischen Musikerinnen unter Applaus auf die Bühne. Der Abend wurde durch einen Bewohner und die Leiterin eröffnet. Es war Kröning ein „ganz großes Vergnügen“, dass das Trio nun bereits zum zweiten Mal im Westflügel auf der Bühne stand. Es setzt sich zusammen aus Ching-Yi Ho mit der Querflöte, Man-Chia Yang am Klavier und Ming-Li Lin, die das Violoncello spielt.

Gespielt wurden drei Stücke, die unterschiedliche Themen beinhalteten und in mehreren Sätze gespielt wurden. Deutlich zu sehen war die Leidenschaft zur Musik und die perfekte Harmonie. Die anspruchsvollen Musikstücke boten immer wieder einen Wechsel zwischen den Tempi, der Lautstärke, und die erst tragende Musik wandelte sich immer wieder in Hoffnung und Freude. Zu hören war zudem ein großes Spektrum von Jazz bis zu Samba-Rhythmen oder einem Kanon. „Am Anfang hörte man den chinesischen Einschlag, danach den europäischen, den Unterschied hat man gut erkannt“, erzählte Besucher Josef Jung mit großer Begeisterung. Er gehört zu den bereits langjährigen Besuchern und ist immer wieder beeindruckt von den Konzerten und den Begegnungen mit den Menschen im Westflügel. „Man freut sich, wenn man sich hier begegnet“, so Jung.

Nach dem einstündigen Konzert führte Yan Zhong-Jaspers mit ihrer Tai-Chi-Gruppe zwei Übungsreihen vor. Es sei eine Art, die innere Energie zu sammeln und loszulassen, und es sei gut für die Gesundheit, egal in welchem Alter. Dies war eine besonders schöne Vorstellung für Angelika Rullik, da es „etwas Außergewöhnliches“ war, wie sie freudig erzählt. Sie gehört ebenfalls zu den Stammgästen.

Abschließend wurde ein umfangreiches chinesisches Büfett angeboten, von den Bewohnern selbst gekocht. „Es war ein schöner Abend der zum Ende noch einmal abgerundet wurde“, beschreibt eine weitere Besucherin das Fest. Obwohl sie eigentlich keinen Bezug zur chinesischen Kultur hat, habe sich ihr Besuch doch gelohnt.

Die nächste Möglichkeit, den Westflügel zu besuchen, besteht am 3. März ab 17 Uhr. Dann findet eine Unterhaltung zwischen Kabarett und Vortrag zu dem Thema „Lebenslust – Eine Achterbahn der Tabuthemen“ statt.