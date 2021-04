Ein musikalischer Höhepunkt waren für Wimmer die Konzerte zum 60. Orgelgeburtstag. Auch schon früh ging es ihm darum, Bach zu verjazzen. (Michael Galian)

Für Dietrich Wimmer sind musizierte Klänge etwas sehr bedeutsames. „Musik ist bei allen Anlässen eine äußerst wichtige Zutat“, ist der Kirchenmusiker überzeugt. Inzwischen lebt und arbeitet er seit 28 Jahren in Bruchhausen-Vilsen. Nach wie vor engagiert er sich vielfältig als Organist, Chorleiter sowie Lektor in der evangelischen Kirchengemeinde und wirkt zudem als freischaffender Musiker.

Vielfältig ist das Engagement des freischaffenden Musikers. Am Gymnasium Hoya unterrichtet Wimmer etwa in der Modell-Klasse das sogenannte tiefe Blech, hier speziell Tuba, Eufonium und Posaune. Im Eigenverlag für Kirchenmusik bietet er seit mehr als 30 Jahren praxiserprobte Stücke an und übernimmt Auftragsarbeiten für besondere Anlässe und Besetzungen, etwa für zwei Hörner und Begleitstimmen. Mit einem Zitat umschreibt er humorvoll den eigenen Ansporn: „Lebe so, dass deinen Freunden langweilig wird, wenn du gestorben bist.“ – In eigenen Worten klingt das so: „ Wenn sich jemand freut, mir begegnet zu sein, dann hat mein Leben einen Sinn gehabt.“

Aus dem Süden in den Luftkurort

Aufgewachsen ist der heutige Vilser übrigens in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alp. Dort verbrachte er seine ersten 25 Lebensjahre. Orgel und Chorleitung bildeten die Studien-Schwerpunkte. Auch Bibelkunde und Kirchengeschichte gehörten dazu sowie zusätzlich das Nebenfach Orgelbau. Viele technische Probleme konnte er deshalb im Laufe seiner langjährigen Organisten-Laufbahn selbst lösen. Er sei froh, dass er zu diesem Beruf gekommen sei.

Rückblickend stellt er jedoch fest: Eigentlich habe er sein Tätigkeitsfeld einem Zufall zu verdanken. Denn bis zum 16. Lebensjahr stand für ihn fest, dass er ein Chemie-Studium aufnehmen würde. Zunächst besuchte er das allgemeinbildende Gymnasium, wechselte aber in die berufliche Fachrichtung Technik. Noch heute spricht der etablierte Organist mit Begeisterung von dieser Ausbildung. Jedoch unvorhergesehen leitete eine Schnupperstunde an der Orgel eine zweite Wendung ein. Im weiteren Verlauf nahm er die Empfehlung seines damaligen Lehrers an und studierte Kirchenmusik.

Inzwischen lebt er seit 28 Jahren mit seiner Frau Christiane im Ortsteil Vilsen, die beiden Töchter sind hier ebenfalls aufgewachsen. Direkt hinter dem eigenen Haus fährt die Museumsbahn vorbei. Bevor er sich hier im Luftkurort niederließ, war er jedoch schon im Norden ansässig. Zunächst übernahm er eine Stelle im niedersächsischen Selsingen für mehr als sechs Jahre. Dort lernte er auch seine Frau kennen. In Osnabrück hielt der junge Kirchenmusiker quasi für eine Zwischenstation.

In Bruchhausen-Vilsen sprach ihn dann das Anliegen der örtlichen Kirchengemeinde besonders an. Es hieß: „Wir wollen die Jugend durch die Kirchenmusik für Kirche gewinnen.“ In der Jugendarbeit gab es viel zu tun. Schon bald gründete Wimmer vor Ort einen Jugendchor. 2011 entschied sich Dietrich Wimmer, Jahrgang 1959, seine Festanstellung aufzugeben. Auf diesem Wege sei es gelungen, die freiberuflichen und freischaffenden Interessen auszuweiten.

Faszination Jazz

Ein Höhepunkt waren für Wimmer die Konzerte zum 60. Orgelgeburtstag. Im März 2019 fand das erste „The Jazzicals Challenge“ mit bekannten klassischen und kirchlichen Lieder als Soloprogramm statt. Weitere folgten, etwa im Mai in der Besetzung mit drei Saxofonen und Orgel. Er stehe durchaus auch für „peppige Musik“ ein, erklärt der vielseitige Musiker. Bereits in jungen Jahren sei es ihm zusammen mit seinem Bruder darum gegangen, Bach zu verjazzen. Seit jeher fasziniere ihn Jazz als Klavierspieler und er weiß, dass auch jazzige Orgelkonzerte gut ankommen. Das innerkirchliche Trio „Jazz geht’s los“ entwickelte sich inzwischen zu einem Quintett.

Im vergangenen Frühjahr hielten ihn die staatlichen Corona-Regelungen nicht davon ab, ein positives Signal zu setzen. Gottesdienste fanden nicht statt. Doch in Abstimmung mit den Verantwortlichen bestieg er fortan mit seiner Trompete an Sonntagen den Kirchturm der St.-Cyriakus-Kirche. Es erklangen aus dieser Position heraus Choräle, die weithin zu hören waren. Manches Mal begleiteten Posaunen die Trompete. Mittlerweile können wieder Gottesdienste und Andachten besucht werden. Die Möglichkeit, Psalmen im Wechsel zu sprechen, trage zum Gemeinschaftsgefühl bei.

„Doch Hochzeiten und Taufen werden verschoben“, bedauert Wimmer. Allein Trauerfeiern finden im kleinen Familienkreis statt. Den Verzicht auf das gemeinsame Singen in den Chören thematisierte er zeitgerecht in einem Gemeindebrief. Chorsingen sei gesund und gut für die Psyche, führt er aus. Hinsichtlich der Pandemie gibt der Chorleiter zu bedenken: „Vieles fehlt, was gut tut. Auch das sollte im Blick behalten werden.“