Die Kleinsten gehen voran: Jede Altersgruppe bekam beim Konzert der Kreismusikschule im Syker Theater ihren Auftritt. (Dorit Schlemermeyer)

Syke. „Lebenslanges Musizieren lässt das Herz aufgehen“, warb Uwe Wegert für das Spielen eines Instruments und bat gleichzeitig um viel Applaus für die Auftritte beim Weihnachtskonzert der Kreismusikschule im Syker Theater. Dabei wäre diese Aufforderung des Leiters der Schule gar nicht nötig gewesen, denn alle Besucher waren auch so schon engagiert dabei, um Kinder und Enkelkinder bei ihren herzerweichenden Auftritten zu unterstützen.

Erst feierlich, dann temperamentvoll

Den Anfang machten die Jüngsten unter ihnen. Gerade mal sieben Jahre alt waren die jungen Violinistinnen des Bassumer Grundschulorchesters. Unter der Leitung ihres Lehrers Niklas Jensen hatten sie drei bekannte Weihnachtslieder einstudiert. Sichtlich gerührt verfolgten die Eltern das Geschehen auf der Bühne beim fröhlichen „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, das zuerst gesungen und dann auf den Violinen gespielt wurde. Auch das „Fröhliche Weihnacht“ kam gut an – wie am lauten Applaus zu hören war. Hochkonzentriert waren alle Kinder bei der Sache und spielten nahezu fehlerlos. Regelrecht feierlich wurde es, als sie das letzte Lied anstimmten: „Freude schöner Götterfunke“, die Ode an die Freude ließ wohl niemandem im Saal kalt, weil es einen ganz besonderen Ausdruck hat, wenn es von Kindern gesungen wird.

Da ging wohl den meisten Besuchern das Herz auf. „Ich sehe schon, das war gar nicht nötig, dass ich sie zum Applaus auffordere“, befand Wegert bei der Ankündigung des Vororchesters und auch hier waren die Jüngsten erst sieben Jahre alt, aber meisterten ihren Auftritt mit Bravour unter ihrer Leiterin Lydia Slaschjow, die ihr Orchester mit großem Einsatz dirigierte. Da schienen die Schneeflöckchen auf Notenschlüsseln vom Himmel zu schweben. Der „feierliche Marsch“ von Georg Friedrich Händel unterstrich die Harmonie zwischen den jungen Musikern.

War die Stimmung vorher eher feierlich, wurde es mit dem Auftritt des von Slaschjow geleiteten Mittelstufenorchesters temperamentvoll mit der „Tico Tico Rumba“ von Zequinha de Abreu und Alfred Pfortners „Kangaroo Boogie“. Mit Spielfreude und großem Einsatz lieferte das Orchester einen schon fast spektakulären Auftritt, der laut bejubelt wurde. Als kleine Überraschung folgte danach der Auftritt von Rodolfo Ventorin am Kontrabass.

Den großen letzten Beitrag hatte am Ende das Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Ulrich Semrau mit Franz Schubert. Gespielt wurde die „Sinfonie Nr. 6“. Waren die Besucher schon von den vorherigen Auftritten begeistert, kannte hier der Jubel nach der absolut perfekten Aufführung keine Grenzen. „Da konnte man mal sehen, was möglich ist, das war unglaublich beeindruckend“, brachte es ein Gast auf den Punkt. Dass auch richtiges Singen eine Herausforderung sein kann, mussten die Gäste dann ganz zum Schluss selbst beweisen beim gemeinsamen Singen von „Alle Jahre wieder“.