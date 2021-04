Für die 23-jährige Tochter ist durch die Entscheidung des Landgerichts Verden das juristische Nachspiel beendet. (Björn Hake)

Nachdem wiederholte Anweisungen und Anordnungen weitgehend ignoriert worden waren und die Zustände sich sogar „gravierend verschlechtert“ hatten, sah sich das Kreisveterinäramt Diepholz veranlasst, die Reißleine zu ziehen: Fast 40 zum Teil abgemagerte Pferde und sieben vernachlässigte Hunde wurden Anfang September 2017 von einem heruntergekommenen Hof in Martfeld geholt und anderswo in angemessene Betreuung gegeben. Für die heute 64-jährige Betreiberin der Anlage ist die Sache juristisch noch nicht ausgestanden. Sie wehrt sich am Verdener Landgericht weiterhin gegen das vor rund einem Jahr ergangene Urteil des Amtsgerichts Syke.

Wegen 46 Fällen des tateinheitlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz war die gelernte Krankenschwester im März 2020 zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Was ihr darüber hinaus noch besonders zu schaffen macht, weil es Zukunftspläne vereiteln könnte: Das Amtsgericht sprach auch ein dauerhaftes Verbot der künftigen Haltung, Betreuung, des Handels und sonstigen Umgangs mit Tieren aus. Die Mitangeklagte, ihre 23-jährige Tochter, traf es nicht ganz so hart. Das Tierhaltungsverbot wurde auf drei Jahre befristet und sollte sich nicht auf eine mögliche Berufsausbildung auswirken. Im Übrigen kam sie mit einer Verwarnung davon, verbunden mit der Auflage, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten und sich für ein Jahr einer Betreuung zu unterziehen.

Die Berufungsverhandlung am Landgericht Verden war Ende Oktober 2020 nach nur einem Tag ausgesetzt worden. Die große Jugendkammer hielt es nach der bisherigen Beweisaufnahme für geboten, vom Veterinäramt mehr und aussagekräftigere Unterlagen anzufordern, vor allem Fotos, die seinerzeit bei der Inobhutnahme der Pferde angefertigt worden waren. Beim zweiten Prozessanlauf erklärte der Vorsitzende Richter der großen Jugendkammer jetzt, nach Auswertung des inzwischen vorliegenden Materials sei wohl davon auszugehen, dass letztlich 21 Pferde sowie die sieben im Wohnhaus der Frauen vorgefundenen Schäferhunde vom Verstoß gegen das Tierschutzgesetz betroffen gewesen seien.

„Schuld waren andere“

Ehe über Stunden die Amtstierärztin vernommen wurde, die seinerzeit die Räumung des Hofs veranlasst hatte, machten die beiden Frauen ein paar knappe Angaben zu ihren persönlichen Werdegängen. Wichtiger schien es vor allem der 64-Jährigen, die Verantwortung für die damaligen Verhältnisse mehr oder weniger abzuwälzen und andere, nicht namentlich genannte Personen, vermutlich auch aus der Nachbarschaft, zu bezichtigen, die beanstandeten Verhältnisse in Stallungen und Haus unter Umständen verursacht zu haben. Sie sprach unter anderem von „Verleumdungen“ und Behauptungen von Tierärzten, die nicht der Wahrheit entsprächen. Die Tochter führte weitere Entwicklungen auch auf „Rufmord“ durch das Veterinäramt zurück.

Was die Behörde bei mehreren, angekündigten und nicht angekündigten, Kontrollen auf der Anlage über Monate alles zu monieren hatte, war schon dem erneut auszugsweise verlesenen erstinstanzlichen Urteil zu entnehmen gewesen. Die als einzige Zeugin des Tages befragte Veterinärin unternahm mit den Verfahrensbeteiligten anhand ihrer Erinnerungen, Aufzeichnungen und Aufnahmen einen „Gang“ durch die verzweigten Stallanlagen und den Außenbereich. Ihre Schilderungen der äußeren Zustände und besonders der etlichen Tiere veranschaulichten drastisch die damals vorgefundene Situation.

So hätten sich Pferde sich in dunklen, verdreckten und demolierten Boxen gedrängt, die Böden seien „voller Pferdescheiße“ gewesen, es habe stark nach Ammoniak gestunken. Die erkennbar ausgedursteten Tiere hätten kaum und nur schmutziges Wasser zur Verfügung gehabt, seien zum Teil mangelernährt und abgemagert gewesen. „Wir müssen die Tiere fortnehmen“, habe sie bei ihrem Kontrollbesuch sehr schnell der Fachdienstleistung signalisiert.

Für die 23-jährige Angeklagte ist das juristische Nachspiel beendet. Das Gericht hat das Verfahren gegen sie ohne Auflagen und Weisungen eingestellt. Ihr Verschulden sei „gering“, eine Ahndung durch Urteil „entbehrlich“. Vorangegangen war eine Verteidigererklärung, wonach die junge Frau einräumte, ihr sei alles über den Kopf gewachsen, es sei schlecht gelaufen. Der Prozess gegen die 64-Jährige soll am 19. April fortgesetzt werden.